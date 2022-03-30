Америку часто называют страной закона, но на самом деле в ней всегда процветало дикое беззаконие. Еще во время Войны за независимость плантатор Чарльз Линч практиковал жестокие наказания для чернокожих, осуществляя их без следствия и суда. Рабы были говорящей собственностью хозяев, которые могли сделать с ними все что угодно и не несли за это ни малейшего наказания.
После поражения в Гражданской войне бывшие рабовладельцы из южных штатов создали разветвленную сеть расистских организаций, которые известны под обобщающим названием Ку-клукс-клан. Они систематически убивали африканцев. Причем зачастую это делалось без всякого повода, ради устрашения освобожденных рабов, которые на самом деле продолжали оставаться людьми второго сорта — на основании законов о расовой сегрегации, известных под названием «законов Джима Кроу».
В период между 1882 и 1968 годами в США официально задокументировано около 4700 случаев линчевания, но в реальности подобных инцидентов было гораздо больше, потому что статистика таких расправ никогда не велась во множестве штатов. Линчеванию подвергали и белых — католических мигрантов из Италии и Ирландии, евреев, аболиционистов, переселенцев из северных штатов, борцов за гражданские права, социалистов и коммунистов.
Однако основными жертвами преступлений являлись именно чернокожие.
Толпа набрасывалась на них, избивая и унижая. Затем людей обливали горячей смолой, раздевали догола, наносили тяжелые увечья, заставали публично каяться. А еще чаще вешали на деревьях, превращая это в веселое шоу. В начале ХХ века еще не было социальных сетей, но респектабельные американские газеты охотно публиковать фотографии с повешенными афроамериканцами, рядом с которыми позировала толпа расистов. Причем иногда казни были групповыми, когда ку-клукс-клановцы вешали сразу несколько человек.
Полиция и суды почти всегда смотрели на такие расправы сквозь пальцы, хотя обвинения в адрес жертв почти всегда были безосновательными и должны были расследоваться в законном порядке. Подписанный Байденом законопроект носит символическое название закона Эммета Тилла — по имени четырнадцатилетнего чернокожего мальчика из штата Миссисипи. В 1955 году его линчевали за то, что он якобы позволил себе присвистнуть в присутствии белой женщины. Расисты посчитали эти действия оскорблением и посягательством на господствующую кастовую систему. Они жестко избили мальчика, выкололи ему глаз и расстреляли, после чего утопили тело в реке.
Суд присяжных, состоявший исключительно из белых, оправдал похитителей Эммета, а затем они открыто признались в его убийстве в интервью журналу «Look» — пользуясь пятой поправкой к Конституции США, которая запрещает повторно привлекать к ответственности за совершение одного и того же преступления. Причем убийцам заплатили за их рассказ внушительный гонорар, потому что линчевание чернокожего мальчика принесло им популярность у белых жителей южных штатов.
Последней жертвой судов Линча официально считается Майкл Дональд — молодой афроамериканец из Алабамы, которого избили и повесили боевики из местной организации Ку-клукс-клана. Они выбрали свою жертву случайным образом, рассчитывая на то, что убийство поможет держать чернокожих в страхе. Однако в этот раз преступление удалось раскрыть благодаря расследованию независимых журналистов.
На самом деле, линчевания практикуются в США по сей день. Просто теперь расисты предпочитают убивать своих жертв скрытно, без особой рекламы. Потому что публичная расправа над человеком теперь не считается в США предметом гордости и может грозить преступникам реальным тюремным сроком.
«Линчевание не осталось в прошлом. Расовые акты террора продолжают происходить в нашей стране. И если они происходят, мы обязаны проявлять мужество, чтобы называть их так и привлекать виновных к ответственности», — сказала об этом несколько лет назад Камала Харрис, которая занимает сейчас должность вице-президента США.
Однако несмотря на это, американское правительство всегда предпочитало не поднимать эту тему, которая выставляла передовую демократию в не слишком привлекательном свете. Несмотря на многолетнее давление правозащитных организаций, Сенат и Конгресс только в 2020-м извинились за то, что они многие годы отказывались запретить линчевание — под предлогом того, что это может ущемить права и свободы американцев.
«Хотя глубокие шрамы полностью не затянутся никогда, я исполнен надежды на то, что мы начнем процесс залечивания ран, нанесенных линчеванием», — сказал тогда лидер республиканского большинства в Сенате Билл Фрист.
«Это была ужасная глава в истории нашей страны. Афроамериканцы и их семьи подвергались зверствам и терпели несправедливость», — заявил пресс-секретарь Белого Дома Скотт Макклеллан.
«На сей раз Сенат в письменной форме осудил жестокие зверства, которые в течение более чем 100 лет ложились пятном на нашу великую страну», — вторил ему сенатор-республиканец из Вирджинии Джордж Аллен.
«Линчевание было фактически актом внутреннего терроризма. И я считаю, что вполне правильно, что мы вновь обращаемся к этому вопросу сегодня, когда наша страна возглавляет борьбу с внешним терроризмом за рубежом», — заявила сенатор-демократ от южного штата Луизиана Мэри Лэндрю.
Однако на самом деле Соединенные Штаты Америки нередко поощряют проявления этого террора в других странах мира. Это особенно хорошо заметно на примере Украины, где линчевание стало сейчас массовым явлением. Националисты из территориальной обороны хватают на улицах людей, которые якобы совершили правонарушение или вызвали у них какие-то подозрения. Их избивают, раздевают и унижают, устраивают публичные порки, привязывают к столбам с позорящими табличками. Все это снимается на видео, а украинское общество аплодирует линчевателям.
Джозеф Байден демонстрирует в этой ситуации прискорбное двоемыслие. Подписав запрет на линчевание в США, он одновременно поощряет массовые расправы на Украине. Потому что американские политики никак не реагируют на преступления украинского Ку-клукс-клана. Даже когда жертвами нацистов становятся женщины-цыганки, как это недавно случилось во Львове.
И за это молчание тоже придется принести извинения в будущем.