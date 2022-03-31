Спецоперация РФ идёт своим ходом, но в ней есть некоторые изменения, продажа газа за рубли позволит укрепить национальную валюту, а требования Украины создать «новое НАТО» – это попытка сделать хорошую мину при плохой игре

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 31 марта.

Спецоперация идёт, движение не останавливается

О ходе спецоперации РФ на Украине рассказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, операция идет своим ходом.

Леонков признаёт, что есть изменения в этой операции, потому что основное огневое воздействие происходит на востоке. Это главная цель второй фазы войсковой операции.

«Мы хотим ликвидировать опасность, которая постоянно угрожает жителям Донбасса. Обстрелы этой зоны продолжаются, применяются системы залпового огня, прилетают снаряды тяжелой артиллерии. Надо с ними покончить. Поэтому было принято решение усилить там огневое воздействие», — заявил эксперт. Алексей Леонков: НАТО продолжит зарабатывать на «российской угрозе», а если влезет на Украину — получит по полной © РИА Новости, Сергей Мамонтов

При этом на остальных направлениях движение не останавливается — просто там происходит ротация войск: идет замена на более свежие подразделения, которые входят в курс дела и не дают скованным войскам Украины предпринимать какие-то действия по спасению самой многочисленной восточной группировки.

За рубли: как Европа будет покупать газ

Агентство Reuters объяснило предложенную канцлером Германии Олафом Шольцу схему, по которой Берлин будет расплачиваться с Россией за газ. Суть ее в том, что контракт, по которому оплата производится в евро, сохраняется, только Германия покупает за евро рубли по курсу ЦБ РФ, а потом за рубли — газ.

Это нормальная схема, поясняет экономист и политолог Александр Дудчак, просто для Германии она выглядит печально. Получается, что санкции, которые они вводили, оказались бессмысленными.

Экономист добавил, что можно было бы придумывать каких-то посредников, которые якобы покупали бы у России газ, а потом его перепродавали, но в принципе эта схема и им подойдет.

«Покупайте рубли, расплачивайтесь ими, цены сохраняются, ничего не меняется. Просто расчет будет не в евро напрямую, а в евро, которые конвертируются в рубль и идет оплата в рублях. И оплата остается не на европейских счетах, а на российских. Для нас это самое важное, это нас устраивает», — отметил Дудчак. Александр Дудчак: Даже если России за суверенитет надо было отдать золотовалютные резервы, оно того стоило © РИА Новости, Нина Зотина

Он также подчеркнул, что это позволит укрепиться курсу рубля и сделать курс национальной валюты стабильным.

Гарантии для Украины: хорошая мина при плохой игре?

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обсуждает с США, Британией, Германий, Францией, Турцией гарантии безопасности.

Впрочем, считает директор Института динамического консерватизма Виталий Аверьянов, в значительной степени эти киевские переговоры, которые ведутся с расчетом на некую стратегическую перспективу, являются пиаром, потому что дни Украины как государства, того режима, который возник после Майдана, сочтены.

«Все разговоры о стратегических перспективах этого режима являются хорошей миной при плохой игре. Это касается и поддержки со стороны Европы, и вливания каких-то средств на восстановление Украины со стороны Запада и т.д.

Сегодня нам, России, нужно вести речь о том, как обустроить это пространство после нашей победы. Это главный вопрос. И он будет определять в том числе то, будет ли какой-то шанс у Запада формировать на территории Украины буферную зону», — заявил Аверьянов. Виталий Аверьянов: Дедолларизация начинается, это уже факт © РИА Новости, Илья Питалев

По его мнению, нельзя допустить, чтобы на части территорий даже Западной Украины возник вновь антироссийский буфер.

«Гражданство давать рано»

Сейчас на территорию России въехало много беженцев с Украины. Однако не стоит спешить предоставлять им российское гражданство в упрощенном порядке, считает руководитель Союза украинских политэмигрантов и политзаключенных Лариса Шеслер.

По её мнению, упрощенное предоставление российского гражданства нужно приостановить до окончания спецоперации и распространять его исключительно на тех, кто прибыл в Российскую Федерацию до ее начала.

«Те, кто прибыл после, как беженцы — им нужно давать временное убежище, оказывать всемерную материальную помощь, а потом их тщательно проверять, кто они, что они и с какой целью прибыли в РФ. Потому что сейчас такая ситуация, что сюда могут проникнуть действительно недоброжелатели России, враждебные элементы», — рассказал Шеслер.

Лариса Шеслер: Украинцы растворяются в России © РИА Новости, Александр Натрускин

«Сегодня вы не отличите члена «Правого сектора» (запрещён в РФ — Ред.) или бойца территориальной обороны от настоящего беженца, пострадавшего от обстрелов ВСУ. Поэтому сейчас распространить на всех, кто прибывает в Россию с Украины, облегченный порядок получения гражданства, мне кажется, не нужно», — заявила руководитель Союза украинских политэмигрантов и политзаключенных.

Под угрозой голода из-за событий на Украине

Из-за продолжающихся боевых действий на Украине всему миру грозит голод. Тяжёлая ситуация угрожает в частности Египту: страна импортирует 80% пшеницы из России и Украины, примерно 50% из России и 30% с Украины. Об этом рассказал российско-египетский журналист, приглашенный преподаватель Школы востоковедения Высшей школы экономики Рами Эль-Кальюби.

Поставки пшеницы из этих двух стран являются вопросом продовольственной безопасности для страны, которая является крупнейшим импортером пшеницы в мире и в которой широкие бедные слои населения едят ежедневно дотированный хлеб, добавил журналист.

«В Египте постоянно заявляют, выражают надежду, что боевые действия закончатся как можно скорее, но вместе с тем в Египте понимают, что проблему продовольственной безопасности нужно решать радикально.

Власти Египта постоянно заявляют о планах увеличении посевных площадей в стране. Их и так в последние годы увеличивали. Сейчас, на фоне этих событий, Египет объявил об очень амбициозном плане — увеличить посевные площади более чем на полмиллиона гектаров в течение трех лет, чтобы решить проблему продовольственной безопасности кардинальным образом», — отметил Эль-Кальюби. Рами Эль-Кальюби: Восемьдесят процентов зерна в Египет завозят из России и Украины. Это вопрос продовольственной безопасности © из личного аврхива

В нынешней ситуации, продолжил он, официальный Каир заявляет, что голод стране не грозит, потому что на складах есть несколько миллионов тонн пшеницы, которая была импортирована ранее. Также в апреле начинается сбор местного урожая, это увеличит количество пшеницы на рынке. Кроме того, Египет аккредитовал 14 стран, которые могут поставлять ему пшеницу.

«Как временное решение, если вдруг боевые действия затянутся, Египет может увеличить импорт пшеницы из США, из Румынии, из Аргентины, из Казахстана, из Франции и целого ряда стран», — сообщил журналист.