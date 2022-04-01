«Большие деньги не любят свидетелей». Обвинения в предательстве и странные убийства на Украине

Владимир Зеленский принял решение лишить званий двух высших офицеров Службы безопасности Украины (СБУ). Его обращение опубликовали 31 марта на YouTube-канале Офиса президента

Фигуры достаточно серьезные — речь идет о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове и бывшем начальнике управления ведомства в Херсонской области Сергее Криворучко.

Наблюдатели отмечают некоторые странности. Так, украинский лидер в своем обращении заявил, что Наумов и Криворучко «нарушили присягу и предали родину», однако в подробности вдаваться не стал.

«Сегодня принято еще одно решение касательно двух антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но со временем они все будут наказаны», — сказал Зеленский. Кто в Украине принимает решения. Руководитель СБУ и друг детства президента Иван Баканов © коллаж Украина.Ру

При этом, по информации украинского издания «Страна.ua», Зеленский уволил Наумова еще в июле прошлого года по подозрению в участии в контрабандных схемах. Незадолго до начала российской спецоперации Наумов уехал за границу, отмечает издание.

В связи с тем, что невозможно недооценивать важность направления, которое возглавлял Наумов (внутренняя безопасность СБУ и связанные с этим вопросы), стоит вспомнить о некоторых странностях в политической жизни Украины, возможно, связанных с данной проблематикой.

Так, нерасследованным остается убийство 5 марта этого года в Киеве неофициального члена первой украинской делегации на переговорах с Россией. Речь идет о Денисе Кирееве, принимавшем участие в первом раунде переговоров в Гомельской области Белоруссии 28 февраля.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил в этот день в своем Telegram-канале, что Киреева убили при задержании сотрудники СБУ. По словам депутата, погибший работал в финансовой сфере и не был связан с политикой. При этом Киреева будто бы подозревали в госизмене. Издание «Страна.ua» тогда сообщало, что источники в силовых структурах признают достоверной эту информацию (об убийстве при задержании. — Ред.). Это подтвердили и источники украинского издания Obozrevatel.

Известный украинский блогер и журналист Анатолий Шарий в своем Twitter прямо заявил о казни: «Переговорщика на первой, гомельской, встрече Киреева на самом деле убили. Прямо в центре Киева казнили, выстрелом в голову, у Печерского суда».

Напомним, что, по некоторым данным, погибли и двое охранников Киреева, один из них — Герой Украины.

Денис Киреев действительно был заметной фигурой в украинской (и не только) банковской сфере.

С 2000 года он работал менеджером департамента валютно-финансовых операций в Банке «Креди Лионе Украина». С 2002 года работал в «Ситибанк Украина» главным менеджером управления корпоративного бизнеса. С 2004 года перешёл на работу главным менеджером Управления корпоративного финансирования в ИНГ «Банк Украина» и по 2006 год работал главным менеджером управления корпоративного финансирования в ING Bank Ukraine.

С 2006 по 2008 год работал заместителем генерального директора в СКМ «Финанс». Был членом совета директоров австрийской компания GROUP SLAV AG. С 2007 года по квоте Верховной Рады Украины входил в состав наблюдательного совета «Укрэксимбанка». С 2006 по 2012 год — член наблюдательного совета «Укрэксимбанка», с 2010 по 2014 год — первый заместитель председателя правления АО «Ощадбанк» (эти данные Википедии подкреплены ссылками на источники). Агенты СБУ, СВР и ГУР в России. Как в РФ борются с украинскими шпионами © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

По мнению некоторых осведомленных источников, были и другие направления в финансовой деятельности банкира (или разведчика?). В частности, говорили об обналичивании значительных сумм для представителей власти — что позволяет предположить, что убили его «за деньги».

«Да за бабло его убили, а за что еще», — сказала в своем стриме 6 марта адвокат и блогер Татьяна Монтян в ответ на просьбу в чате прокомментировать событие.

Она напомнила, что, по некоторым данным, погибший был тесно связан с известным обнальщиком С. и с рядом других известных лиц.

«В такое тяжелое время большие деньги не любят свидетелей», — сказала Монтян.

Но только ли финансами занимался Денис Киреев? 13 февраля 2022 года в СМИ появилась информация, что его подозревали в работе на спецслужбы РФ (под псевдонимом «Хороший») и с 2006 года он будто бы передавал в ФСБ информацию о закупках оружия ВСУ и о схемах обогащения украинских олигархов. Соответствующее расследование провёл связанный с экс-президентом Украины Петром Порошенко «5 канал». Сообщалось, что уголовное производство по этим фактам будто бы было открыто в июле 2020 года. О результатах информации не было — возможно, по той причине, что, по данным расследователей с «5 канала», Киреев был в приятельских отношениях с главой СБУ Иваном Бакановым. Агент разведки рассказал, как становятся шпионами ЦРУ © East News, FOTOLINK/ASSOCIATED PRESS/J. Scott Applewhite

Если какие-то подозрения и были, это не помешало Кирееву попасть на переговоры в качестве, как утверждают некоторые источники, доверенного лица главы украинской делегации Давида Арахамии. При этом в Офисе президента Украины Киреев не был заявлен как участник делегации, но он есть на фото и видео переговоров.

Все появившиеся в СМИ и соцсетях версии причин гибели Киреева украинские власти проигнорировали, выдвинув свою: по информации Главного управления разведки (ГУР) МО Украины, Киреев находился на спецзадании вместе с еще двумя разведчиками (назывались их имена). Подробности этого спецзадания, само собой, не разглашались.

Как бы то ни было, уже всем понятно, что начавшаяся 24 февраля спецоперация РФ на Украине с целью демилитаризации и денацификации этой страны обнажила проблемы во многих сферах, в том числе и в таких чувствительных, как финансы и разведка.