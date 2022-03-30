С 30 марта 2022 года в главной мировой демократии больше нельзя линчевать людей. Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден поставил подпись под законом против практики бессудных расправ, от которых чаще всего страдали афроамериканцы

Америку часто называют страной закона, но на самом деле в ней всегда процветало дикое беззаконие. Еще во время Войны за независимость плантатор Чарльз Линч практиковал жестокие наказания для чернокожих, осуществляя их без следствия и суда. Рабы были говорящей собственностью хозяев, которые могли сделать с ними все что угодно и не несли за это ни малейшего наказания.

После поражения в Гражданской войне бывшие рабовладельцы из южных штатов создали разветвленную сеть расистских организаций, которые известны под обобщающим названием Ку-клукс-клан. Они систематически убивали африканцев. Причем зачастую это делалось без всякого повода, ради устрашения освобожденных рабов, которые на самом деле продолжали оставаться людьми второго сорта — на основании законов о расовой сегрегации, известных под названием «законов Джима Кроу».

В период между 1882 и 1968 годами в США официально задокументировано около 4700 случаев линчевания, но в реальности подобных инцидентов было гораздо больше, потому что статистика таких расправ никогда не велась во множестве штатов. Линчеванию подвергали и белых — католических мигрантов из Италии и Ирландии, евреев, аболиционистов, переселенцев из северных штатов, борцов за гражданские права, социалистов и коммунистов.

Однако основными жертвами преступлений являлись именно чернокожие. Третьяков объяснил, почему именно Байден остается самым адекватным политиком на Западе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Толпа набрасывалась на них, избивая и унижая. Затем людей обливали горячей смолой, раздевали догола, наносили тяжелые увечья, заставали публично каяться. А еще чаще вешали на деревьях, превращая это в веселое шоу. В начале ХХ века еще не было социальных сетей, но респектабельные американские газеты охотно публиковать фотографии с повешенными афроамериканцами, рядом с которыми позировала толпа расистов. Причем иногда казни были групповыми, когда ку-клукс-клановцы вешали сразу несколько человек.

Полиция и суды почти всегда смотрели на такие расправы сквозь пальцы, хотя обвинения в адрес жертв почти всегда были безосновательными и должны были расследоваться в законном порядке. Подписанный Байденом законопроект носит символическое название закона Эммета Тилла — по имени четырнадцатилетнего чернокожего мальчика из штата Миссисипи. В 1955 году его линчевали за то, что он якобы позволил себе присвистнуть в присутствии белой женщины. Расисты посчитали эти действия оскорблением и посягательством на господствующую кастовую систему. Они жестко избили мальчика, выкололи ему глаз и расстреляли, после чего утопили тело в реке.

Суд присяжных, состоявший исключительно из белых, оправдал похитителей Эммета, а затем они открыто признались в его убийстве в интервью журналу «Look» — пользуясь пятой поправкой к Конституции США, которая запрещает повторно привлекать к ответственности за совершение одного и того же преступления. Причем убийцам заплатили за их рассказ внушительный гонорар, потому что линчевание чернокожего мальчика принесло им популярность у белых жителей южных штатов.

Последней жертвой судов Линча официально считается Майкл Дональд — молодой афроамериканец из Алабамы, которого избили и повесили боевики из местной организации Ку-клукс-клана. Они выбрали свою жертву случайным образом, рассчитывая на то, что убийство поможет держать чернокожих в страхе. Однако в этот раз преступление удалось раскрыть благодаря расследованию независимых журналистов.

На самом деле, линчевания практикуются в США по сей день. Просто теперь расисты предпочитают убивать своих жертв скрытно, без особой рекламы. Потому что публичная расправа над человеком теперь не считается в США предметом гордости и может грозить преступникам реальным тюремным сроком.

«Линчевание не осталось в прошлом. Расовые акты террора продолжают происходить в нашей стране. И если они происходят, мы обязаны проявлять мужество, чтобы называть их так и привлекать виновных к ответственности», — сказала об этом несколько лет назад Камала Харрис, которая занимает сейчас должность вице-президента США. Майк Пенс и Камала Харрис — «серые кардиналы», которые могут внезапно стать президентами США © REUTERS, Jonathan Drake, David Becker

Однако несмотря на это, американское правительство всегда предпочитало не поднимать эту тему, которая выставляла передовую демократию в не слишком привлекательном свете. Несмотря на многолетнее давление правозащитных организаций, Сенат и Конгресс только в 2020-м извинились за то, что они многие годы отказывались запретить линчевание — под предлогом того, что это может ущемить права и свободы американцев.

«Хотя глубокие шрамы полностью не затянутся никогда, я исполнен надежды на то, что мы начнем процесс залечивания ран, нанесенных линчеванием», — сказал тогда лидер республиканского большинства в Сенате Билл Фрист.

«Это была ужасная глава в истории нашей страны. Афроамериканцы и их семьи подвергались зверствам и терпели несправедливость», — заявил пресс-секретарь Белого Дома Скотт Макклеллан.

«На сей раз Сенат в письменной форме осудил жестокие зверства, которые в течение более чем 100 лет ложились пятном на нашу великую страну», — вторил ему сенатор-республиканец из Вирджинии Джордж Аллен.

«Линчевание было фактически актом внутреннего терроризма. И я считаю, что вполне правильно, что мы вновь обращаемся к этому вопросу сегодня, когда наша страна возглавляет борьбу с внешним терроризмом за рубежом», — заявила сенатор-демократ от южного штата Луизиана Мэри Лэндрю.

Американист рассказала, нужно ли США прекращение боёв на Украине © REUTERS, Marko Djurica

Джозеф Байден демонстрирует в этой ситуации прискорбное двоемыслие. Подписав запрет на линчевание в США, он одновременно поощряет массовые расправы на Украине. Потому что американские политики никак не реагируют на преступления украинского Ку-клукс-клана. Даже когда жертвами нацистов становятся женщины-цыганки, как это недавно случилось во Львове.

И за это молчание тоже придется принести извинения в будущем.