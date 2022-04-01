В апреле Украину, похоже, ожидает продолжение специальной операции. По крайней мере, переговоры пока не привели к какой-либо видимой перспективе прекращения боевых действий в ближайшее время.

Хотят ли в Киеве мира? Что показали переговоры © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

Способствовать ее затягиванию будут и новые поставки вооружений, обещанных на днях Норвегией, Великобританией и США. По словам главы украинской переговорной группы Давида Арахамии, в планах переговорщиков в течение недели выйти на согласованный проект договора, который мог бы быть вынесен на рассмотрение глав государств. При этом украинская сторона настаивает, чтобы Владимир Путин и Зеленский встретились не на территории России или Белоруссии. На личной встрече с российским президентом где-нибудь в третьей стране Зеленский настаивает очень долго и активно, словно на нем будет «пояс шахида».

Нет пока договоренностей и о расследовании военных преступлений, которые в Стамбуле пообещала украинская сторона. Уже после предыдущего раунда переговоров, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что никаких военных преступлений Украина не совершала, поэтому и расследовать якобы нечего.

С 1 апреля в Украине постепенно приступят к работе заведения культуры и искусств. Украинцы в городах, которые не находятся в зоне боевых действий, смогут посетить театры и концертные залы. Минкульт Украины также предупреждает, что мероприятия будут проходить с учетом требований военного положения. В случае воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие, расположенное в заведении. Также при входе в заведение может осуществляться поверхностный осмотр на наличие оружия, которое сейчас на руках у десятков тысяч гражданских лиц.

Суздальцев объяснил, почему спецоперация на Украине продолжится, невзирая на переговоры © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Немного расслабиться смогут и простые жители Киева и области. С 1 апреля снимается запрет на продажу алкоголя. В условиях бесконтрольной раздачи оружия это, конечно, может способствовать увеличению эксцессов с пьяной стрельбой, но производители горячительных напитков жалуются, что они теряют прибыль.

С апреля должен произойти перерасчет пенсий. Однако коснется он далеко не всех и не сразу. Пересчитают пенсию (индексируют) только работающим пенсионерам, если у них есть 24 года стажа, а надбавку они получат только в июле.

С 1 апреля для мелких предпринимателей (ФЛП) выплаты единого налога станут добровольными, а крупный бизнес перейдет на упрощенную систему налогообложения. Но такое упрощение налогообложения будет действовать лишь во время военного положения.

На время военного положения плюс 30 дней после его окончания вводится мораторий на взыскание имущества и выселение жильцов, взявших жилье в ипотеку до войны. Кроме того, банкам запретят начислять штрафы за просроченные задолженности по потребительским кредитам.

Для госслужащих тоже вводят изменения. На время военного положения зарплата чиновников ограничивается суммой в 10 минимальных зарплат или 65 тыс грн (около 200 000 р.).

Минздрав Украины ожидает в апреле нового всплеска короновируса. В первую очередь речь идет об областях, которые не особо пострадали от боевых действий, но куда приехали многие внутренние мигранты. Сейчас в среднем фиксируется около 4500 случаев заболевания в день.

На время военного положения украинцам также отменили плату за растаможку иностранных автомобилей. Последние годы повышение платы за растаможку вызывало массовые протесты. С апреля и до конца военного положения она становится бесплатной. Правда, сейчас любой приглянувшийся автомобиль может быть конфискован армией или территориальной обороной «на нужды национальной безопасности».

Проект «анти-Россия» на Украине продолжается, какой будет новая экономика России. О чём говорили эксперты 30 марта © коллаж Украина.Ру Дмитрий Лёушкин, в апреле Украина может столкнуться с дефицитом бензина и дизельного топлива. По его словам, ситуация на топливном рынке Украины крайне сложная. Запасы дизтоплива на нефтебазах были израсходованы за последние пару недель. К тому же вырос спрос на АЗС из-за скупки бензина аграриями перед посевной.

В апреле вырастут цены на многие социальные продукты, так как Кабмин Украины отменил предельный уровень надбавки на ряд жизненно важных продуктов. Теперь их цена будет зависеть лишь от аппетитов предпринимателей. В первую очередь это продукты борщевого набора, а также дешевые крупы, хлеб, макароны, гречка, сахар и масло. Подорожают также импортные продукты: какао, кофе, шоколад и сухофрукты, поскольку их сейчас труднее доставить на Украину.

Однако порадовать многих может то, что запланированное ранее повышение цен на электроэнергию пока не состоится. Премьер Денис Шмыгаль в начале марта заявил, что тариф на электроэнергию для населения в апреле, скорее всего, останется 1,68 грн за кВт-час. Сейчас украинцы и без того существенно сократили объемы оплаты за электричество, поскольку миллионы просто выехали из страны.

Поскольку страны НАТО полны решимости воевать с РФ до последнего украинца, следующий месяц для них окажется непростым. Можно только пожелать простым жителям Украины пережить его с наименьшими потерями.