Пока зарубежные политики следили за заявлениями представителей Москвы и Киева по итогам переговоров в Турции, на Украине ВСУ подвергают опасности мирное население, что наконец разглядели журналисты из США. В свою очередь украинские дипломаты, которые по долгу службы обязаны искать пути урегулирования конфликта, заняты кибератаками на Венгрию

Неоднозначная реакция на российско-украинские переговоры

К четвёртому раунду переговоров правительственных делегаций России и Украины, прошедших накануне в Турции, было приковано внимание всего мирового сообщества. «Мир стал гораздо ближе»: чем завершились переговоры делегаций России и Украины в Турции © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал сдержанно оценивать итоги переговоров. По его мнению, Россия недооценила возможности сопротивления украинцев, переоценив свои собственные силы, этим, как он утверждает, «объясняются обязательства Москвы пересмотреть свои планы в соответствии с развитием конфликта».

«Мы уважаем все решения суверенной и независимой нации вне зависимости от того, предложит ли она свою кандидатуру на вступление [в НАТО] или нет. Украина также сама должна принимать решение по своему возможному нейтральному статусу. Но я отмечу, что речь пока идёт не о принятом решении, а о намерении», — заявил Столтенберг в интервью французскому изданию Le Monde.

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сказал, что в Елисейском дворце приняли к сведению заявления по итогам переговоров, но будут основываться на делах, при этом он подчеркнул, что «Франция сохранит путь диалога с Россией, это сейчас необходимо как никогда».

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, Берлин пока не будет давать оценку итогам переговоров — нужно проявлять сдержанность.

Украинская делегация перечислила страны, которые они видят в качестве гарантов безопасности Украины: Россия, США, Великобритания, Франция и Китай как постоянные члены Совета безопасности ООН, а также Германия, Италия, Польша, Турция, Израиль и Канада.

В отличие от Великобритании и Германии, подтвердивших готовность принять на себя этот статус, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь ушёл от ответа, не готовы конкретно говорить о возможном предоставлении Украине гарантий безопасности и США. Хотят ли в Киеве мира? Что показали переговоры © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что Варшава сделает заявление только после того, как решения по теме гарантий безопасности Украины будут приняты, поскольку это важные обязательства.

Украинские дипломаты переквалифицируются в хакеров

Разногласия между Киевом и Будапештом сохраняются на протяжении нескольких лет, однако сейчас украинская сторона переходит все границы.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал в видеообращении о связях венгерских левых сил и Киевом. Ранее кандидат на пост премьер-министра Венгрии от коалиции оппозиционных партий Петер Марки-Зай написал в Twitter, что с нетерпением ждёт встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить будущее ЕС и мирное существование двух стран. Однако на самом деле всё может быть не столь безобидным.

«Ситуация такова, что несколько дней назад глава МИД Украины позвонил в посольство Украины в Будапеште, чтобы обсудить возможность их влияния на результаты венгерских выборов», — заявил дипломат. «Здоровый эгоизм»: Витязева о позиции Венгрии по Украине © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сийярто предупредил, что в случае прихода к власти левые немедленно начнут поставки оружия на Украину и проголосуют за введение запрета на поставки нефти и газа в Европу из России, против чего категорически выступает правительство Виктора Орбана, поскольку нынешние власти не могут поставить под угрозу безопасность страны и нанести непоправимый ущерб национальной экономике.

Понадобилось 8 лет, чтобы американские СМИ увидели очевидное

Американская газета The Washington Post, опираясь на мнения экспертов и журналистов, обращает внимание общественности на то, что тактика Вооружённых сил Украины опасна для гражданского населения.

Корреспонденты издания, работающие в Киеве, рассказали, что в течение последнего месяца были свидетелями, как украинские войска размещали противотанковые ракеты, зенитные установки, бронетранспортеры для перевозки личного состава около жилых домов, а КПП с вооружёнными людьми, коробки с «коктейлями Молотова», баррикады из шин выкладывались не только на городских магистралях, но и на улицах жилых кварталов. Детям и слабонервным НЕ СМОТРЕТЬ! Шокирующие кадры из Мариуполя. Эксклюзив © Украина.ру

Как подчёркивает исследователь кризисов и конфликтов в правозащитной организации Human Rights Watch Ричард Вейр, если ВСУ не выведут свои силы и технику из густонаселенных районов, то можно считать, что они нарушают законы войны.

«Потому что то, что они делают, ставит под угрозу мирных жителей», — заявил Вейр.

Профессор международного права в университете Мидлсекс в Лондоне Уильям Шабаст также выразил мнение, что «перенос поля боя в жилые кварталы», которое осуществляют украинские военные, увеличивает опасность для мирного населения.