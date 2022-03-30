Европейские бюрократы давят на бизнес, чтобы он отказался рассчитываться в рублях за российские энергоносители. Однако отказ грозит Европе катастрофическим последствиями

Германия начала готовиться к прекращению поставок российского газа, сообщил глава Министерства экономики страны Роберт Хабек.

«Чтобы подготовиться к этой ситуации, сегодня я активировал уровень раннего предупреждения <…> это первый уровень из трех возможных. Речь идет о мониторинге ситуации», — приводит слова чиновника РИА Новости.

Хабек также отчитался о создании кризисного штаба и отметил, что на текущий момент газ и нефть продолжают поступать в Германию.

Днем ранее стало известно, что Еврокомиссия вместе со странами «большой семерки» выступила против российской инициативы перевода оплаты за энергоносители в рубли.

«Министры энергетики "Большой семерки" и Еврокомиссия отклонили требование [президента РФ Владимира] Путина о том, что поставки газа должны оплачиваться в рублях. Поэтому партнеры по G7 согласились призвать компании, базирующиеся в их странах, не соглашаться на такие требования», — написала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в своем Twitter.

Газ

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру заявил, что, скорее всего, европейские компании проигнорируют этот призыв еврокомиссии, так как он не является прямым запретом.

«Я думаю, что политики в итоге все свалят на компании. Мол, мы выразили свое несогласие с таким переходом, мы против, но это вопрос коммерческих компаний, поэтому мы запретить это не можем», — полагает Юшков.

Итоги переговоров Россия — Украина в Турции, пытки пленных, газ за рубли. О чём говорили эксперты 29 марта © коллаж Украина.Ру

«Если они займут единую позицию и введут тотальный запрет на покупку российского газа, фактически эмбарго, то Россия воспримет это как санкции и в ответ может прекратить поставки угля в Европу, что усугубит там энергетический кризис», — сказал эксперт.

Также он отметил, что даже прекращение закупок российского газа хотя бы одним крупным европейским заказчиком резко взвинтит цены на него.

Стоимость «голубого топлива» уже достигала на европейском рынке $4000 за тысячу кубометров, и в случае полного отказа от закупок вырастет хорошо если не вдвое. В Еврокомиссии это хорошо понимают, поэтому решили в качестве альтернативы газу, наиболее экологичному виду ископаемого топлива, использовать «грязный» уголь.

Уголь и мазут

Если свободных объемов газа, способных заместить поставки из РФ в Европу, физически нет, — по словам президента США Джо Байдена, вместе со всеми партнерами они смогут наскрести только одну десятую годовых поставок «Газпрома» в ЕС, — то с углем несколько проще. Австралия и Индонезия в принципе способны поставить дополнительные объемы в Европу. Однако цена будет как минимум на 20% выше только из-за большего транспортного плеча.

Кроме того, повышенное потребление угля взвинтит на него цены еще больше. Только за последний год они выросли настолько, что уже сейчас при стоимости газа на уровне $1400 себестоимость электроэнергии из угля всего вдвое ниже, чем газовой генерации. Сейчас уголь стоит около $330 за тонну, и его цена может вырасти до $500 в текущем году, подсчитали в Rystad Energy. А после того, как Россия в ответ на отказ ЕС рассчитываться в рублях за газ прекратит поставки своего угля в Европу, они вырастут еще больше, ведь из РФ на европейский рынок поставляется 45% всего импортного угля.

Также в ЕС надеются использовать тепловые электростанции, которые могут работать на мазуте. Однако таких относительно немного, да и топливо для них получают в основном из тяжелой российской нефти марки Urals, с которой тоже начнутся перебои.

Последствия

Благодаря плану Еврокомиссии Европейский союз ждет резкое увеличение стоимости электроэнергии, что незамедлительно скажется на себестоимости большей части производимых в ЕС товаров и если не остановит их производство сразу, как это произошло с азотными удобрениями, то сделает эти товары неконкурентоспособными с американскими. Европа своё отчелночила, стратегия США по запуску украинского кризиса. Что говорили об Украине в мире 28 марта © REUTERS, Sam Wolfe

«Практически во всех товарах в себестоимости есть энергия. Но прежде всего это металлургия, химическая промышленность, машиностроение, автомобилестроение. Фактически все, что производится — везде закладывается стоимость энергии. Металлургия, аграрный сектор — всё-всё-всё», — подчеркнул Игорь Юшков.

В любом случае это означает крах европейского благополучия. Это полностью соответствует интересам США. В последнее время американские журналисты все чаще задают своим властям вопрос: почему европейцы живут богаче, чем мы, граждане страны — мирового лидера?

Обнищание европейцев поможет решить эту проблему и некоторое время поддержать на плаву американскую экономику, в которой инфляция растет рекордными темпами.