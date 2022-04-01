В информации 31 марта 2022 года о двух украинских вертолетах, сбитых над Мариуполем и посланных туда вывезти командование неонацистов из «Азова» и ВСУ, бесспорно, есть одна и самая приятная новость – один «гвынтокрыл» (это вертолет по-ихнему) был сбит ракетой «Стингер»

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Владимир Зеленский продолжает с упорством вокзального попрошайки вымаливать у всех, к кому обращается, новые виды вооружения. Он просит ракеты, танки, самолеты, кроме «Стингеров», другие всевозможные ПЗРК, норвежско-американские противоракетные комплексы NASAMS и т. д. И правильно делает: больше просьб, больше подарков от Запада — будет чем ополченцам воевать.

И надежда есть. Если верить Зеленскому в последнем его видосике, то народной милиции ЛДНР в скором времени будет чем поживиться, потому как президент США Джо Байден одобрил предоставление режиму Зеленского «гуманитарную» помощь на сумму в 1,5 млрд долл. Это, согласитесь, солидный приварок в военные бюджеты молодых независимых республик.

К плохим же новостям однозначно можно отнести то, что, во-первых, вертолетов за нацистами посылали четыре, и два из них всё же ускользнули, что ставит много вопросов о качестве «российского господства в небе», о котором так много говорят.

Во-вторых, как всегда, поторопились с объявлением погибших. В частности, было сказано, что кокнули заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина» — он оказался живехонек и даже порадовал своих почитателей новым видеообращением.

Чудовищные кадры. Зачем накануне переговоров Украина демонстрирует жестокие пытки военнопленных © 9111.ru

А без того, чтобы понимать, в чем причины такого упорного сопротивления ВСУ и неонацистов, а также глухого и массового неприятия значительной частью украинским обществом специальной военной операции (СВО) России по принуждению Украины к адекватности, трудности россиян и ополченцев ЛДНР могут только нарастать.

И первая причина упорства — вера в победу Украины, вызванная тем, что западные кураторы смогли убедить верховодов режима Зеленского, а те в свою очередь ретранслировали в народ веру в то, что «весь мир с нами». Тотальный санкционный режим, который коллективный Запад ввел против России, многих украинцев убеждает в правоте их предположений. И клевреты режима Зеленского только поддерживают эту веру.

И особенную роль в укреплении этой веры сыграл и последний раунд украинско-российских переговоров о мире в Стамбуле, после которого Россия заявила о приостановке наступления на Киев и Чернигов. Украинские чиновники и пропагандисты не говорят, что россияне сделали это для перегруппировки своих сил с целью их усиления, не более того. Они подают сей факт как свидетельство ослабления России и ЛДНР.

В частности, глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак в интервью западным журналистам прямо сказал, что остановка наступления на Киев — это начало успешного вытеснения российских войск из Украины, потому что Россия слабнет под гнетом санкций. «Мы видим изменения позиций, россияне отступают под давлением ВСУ… Мы доказали всем, что мы серьезный игрок, с которым придется считаться всем. Санкции будут работать. Также наш месседж о закрытом небе до сих пор актуален», — сказал Ермак, сразу заявляя новые претензии на помощь (призвал ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России). И пообещал: «Во времена Зеленского Украина не отдаст ни одного сантиметра нашей территории. Если бы был Зеленский президентом в 2014-м, мы бы не потеряли Крым, потому что начиналось все одинаково — и тогда, и сейчас».

А советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пошел еще дальше: «Россия, разваленная экономически, даже если сейчас прямо снимут санкции, поднимется очень нескоро и, самое главное, не сможет ускоренно восстановить Вооруженные силы, потому что мы выбили 60-70% элитных подразделений и командного состава»…

Сам Зеленский тоже эту веру разгоняет, уже фрондируя и даже обвиняя западных лидеров в трусливости и непоследовательности. «Никому не верим. Не верим никаким красивым словесным конструкциям…. А теперь самое главное. Украина ни от чего не откажется. Будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого человека», — сказал Зеленский в обращении к народу.

Однако вторая причина — вера в то, что Украину возьмут хотя бы в ЕС, раз не берут в НАТО. Советник Арестович просто уверен в этом и убеждает в своих выводах украинцев. «Какие у нас были надежды до этой войны вступить в ЕС? Очень призрачные, а сейчас процедура запущена. И не просто запущена, а все страны-гаранты обязываются благоприятствовать и помогать вступлению Украины в ЕС. Россия в том числе, она с этим согласилась», — сказал Арестович в своем обращении к людям.

Больше теперь настаивает на членстве в ЕС и сам Зеленский, продолжая выступать перед парламентами Европы и мира. С одной стороны, он просится туда, уверяя, что ЕС только приобретет, если примет Украину. С другой — грозится ослаблением Союза, если Украина будет побеждена Россией. «Если проиграем Мариуполь и другие украинские города, не будет больше никакого крепкого Европейского союза. Ибо придет тирания, чтобы забрать у вас то, чем вы владеете и гордитесь. Понятно, что мы вам этого не желаем. Мы вам не угрожаем, это не угроза — это реальность, констатация фактов, которые хорошо видны из Мариуполя», — заявил Зеленский, обращаясь к парламентариям Бельгии. Те внимали.

Поражает видоизменение и третьего мифа, поддерживающего веру укров в победу — членство в НАТО, которая сказала, что и видеть не хочет Украину среди своих членов в ближайшем будущем. Сейчас Украина как бы соглашается на внеблоковый, безъядерный и нейтральный статус и отказывается от вступления в Альянс, о чем и было письменно завялено России в Стамбуле. Впервые, кстати.

Арестович тут вообще придумал шикарное обоснование: дескать, по новым предложениям Украины о внеблоковом статусе она получит защиты больше, чем если бы вступила в НАТО и попала под защиту 5-й статьи устава Альянса. «…Мы создаем свое НАТО с улучшенным вариантом 5-й статьи, по логике всего происходящего… Это не «Будапештский меморандум», это не «зрада», мы туда вписали конкретные механизмы, с которыми уже согласилась Российская Федерация в лице ее делегации. Конкретные механизмы гарантии, которые лучше, чем 5-я статья НАТО, услышьте это».

А потом добавил то, что очень любят не только все украинцы, — упоминание о шаре: «В результате Украина попадает в ЕС, в Украине не будет оружия НАТО, которого и так здесь не было, наступательного, Украина получает гарантии лучше, чем в 5-й статье НАТО, и не будет за них платить, потому что все государства, вступающие в НАТО, платят за участие в НАТО, за 5-ю статью, а мы получаем гарантии лучше и бесплатно. Бесплатно, друзья мои… Это идеальный договор, это договор, который улучшает наше положение в несколько раз, принципиальнейшим образом — так, как это невозможно было представить еще до войны, и лет 10-20 близко об этом не могло быть речи».

Четвертая причина — разгоняемая и поддерживаемая властями убежденность украинцев в том, что Россия, предчувствуя свое поражение, уже хочет отползти и потому соглашается с предложениями Киева. «Если Россия начинала с языка ультиматумов, то теперь есть диалог, сложный, но диалог», — прямо сказал Ермак.

Ну а если слушать Арестовича, то Россия согласилась со всеми положениями и предложениями Украины, которые озвучил глава российской делегации Владимир Мединский в Стамбуле. И, надо признать, сделал это не очень осторожно, дав украинцам поводы для новых надежд. Арестович буквально через предложение всегда теперь говорит, что Россия, мол, согласна, Россия отступает, Россия слабнет и т. д. и т. п.

Очень помогает «единой вере в победу» и то обстоятельство, что все население Украины однозначно делится на две большие части — запуганные и зазомбированные, во многих случаях эти «особенности» только дополняют друг друга. И киевские власти делают все, чтобы народу выходила только унифицированная и расово выверенная информация. Именно этому и посвящены все репрессии режима против инакомыслия и инакомыслящих, против всех политоппонентов.

И президент Зеленский только требует усиливать унификацию общества и дискутировать о правильности или неправильности поведения властей и ВСУ. «В такой ситуации, в которой сейчас находится наше государство, не должно быть таких дискуссий, к которым общество и наш политикум привыкли в мирное время. Если кто-то делает вид, что может поучать наши Вооруженные силы, как воевать, как противостоять врагу, то лучший путь это сделать — отправиться на поле боя напрямую», — довольно угрожающе потребовал он в крайнем ночном телеобращении.

И есть в этой стройной и насильственно навязываемой схеме только два «но», которые, в принципе, обнуляют весь украинский конструкт напрочь:

— в России все решения, в том числе и об СВО, принимает президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин. А он четко обозначил задачи и цели спецоперации и ни на йоту не скорректировал их за 37 дней боев;

Украинское горе и цена победы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Джо Байденом или президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который и помог организовать переговоры в Стамбуле. Но Путин в лучшем случае может встретиться только с Эрдоганом, который к Украине, если сказать мягко, имеет только косвенное отношение;

— Запад может не успеть помочь Украине в новейшими вооружениями. И не потому, что СВО может очень скоро привести Россию к победе, а Украину к поражению. Запад не готов давать много нового вооружения, потому что не верит в способность украинцев, не знающих английский язык, им овладевать и успешно воевать. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, судя по его общению с пранкерами Вованом и Лексусом, того еще ума человечище, в интервью газете The Mail on Sunday недавно сказал: «Одна из главных трудностей состоит в том, что чем сложнее становятся системы вооружений, тем больше подготовки нужно для того, чтобы их использовать, вот почему основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское или советское оборудование, которое уже имеется в их инвентаре. Предоставление британских танков на самом деле не сработает»;

— сейчас вожди НАТО мечутся по сусекам своих членов и выискивают там советское или российское вооружение, более понятное украинцам. Но и его даром отдавать прижимистые европейцы не желают. А что им? Это же не у них протекло. А Народной милиции ЛДНР и такие «подарки» сгодятся…