Брат мэра Киева Владимир Кличко прилетел в составе национальной делегации в Германию, министерство обороны которой задерживает поставки оружия Украине. А тем временем британский генерал, участвовавший в реформировании ВСУ, признал, что Россия победила НАТО

Россия переиграла НАТО на украинском поле

«Полагаю, что выскажу несколько спорное мнение, сказав, что НАТО была побеждена, блеф НАТО оказался раскрыт. Нам не удалось помешать русским нанести мощный удар по Украине, и теперь НАТО защищает свои расширившиеся после 2004 года границы, границы стран Балтии, Польши, Венгрии и Румынии. Ей необходимо защищать их, у военных это называется "занять оборонительную позицию", — заявил в интервью радиостанции BBC бывший командующий сухопутными силами ВС Великобритании Ник Паркер. Американский эксперт рассказал об ошибочной политике расширения НАТО © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Будучи советником министра обороны Украины (этот пост он занял в 2016 году, когда оборонное ведомство Украины возглавлял Степан Полторак), британский отставной генерал оказывал помощь в реформировании ВСУ.

«Не думаю, что у альянса есть возможность перейти в наступление, учитывая некоторые расхождения в позициях трёх десятков стран [входящих в НАТО]», — добавил Паркер.

Поездка, окутанная тайной

Немецкая газета Bild сообщила о прибытии в Берлин из Киева брата мэра украинской столицы Владимира Кличко.

«[Прилетел] поддержать украинскую делегацию во время политических переговоров в Берлине. Речь идёт о дальнейшей помощи Украине в драматической для страны ситуации», — объяснил он.

При этом никакой информации о статусе, составе, руководителе делегации нет. Виталий Кличко только уточнил, что представители Украины встретятся с немецкими политиками — для политической поддержки, экономической, гуманитарной и военной помощи государству. Кличко вступил в бригаду территориальной обороны Киева © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Как пишет Bild, участие Владимира Кличко в переговорном процессе связано с его большой популярностью в Германии. За время профессиональной спортивной карьеры многие боксёрские поединки он проводил именно в ФРГ, братьям Кличко даже предлагали сменить украинское гражданство на немецкое. Ко всему прочему, их отец был военным атташе посольства Украины в Германии.

Оружие, которого не было

Власти ФРГ долгие годы категорично стояли на своём: никакого оружия для стран с территориальными спорами, — однако после начала спецоперации РФ объявили о решении поставить вооружение Украине. Однако, как рассказали источники газеты Die Welt, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт несколько недель затягивала процесс одобрения поставок, несмотря на готовность предприятий оборонной промышленности.

По имеющейся информации, концерн Rheinmetall ещё 28 февраля направил ведомству список с вооружениями на сумму более €500 млн (пушки, системы ПВО, танки, броневики, мобильные системы наблюдения, автобусы для транспортировки оружия, медицинская техника, полевой госпиталь), которые может предоставить либо непосредственно Киеву, либо Бундесверу, если на Украину направят образцы из его запаса. Ответа нет до сих пор. Украина секретно налаживает поставки комплексов ПВО из стран НАТО — документ © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Министерство обороны ФРГ ссылается на секретность сведений. При этом Die Welt пишет, что ведомство проводит переоценку своих действий и решений, стремясь играть более активную роль в вопросе поддержки Украины и предоставлении ей нового военного оборудования.

Тем не менее за месяц от Германии Киев получил только 5100 противотанковых ракет, которые сам купил у компании Dynamit Nobel Defence в земле Северный Рейн — Вестфалия.