Есть ли будущее у России? И если есть, какое оно?

Об этом в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 29 марта во время презентация книги профессора МГИМО МИД России Андраника Миграняна «Имеет ли будущее Россия?» говорил автор монографии

Произведение известного автора, успевшего поработать не только в изучаемой им стране, но и в США, посвящено поиску ответов на извечные русские вопросы: куда двигаться России, какое её предназначение и миссия.

Содержание и название книги

Урок СССР: одиннадцать друзей collapse © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк рассматривает круг проблем теории демократии, особенностей политических режимов, специфических аспектов транзита от тоталитарно-авторитарных режимов к демократии. Его внимание приковано к внутренней и внешней политики СССР и России за последние почти сорок лет.

Мероприятие началось с приветственного слова директора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Он отметил, что презентация книги Миграняна — это «большое событие для всех, кто интересуется политикой, а сегодня ей интересуются все». Он назвал издание фундаментальным трудом и раскрыл, что в нем собраны труды автора за десятилетия.

Киселев сказал, что статьи Миграняна раньше вызывали внутренний протест и неприятие у позднесоветской и постсоветской аудитории, но время показывало, что многие прогнозы ученого сбывались.

При виде на книгу сразу бросается в глаза довольно провокационное название — «Имеет ли будущее Россия?». Кажется, что этот вопрос сегодня мало у кого вызывает сомнения, но все равно вызывает неподдельный интерес открыть произведение в поисках авторского ответа.

«Мне помогло придумать этот вопрос, ставший названием книги, первое философское письме Чаадаева. […] Он как-то сказал, что прошлое России было отвратительное, настоящее — чудовищное, а будущего нет», — сказал Мигранян.

Особый путь России

Далее в своем выступлении автор, углубившись в российскую историю, делает вывод, что наша страна на протяжении всего своего пути стремилась брать пример с Запада и стать полноправным членом европейского сообщества, но у нее этого не получалось.

«Информационная война» Третьего Рейха: страх, ненависть и слепая вера в победу © commons.wikimedia.org,

Причину такой европоцентричности России он видит в том, что Запад всегда был политическим, экономическим и культурным ориентиром для России. Оттуда приходили все тренды, там всегда были развитые социально-политические и гражданские институты, на которые в России хотели ориентироваться, которые пытались перенять.

Теперь же, по словам ученого, Россия отходит от этой традиции и находится на своем истинном пути — к самостоятельности и самобытности. «Если раньше с Запада можно было брать пример, то сегодня уже нет. Многие институты там выродились, и сегодня там всерьез ведутся дискуссии о десятках гендерах и не могут сойтись на том, что такое женщина», — утверждает Мигранян.

В то же время автор не отрицает того, что Россия должна стать членом «куба ведущих держав мира», в том числе и западных, но должна это сделать в результате своего особого пути, а не слепого копирования зарубежных образцов в политике, экономике или культуре.

От тоталитаризма к демократии через авторитаризм

Еще одним вопросом, который исследовал автор, был развал СССР в 1991 году. Он воспринимает это событие как трагическую строчку в отечественной истории. По мнению автора, такие процесс произошли из-за того, что в советском тоталитарном обществе никто не был готов к резкому переходу к гласности и демократии, в результате чего страна была разрушена.

Мигранян уверен, что выходом из ситуации должен был стать компромиссным переход от тоталитаризма к демократии через некоторый период авторитаризма. Ученый сказал, что он подобную идею выразил еще за несколько лет до 1991 года и предсказал распад СССР.

Мигранян считал, что за период авторитаризма при переходе к демократии в обществе должны быть сформированы институты гражданского общества и самоуправления, социум должен научиться к горизонтальному, а не тотально-иерархическому взаимодействию. По его словам, это могло занять примерно 20 лет, после чего можно было плавно переходить от авторитаризма к демократии.

Россия в новой мировой парадигме

Заключительную часть своего выступления маститый политолог посвящает рассуждениям над проблемами современного мира и места России в нем. Он приводит в пример резкий рост могущества Китая — эта страна обошла по показателям внутреннего национального продукта США еще в 2014 году. Вашингтон не согласен с таким положением дел и он будет продолжать борьбу с Китаем.

Китай вдохновлён смелостью России и готов к решительным действиям. Нуланд беспокоится © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Потому что американцы понимают, что на чью сторону встанет Россия, — Китая или США, — та стороны и победит. Поэтому до того, как придет время решающей схватки Вашингтона и Пекина, Россию надо сломать и вывести из игры», — предполагает Мигранян.

Политолог приходит к выводу, что Россия сегодня, сопротивляясь гегемонии США в регионе, борется не только за себя, но и за Китай.

«На данном этапе, когда у России и Китая есть общий враг, который хочет сломать и того, и другого — мы будем вместе. И нам от этого никуда не деться», — заключил он.