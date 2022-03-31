Уход из России датского оператора контейнерных перевозок Maersk вызовет серьёзные последствия для российского и не только рынка. При этом Дания уже поставляет Киеву оружие и готова участвовать в «миротворческой миссии» НАТО на Украине

Во вторник, 29 марта, Дания сообщила, что подготовит к отправке в страны Балтии батальон из 800 военнослужащих для тактической группы НАТО, чтобы «противостоять угрозе со стороны России в связи со вторжением Москвы на Украину».

Сейчас Дания разместила около 200 своих военнослужащих в Эстонии и Литве, а также несколько истребителей. Также Копенгаген направил свой фрегат в восточную часть Балтийского моря.

«Мы уже на сегодня в значительной степени представлены в этом регионе, но готовы и к большему присутствию, — заявила на пресс-конференции премьер-министр Дании Метте Фредериксен. — По этой причине правительство предлагает направить батальон из 800 солдат в страны Балтии».

Батальон будет находиться в состоянии готовности к отправке, однако для его реального передислоцирования страны НАТО должны представить официальный запрос, подчеркнула Фредериксен. Дания отправила ВСУ бронежилеты и военные аптечки © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

А 30 марта премьер Дании отправилась в поездку по Эстонии, Латвии и Литве, в ходе которой встретится и с датскими военнослужащими, несущими службу в странах Балтии. Собственно, накануне этой поездки Метте Фредериксен и сообщила о готовности увеличить военное присутствие Дании в Прибалтике, что было согласовано на саммите НАТО 24 марта. Правда, украинские СМИ представили дело так, будто решение Копенгагена было принято после того, как президент Украины Владимир Зеленский 29 марта по телемосту обратился к парламенту Дании.

Однако в этом обращении Зеленский требовал от датских властей ужесточить санкции в отношении России, в том числе отказаться от российских энергоносителей, а также заняться восстановлением Николаева после окончания боевых действий. Но пока для Киева ни по одному из этих пунктов никаких положительных новостей из Копенгагена не прозвучало.

К примеру, хотя ещё 7 марта Метте Фредериксен и заявляла, что Дания должна стать независимой от российского газа «как можно скорее», однако в тот же день датская энергетическая компания Orsted, закупающая у «Газпром экспорта» по 2 млрд кубометров газа в год, сообщила, что не может расторгнуть контракт. Контракт на поставку газа по «Северному потоку» был заключен в 2006 году на период до 2030 года. Orsted лишь заявила, что не намерена его продлевать и будет отбирать минимальный объем газа по условию «бери или плати», и с тех пор ничего не изменилось.

С другой стороны, Зеленский в обращении поблагодарил датские компании, которые приняли решение прекратить работу в России. Так, 30 марта датский ритейлер мебели и товаров для дома Jysk, вышедший на российский рынок летом 2020 года, принял решение полностью закрыть свой бизнес в РФ.

«После четырех недель временного закрытия магазинов в России стало ясно, что Jysk закроется навсегда и полностью покинет Россию», — сообщили в пресс-службе компании. Не быть «островитянами». Что Россия может противопоставить санкциям Запада © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Сколько людей в результате этого потеряют работу, точно неизвестно, а вот датский пивоваренный гигант Carlsberg, который объявил об уходе с российского рынка 28 марта, оценивает число сотрудников компании в России в 8,4 тысячи человек. Хотя принадлежащие Carlsberg заводы «Балтика» продолжат работать в России, но с точки зрения бухучета они будут рассматриваться как «актив на продажу».

Кстати, парадокс ситуации состоит в том, что Carlsberg внесён в подготовленный датским правительством список компаний, которых отключат от газоснабжения в случае сокращения или прекращения поставок газа из России.

Однако наиболее серьёзные последствия для российской экономики вызовет уход из России глобального оператора контейнерных перевозок Maersk. 1 марта зарегистрированная в Дании компания A.P Moeller-Maersk A/S сообщила, что с этого дня приостанавливает прием заказов на перевозку контейнеров в/из России.

«Поскольку санкции уже прямо или косвенно влияют на стабильность и безопасность нашей деятельности, новые заказы Maersk на морские, воздушные и межконтинентальные ж/д-перевозки в Россию и из России будут временно приостановлены», — было сказано в релизе пресс-службы Maersk.

Поначалу компания заявляла, что её решение не распространяется на доставку товаров первой необходимости, таких как продукты питания, медицинское оборудование и гуманитарные грузы. Однако уже 4 марта в Maersk сообщил о приостановке приема новых заказов на перевозку контейнеров с товарами первой необходимости в/из портов Санкт-Петербурга, Калининграда и Новороссийска (Дальнего Востока эта мера не коснулась).

15 марта датская компания сообщила, что рассчитывает завершить все контейнерные операции с российскими контейнерами до конца апреля 2022 года. По словам главы A.P. Moeller-Maersk A/S Сорен Скоу, сегодня в России находится порядка 50 тысяч контейнеров Maersk, в основном пустых.

«Они нам нужны, мы бы не хотели оставлять их в России, поэтому у нас все еще будет несколько судоходов в российские порты», — сообщил Скоу. От семи до тридцати: в Брюсселе прошли саммиты G7, ЕС и НАТО © REUTERS, Michael Kappeler

По оценкам специалистов, стоимость этих контейнеров составляет около миллиарда долларов. При этом Дания, как и другие страны ЕС, заблокировала резервы Центробанка РФ, но об их сумме не сообщалось.

А 21 марта компания A.P. Moeller-Maersk A/S официально уведомила российских клиентов, что окончательно прекратила прием новых заказов на всех маршрутах своих перевозок — морских, трансконтинентальных железнодорожных и авиационных, в и из России. Оператор также решил продать все свои активы в России — в первую очередь речь идёт о 30,75% в капитале компании Global Ports, крупнейшего оператора контейнерных терминалов в РФ.

Всего же, по информации информационного агентства «РЖД-партнёр», по объему контейнерооборота в России доля датской компании составляет около 30%. Кроме того, Maersk контролирует около 15% всей сферы контейнерных перевозок в стране (контейнерное оборудование в портах, контейнеры и т. д.) Аналитики агентства признают, что уход такого крупного игрока с рынка может привести к росту ставок на перевозку и снижению товарооборота.

Вследствие этого между крупными морскими контейнерными перевозчиками произойдёт передел маршрутной сети. Кроме того, продажа Maersk своих российских активов по ценам ниже среднерыночных может послужить сигналом для других инвесторов о входе на рынок контейнерных перевозок России либо увеличении на нем своей доли. Однако изменение состава участников рынка не состоится одномоментно: для формирования новых логистических маршрутов необходимо некоторое время, что может вызвать дефицит ряда товаров в России. Собственно, именно это и является целью ухода западных компаний с российского рынка, ведь политическое руководство коллективного Запада искренне считает, что это вызовет протесты населения.

Однако Дания воюет против России не только в экономической плоскости. Ещё 17 января МИД этой страны объявил о выделении Украине 22 миллионов евро в рамках «программы мира и стабилизации для Украины на период 2022-2025 годов». Однако в качестве главного предназначения этих средств были указаны «поддержка оборонной реформы Украины и наращивание потенциала украинской обороны».

Дания законодательно разрешила своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. А 1 марта Минобороны Дании сообщило, что киевским властям была передана последняя партия из 2700 противотанковых гранатомётов M72 LAW.

Акопов раскрыл, когда польские войска появятся на Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Ярослав Качиньский в Киеве заявил о необходимости ввести на территорию Украины «миротворческую миссию» НАТО, эту идею поддержал министр обороны Дании Мортен Бодсков.

«Если дойдёт до этого, Дания готова внести свой вклад. У нас есть многолетний опыт в этой сфере, и я определенно думаю, что Дания может внести свой вклад и изменить ситуацию», — заявил Бодсков 16 марта.

Хотя саммит НАТО 24 марта польское предложение не обсуждал, однако через два дня после него премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM заявил, что введение миссии НАТО на Украину поддерживает не только Дания, но также Литва и «ряд других членов Альянса». По словам Моравецкого, эти страны «ожидают определённой поддержки и общего голоса со стороны НАТО».

В свою очередь, польский политический аналитик Конрад Рэнкас предупреждает, что чем настойчивее США и НАТО открещиваются от идеи польской интервенции на Украине, тем больше это может быть дымовой завесой и умыванием рук в случае негласно спланированного и санкционированного «польского произвола».

Таким образом, «миротворцы» из Дании действительно могут появиться на территории Украины. Вот только опыт участия датских военных в миротворческих миссиях ООН весьма специфический. Так, 8 августа 1995 года в ходе печально известной Операции «Буря» в городе Двор на Уне 200 датских «голубых касок» безучастно наблюдали, как хорватские военные хладнокровно убили девять инвалидов-сербов. Позже датчанин Ян Велендорф заявил, что командование прямо запретило его сослуживцам останавливать резню.