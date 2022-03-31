Украинские активисты продолжают «бомбить» международный бизнес и международные организации, которые в той или иной мере все еще сотрудничают с Россией В этот раз под удар попал Международный Красный крест

«Будет как с Косово». Польский эксперт о том, что в стране происходит с беженцами из Украины © REUTERS, Bryan Woolston

В связи с этим активисты призвали бойкотировать Красный крест по всему миру. «Красный крест фактически признался, что содействовал депортации украинцев в Россию. Более того, там даже не думают извиняться, планируют открытие центра для приема украинцев в российском Ростове. Украинцы объявили бойкот Красному кресту, который фактически превратился в коллаборантов. Украина призывает больше не перечислять им ни копейки, требует уволить главу Международного Красного креста Петера Маурера», — пишут украинские издания. Кто в Украине принимает решения. Сын подозреваемого в коррупции и патриот из интернета Дмитрий Дубилет © коллаж Украина.Ру

К обвинениям присоединилась и вице-премьер Украины Ирина Верещук, обвинив лично Маурера в «принятии очень сомнительного решения» об открытии пункта помощи в Ростове-на-Дону. На обвинения последовал ответ от Комитета: «Международный Комитет Красного креста никогда не помогает организовывать или проводить принудительную эвакуацию. Мы не поддержим ни одну организацию, которая идет вразрез с волей людей и нашими принципами». Принципы старейшей и крупнейшей гуманитарных организации просты: нейтральность и беспристрастность в помощи, защите пострадавших в вооруженных конфликтах.

«Азову» дадут коридор, Зеленский опозорился, издевательства над пленными, аммиак в Сумах. Хроника событий на Украине на утро 21 марта © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Антон Богданович встретился с представителями Красного Креста и отчитался об итогах в своих соцсетях: «Я только что пришел со встречи с Красным Крестом, где мы два часа разговаривали об офисе в Ростове, улыбающемся фото с Лавровым, невывезенных телах русских солдат и прочих штуках, за которые мы шеймили их в интернете.

Этой встречи гораздо больше хотели они, чем я. Они готовы были встретиться на следующий день после того, как вышли на меня. Их делегация прилетела на самолете из другого города только ради этой встречи с украинцами. Как вы думаете, почему? Потому что (по их словам) наша кампания по их дискредитации, которую украинцы начали в социальных сетях всего пару дней назад, стала самым большим репутационным риском для Красного Креста за все 150 лет существования организации. Вдумайтесь, насколько это мощно. Вместе мы сила! P. S. Пока им не удалось нас убедить в своей правоте. Будем работать с ними дальше. Надеюсь, что они изменят свое поведение».

И тут надо отметить, что автор этих высказываний, как это часто бывает с такими лже-патриотами, не видит главного — обрушиваясь на Международный Красный Крест (МКК), украинские общественники тем самым в первую очередь ухудшают положение своих военнопленных и раненных, которых, независимо от их идеологической направленности, и защищает эта организация. И если следовать ущербной логике борцов с МКК, то, отказавшись от сотрудничества с Россией, Красный крест должен тем самым отказаться прежде всего от помощи украинским военным, попавшим в плен российским вооруженным силам — а это сотни, если не тысячи граждан Украины.

Россия обратилась за помощью к ООН, ОБСЕ и МККК эвакуировать жителей Мариуполя © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сергей Наумович вообще дошел в своих оценках до того, что Красный крест состоит на зарплате Кремля. Кстати, вопрос финансирования тоже проходит лейтмотивом в претензиях украинских активистов: «Мои знакомые в США, коренные американцы, узнав о начале войны в Украине, собрали около 50 тысяч долларов и перечислили Красному кресту. Я спросил, мол, а почему именно Красному кресту? «Ну, мы доверяем этой организации и приняли такое решение…» Выясняется, что эти все деньги пошли на открытие центра в Ростове. Пошли на поддержку россиян, ведь это рабочие места, это финансирование различных мероприятий на территории РФ. Страна-террорист получила финансирование. И вот теперь все пазлы сошлись: Красный крест (как и ОБСЕ), похоже, является организацией на зарплате Кремля. По крайней мере все признаки имеются. Красный крест причастен к депортации взрослых граждан Украины и фактически к краже украинских детей и перевозке их на территорию РФ», — утверждает автор, видимо совершенно не понимая, что МКК в первую очередь оказывает в Ростове помощь тем украинцам (а не россиянам), которые пострадали во время боевых действий и оказались, как правило по своей воле, на территории России.

Судя по тенденции развития событий, скоро ООН будет извиняться и каяться в самом факте своего существования, поскольку к его организации причастна Россия. А Красный Крест уже готов к публичной порке. Абсурдность действий общественных лже-патриотов Украины, действующих согласованно по всему миру наносит не только политический, но и реальный вред самой Украины, что, впрочем, по причине непрофессионализма активно поддерживается украинским правительством.