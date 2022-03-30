Сам Зеленский в своих предвыборных речах обещал не назначать на высшие руководящие должности своих друзей, но сразу же после избрания его друг детства Иван Баканов возглавил СБУ, а Сергей Шефир стал первым помощником президента. Шефир предпочитает находиться в тени, почти не дает интервью, из-за чего его влияние на президента преуменьшают.
Как и Зеленский, Сергей Шефир из Кривого Рога. Он окончил Криворожский горнорудный институт. С чувством юмора у него было всё хорошо, поэтому со студенческих времен он подвизался в КВН. Со своим братом Борисом Шефиром он писал шутки и репризы для команд «Минск», «Махачкалинские бродяги», «Запорожье — Кривой Рог — Транзит», «95-й квартал», «Сборная XX века», «Сборная XXI века». Играл в командах КВН «Криворожская шпана» и «Запорожье — Кривой Рог — Транзит». Он же пригласил и Владимира Зеленского в команду КВН, поначалу — как исполнителя танцевальных номеров.
В 1990-х братья Шефир и Владимир Зеленский даже вместе снимали одну квартиру в Москве, пробиваясь на большую сцену. Кавээнщики из Кривого Рога быстро сблизились с Александром Масляковым, а Зеленский стал фронтменом команды КВН. Однако вскоре у Шефиров возросли финансовые требования, что стало причиной ссоры с Александром Масляковым и отъезда на Украину, где Сергей и Борис занялись реализацией продюсерских проектов, ориентированных на российского зрителя. Тогда же они основали студию «Квартал-95».
«Золотой акцией» для них стал ориентированный уже на украинского зрителя сериал «Слуга народа» с Зеленским в роли президента Голобородько, которого украинский избиратель впоследствии связал с реальным Зеленским. Именно братья Шефир создали этот образ, который оказался люб среднестатистическому украинскому избирателю южной и восточной части страны.
Параллельно Сергей Шефир писал сценарии, по которым были сняты фильмы «Кушать подано», «Профессор в законе», «Новогодние сваты», «Легенда. Людмила Гурченко».
Со временем бизнес, построенный на юморе, комедийных сериалах и в целом шоу-бизнесе стал приносить хороший доход, особенно за счет российских зрителей.
Перед избирательной кампанией на пост президента, Зеленский свою долю в «Квартале» переписал на Сергея Шефира, что уже говорит об определенном доверии. У президента также имелись две квартиры в Киеве в общей собственности с братьями Шефир.
21 мая 2019 года Зеленский назначил Сергея Шефира первым помощником президента Украины. Его задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы главы государства. Заняв эту должность, Сергей Шефир продолжил и продюсерскую работу в «Квартале». «Я равнодушен к должностям и портфелям, но я не равнодушен к Зеленскому», — комментировал свое назначение Сергей Шефир.
«Слуги народа» рассказывали украинским СМИ, что в его основной круг обязанностей входит общение с олигархами. В 2020 году журналисты программы «Схемы» сообщили, что они зафиксировали, как первый помощник президента Украины Сергей Шефир тайно приезжал в имение олигарха Рината Ахметова под Киевом.
В сентябре прошлого года на Сергея Шефира было совершено покушение — его машину обстреляли. В машину попали 18 пуль, был ранен водитель, сам Шефир не пострадал. Зеленского серьезно встревожила эта новость. Он тогда записал видеообращение, заявив, что не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника, но обещал «сильный ответ». Сам Сергей Шефир был удивлен обстрелом его машины. «Я не могу связать это с тем, над чем я работаю. Ибо последние дни я работаю над съемками студии "Квартал-95". Никаких дел, которые бы вызвали агрессию, я не вел», — говорил Шефир. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк трактовал обстрел как «передачу привета Зеленскому».
Украинские националисты подвергали Сергея Шефира резкой критике за его высказывания в защиту русского языка, в том числе ради прекращения конфликта в Донбассе. «Мое мнение: мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском. Не получится вернуть людей, не пойдя на минимальные компромиссы с их ментальностью», — говорил Шефир в одном из интервью.
Также ему припоминают похвалы в адрес президента РФ, которого он считает умным человеком. В 2019 году братья Шефир выступали за переговоры с Россией по поводу торговли медиапродукцией с РФ, в чем были лично заинтересованы. В офисе Зеленского тогда заявили, что братья выражают лишь свое личное мнение.
Сергей Шефир в украинской политике занимает «пост» друга президента. Его действительно с ним многое связывает. В свое время именно братья Шефиры вытащили молодого студента на большую сцену и создали его образ. С другой же стороны, у братьев Шефир есть много интересов в России, на которую был ориентирован их медиабизнес. Так что, если отбпросить в сторону политические риски, братья Шефиры скорее потеряли от конфликта России и Украины, чем что-то приобрели.