Астрология и политика. Какой образ лепят из Зеленского и что произойдет с ним в будущем

Может ли Зеленский использовать биологическое оружие? Существует ли опасность для его жизни? Могут ли из президента сделать «сакральную жертву»? А есть ли основания считать, что он изменится физически — вплоть до тотальной перемены личности?

Маяк надежды

Русофобская мимикрия. Как Зеленский преобразил Макрона © Ukranian Presidential Press Service, Président de la République/Soazig de la Moissonnière Зеленского называют «самым популярным политиком Европы». Это якобы «лидер, сплотивший украинцев», «самый влиятельный человек Европы», «герой своей нации» и так далее, и так далее.

На слова на Западе никто не скупится. На «мощные жесты» тоже. Зеленского называют «маяком надежды». Его пытались даже выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

Личный советник и политтехнолог президента Михаил Подоляк пишет и публикует панегирики для внутреннего пользования: «Придёт время, когда другие страны скажут: «Нам нужен свой Зеленский».

Льются потоки лести. Это необходимо как для целей пропаганды, создания образа «мужественного лидера», так и для более мелкой, но тоже очень важной задачи. Чтобы Зеленский «не потерял лицо», его усиленно снабжают тем наркотиком, который для него важнее других и «отмену» которого, как можно было заметить ранее, он переживал очень болезненно.

Он привык к славе и обожанию масс. Для него невыносима «отмена аплодисментов». Кстати, и в гороскопе рождения есть соответствующие аспекты — Марс и Луна во Льве, Солнце и Венера в очень близком соединении. Человек с чрезвычайно высоким самомнением. Самовлюбленный, эгоистичный, капризный.

Шквал славословий в его адрес необходим именно по причине его шаткого психологического состояния. Конечно, не отменяя главной пропагандистской задачи — создания образа «маленького героического лидера», на которого наступает «Империя зла».

В изоляции

Как ещё задолго до войны рассказывали публично люди из его окружения — от Зеленского прячут критические статьи и сайты, чтобы он «не расстраивался». Речь, напомним, идёт о президенте страны.

Его контакты и раньше были ограничены узким кругом лиц, а сейчас этот круг должен был сузиться ещё больше.

Президент давно находится в искусственно созданном пространстве. Он изолирован во всех смыслах. Возможно, его поддерживают медицинскими (и не только медицинскими) препаратами, которые стабилизируют лабильную и ненадёжную психику президента.

Дважды миллиардер

Существуют и другие методы управления. В том числе самый популярный со времён царя Македонии Филиппа Второго, отца Александра Македонского — «осёл, гружённый золотом». Царь считал, что это великолепное животное — лучший аргумент практически для любого политика.

И что, что-то изменилось за две с половиной тысячи лет?

Ничего не изменилось. Счета Зеленского стабильно, а во время войны — ускоренно пополняются. Его состояние оценивалось ещё в феврале этого года в один миллиард двести миллионов долларов.

Но ходят слухи, что за февраль и март 2022 состояние Зеленского увеличилось чуть ли не вдвое.

И наверное, сейчас оно уже больше, чем у одного из самых богатых людей Украины Игоря Коломойского (1,8 миллиарда долларов на 2021 год).

«Второе лицо, или дипфейк»

Да, в силу особенностей его психики, круг общения президента ограничен. Зеленский и раньше не умел держать удар, сваливался в истерику или в аргументы «ты с президентом, между прочим, разговариваешь».

Но в то же время внешне поддерживается иллюзия публичности. Зеленский даёт интервью, обращается к парламентам и руководителям других стран. Записывает видео с обращениями к гражданам.

Кто в Украине принимает решения. Создатель образа президента и главный пострадавший Сергей Шефир © коллаж Украина.Ру

А сам он — что интересно — сделал заявление о том, что из его изображения могут сделать дипфейк, то есть наложить его лицо на другого человека. Получаются видео, на глаз неотличимые от реальных.

Учитывая хромакей и его собственные признания о дипфейках, не исключено, что и в его сегодняшних видео мы видим либо двойника, либо фейковое изображение. Технологии шагнули далеко вперёд.

Но вне зависимости от использования технологий настоящего Зеленского не видит и не слышит сегодня никто. Всё, что он делает и говорит, — написано и срежиссировано не им самим.

Это, в общем, и не скрывается. Страна давно управляется коллективом западных спецслужб, политиков, дипломатов, лоббистов. В интересах, конечно же, кого угодно, только не самих украинцев.

И даже не в интересах Зеленского, который в итоге не получит ничего, кроме денег. Да и средства эти, как показали события последнего месяца, в любую минуту могут отобрать в бандитской юрисдикции Запада.

Всё, абсолютно всё происходящее — фейк.

Кто пишет за Зеленского?

Это интересный вопрос, который ещё больше подчеркивает — увы! — его роль марионетки.

Вы думаете, это вездесущий Михаил Подоляк? Ну конечно, нет. «Всем нужен свой Зеленский» — эта лесть всё-таки в основном для внутреннего пользования.

Зеленского на международной арене обслуживают ВИПы. Конечно, эти люди работают за очень большие деньги. Ну не Подоляку же отдавать такие «жирные» заказы.

Как сообщает издание Politico, речь Зеленского для выступления в Конгрессе США 16 марта написал некто Дэниэл Вайдич. Довольно известная личность. Был советником нескольких компаний сенатора Теда Круза. Сейчас он выступает как лоббист интересов нефтегазовых олигархов Украины в США и вместе с этим — лоббист интересов Зеленского.

«Нужно больше "Джавелинов", больше ракет», — деловито перечисляет эти интересы Вайдич в интервью Politico.

Речь президента Украины в Конгрессе, написанная Вайдичем, содержала описание «мечты» Зеленского. Это, конечно, продолжение боевых действий и поставки оружия от НАТО и США. Не мир в Украине — только война.

Кто ещё «помогает» Зеленскому в его выступлениях? Несть им числа.

Эндрю Мак — ещё один автор речи Зеленского в Конгрессе — зарегистрирован как его личный лоббист в Конгрессе.

Перед самим выступлением Зеленский совершил «стратегически важный звонок» Майклу Макфолу, бывшему послу США в России. Получил напутствие.

Джон Хербст, бывший посол США на Украине, а ныне один из директоров «Атлантического совета», тоже даёт ему постоянные указания. Майкл Макфол сам описывает сеть вокруг Зеленского — «эти люди из окружения господина Зеленского… давно сотрудничают с американскими элитами и СМИ».

Не обходят стороной влиятельные лоббисты и спичрайтеры и других «урядовцев» Украины. Речь Сергею Кислице, спецпредставителю Украины в ООН, для выступления в ООН, написал Стивен Крупин, бывший спичрайтер президента Барака Обамы.

Ещё одна лоббистская фирма, Your Global Strategy, которой руководит Шай Франклин, обеспечила переговоры мэра Харькова Александра Терехова с мэрами крупнейших американских городов — Нью-Йорка, Чикаго и Бостона. Можно только догадываться, что обсуждал Терехов с мэрами мегаполисов США. Но почти наверняка — не гуманитарную помощь собственному городу, ситуация в котором близка к катастрофе.

Целые коллективы, буквально армии западных и выращенных украинских пиарщиков сегодня трудятся над созданием образа президента Украины — как несгибаемого борца за «демократию» и «западные ценности». На телевидении, в соцсетях, в многочисленных фейковых новостях. Они создают образ президента, который надевает на себя Зеленский. Как костюм, как дипфейк.

Зачем ему бояться использования своего лица в технологиях подделок? Он его и так давно потерял.

«Это невыносимо»

Тем не менее, Зеленский за последние дни попал в два международных скандала. Это надо было умудриться, на волне разгоняемого западной пропагандой сочувствия Украине и её президенту, но у Зеленского получилось.

Недавно он столкнулся с непониманием и отторжением после своего выступления в Израиле. Он сравнил ситуацию в Украине сегодня с Холокостом времён Второй мировой войны. Более неудачного сравнения сделать было невозможно.

Украинские националисты и полицаи (и в городах, и в сёлах, и в охране немецких концлагерей) были палачами еврейского народа.

И Зеленскому на это сразу же указали. Вот что написали о его выступлении депутаты парламента Израиля.

Депутат кнессета Шломо Кархи: «Использование Холокоста невыносимо!»

Депутат кнессета Бецалель Смотрич: «Это попытки переписать историю, стирая из нее участие украинцев в истреблении евреев».

Выступление Зеленского бурно обсуждали в израильских СМИ, в соцсетях, на сайтах. И мало кто счёл его слова уместными хоть немного.

Выступление перед европейцами тоже встретило отторжение.

После неудачного выступления Зеленского в Брюсселе газета «Франкфуртер Альгемайне» написала с издёвкой: «Зеленскому предоставился шанс "воззвать к совести" членов ЕС. Но на этот раз он его упустил. Более того, своей речью он настроил против себя глав некоторых правительств».

Зеленский начал «выставлять оценки» странам ЕС.

Характер у Зеленского такой — самовлюбленный, нетерпимый. Он считает, что ему «все должны». А долгое поощрение такой модели поведения со стороны заказчиков, привело к тому, что он вообще потерял связь с реальностью.

Всё было хорошо, пока Зеленский озвучивал свои барские капризы в сторону России. Но он решил, что можно так же вести себя и с Западом.

Пока что его просто одёргивают. Но это пока. Все может самым неприятным образом поменяться, и довольно скоро.

Что в гороскопе

Через год — Плутон в транзитах будет в квадрате к Марсу в его гороскопе. Кризис, конфликт. Крах карьеры. Гнев, агрессия, импульсивность помешают человеку добиться своих целей. Природные или политические катаклизмы влияют на его судьбу катастрофически. Это может быть деятельность в опасной криминальной группе, которая тоже приводит к краху.

Очень плохие показатели для здоровья. Несчастный случай, тяжёлое отравление, авария. Социальные волнения приводят к ущербу для здоровья. Опасность для жизни. Крайне тяжёлое время для брака и личных отношений. «Потеря лица» ожидает не только президента, но и страну.

Конфронтация. Конкуренция. Бесчестные поступки в борьбе за власть.

Этот аспект бывает только раз в жизни. А у многих людей не бывает вовсе. Плутон двигается крайне медленно и может просто не дойти до такого аспекта в течение всей жизни человека.

Судьба самого Зеленского волнует только его родственников. Но останется ли он к тому времени президентом страны? Гороскопы правителя и страны тесно связаны. Вот как раз этот разрушительный квадрат подсказывает, что вряд ли. А если останется — ничего хорошего стране это не сулит.

Плутон квадрат Марс (то, что будет в транзитах у Зеленского в следующем году) предполагает уход от ответственности, невозможность действовать из-за разрушения личности, воли, ограничения свободы.

Человек-невидимка

Скорее всего, с Зеленским произойдет что-то вроде того, что произошло с героем Борна из знаменитого кинобоевика «Идентификация Борна». Нет, его не найдут в море с двумя пулевыми ранениями и микрофильмом, зашитым в бедро. И у него не появятся сверхъестественные способности к выживанию.

Как и Борн, Зеленский потеряет свою внешность, личность, должность. Он станет «невидимкой», как Джейсон Борн из фильма.

Но кого интересует личная жизнь Зеленского? Даже если он поменяет пол, как братья (а теперь уже — сёстры) Вачовски, создатели знаменитой «Матрицы». А это, действительно, возможно на таком аспекте. Но всё-таки тему «Зеленский — трансгендер» можно отнести к разряду фантастики.

Хотя Плутон означает как раз полную, тотальную трансформацию личности и силы мужчины, которую, конечно же, символизирует Марс. Поэтому каким-то образом Зеленский станет не совсем мужчиной. А вот лицо потеряет — это да.

Гороскоп правителя влияет на судьбу страны и отражает то, что произойдет со страной.

Практически уверенно можно говорить и о том, что Украина «потеряет лицо».

Свой среди чужих

Есть ещё одно, что пережил Джейсон Борн и что, похоже, предстоит узнать Зеленскому. «Свои» окажутся хуже чужих».

Свои же спецслужбы мечтают отправить Борна на тот свет. Весь фильм он сражается против условных «своих». Нечто в таком же духе ожидает президента Украины.

Условные «чужие» для него сейчас намного безопаснее «своих». Друзья окажутся врагами. Ему придется столкнуться с неприятной и шокирующей реальностью. Он уже столкнулся с оскорблениями типа «мерзкая зелень» от соратников президента Порошенко. Ему уже показывали неприличный жест в Раде (депутат Гео Лерос). Но это все было просто милыми шутками в детском саду.

Действие аспекта уже начинается, но всю разрушительную его силу Зеленский почувствует через год.

Хирон

Зеленского — в президенты США. Байден терпит поражение из-за Украины, которую сам сформировал © REUTERS, Evelyn Hockstein

У Зеленского от рождения сложный, капризный, неуживчивый характер. Он не был виден за привычным актерским самолюбованием, когда комик упивался своей славой и везением. Но как только Зеленский столкнулся с критикой себя как президента, эта неуживчивость, капризы и злобная мстительность проявились со всей очевидностью. Во время кризиса, как сейчас, он стал ещё более несдержанным и капризным.

Что же будет, когда в транзитах Хирон дойдёт до точного аспекта (май — июнь этого года)? Неуживчивость достигнет пика. Можно ожидать истерик, эмоциональных срывов. Но это, скорее всего, останется «за кадром».

Гораздо хуже то, что этот аспект предполагает абсолютную безжалостность в достижении своих целей. Например, использование вирусов для заражения большого количества людей.

Удивительно, что этот тоже уникальный аспект (бывает раз в жизни) совпадает с начинающимся разоблачением биологических лабораторий США на Украине. И можно даже сказать — как хорошо, что Зеленский находится под контролем «боссов», а не сам руководит биологическим оружием Украины.

С таким аспектом можно было бы ожидать истерического и катастрофического для тысяч людей приказа об использовании какого-то смертоносного оружия. Справедливости ради, надо сказать, что под действием такого аспекта человек может, наоборот, создать лекарство, которое вылечит тысячи человек. Или создать оружие (чаще всего — ядерное, которое символизирует Плутон).

Может быть и ещё один вариант — Зеленского могут просто использовать как биологическое оружие. Например, он может передавать заражённый предмет другой стороне на переговорах. Или сам будет чем-то заражён к этому моменту.

Настолько редкий и необычный аспект. Последствия тоже редкие и необычные. У всех он связан со странным и необычным разрушением в судьбе, в семье, в работе. Но для президента квадрат Хирон — Плутон приобретает характер фатального для многих людей, которых он представляет. Человеку, который попадает под власть этого аспекта, приходится бороться с огромными искушениями.

Разрушение

И самое неприятное для президента. Зеленский может быть ликвидирован каким-то странным и необычным образом. В течение ближайших двух-трех месяцев или через год. На обоих аспектах с Плутоном.

Его могут снести революционные массы. Он может стать жертвой какого-то массового катаклизма, взрыва, землетрясения, странной неожиданной болезни (за всё это отвечает Плутон). Особенно опасно то, что в фейковой реальности западных СМИ президент-жертва может оказаться гораздо полезнее для картинки, чем живой неуживчивый и капризный «лидер нации».

Но всё-таки он пока что легитимный президент, и это пока что гарантия его жизни. Но только пока.

А если дипфейк? Только не такой, как обсуждал Зеленский. Он предупреждал, что любые видео, где он подпишет капитуляцию, — это уже заранее фейк. Но что если мы уже сейчас видим не настоящего президента, а подделку? Творение искусственного интеллекта?

То, что он по сути таковым и является, это само собой. Но ведь могли уже и подделать саму тушку? Это очень, очень вероятно. И чем дальше — тем больше. Ну а если Зеленский решит поменять пол, стать трансгендером, сделать пластическую операцию или спустить в казино все свои миллиарды — никто, наверное, не будет против. В конце концов, это его личное дело.

Трансгендер так трансгендер.