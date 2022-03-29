Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 30 марта.
Запрет УПЦ: проект «анти-Россия» на Украине продолжается
В Верховную Раду Украины внесён законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви и изъятии ее недвижимости и иного имущества. Время от времени приходят сведения о расправе над священнослужителями УПЦ и разграблении церквей. При этом митрополит Онуфрий осудил спецоперацию России, назвав ее «каиновым убийством».
Происходящее в лишний раз показывает, что от планов по превращению Украины в «анти-Россию» никто отказываться не собирается, считает замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин. С момента образования независимой Украины, отмечает он, идет уничтожение русского православия.
«На Украине будут уничтожать русское православие вне зависимости от того, какова будет судьба конкретно этого законопроекта», — прогнозирует Шишкин.
Он также ответил на вопрос, как может проходить денацификация Украины. Эксперт полагает, что денацификация означает освобождение Украины от нацистской идеологии, а не только ликвидацию «айдаров», «азовов» и прочих «торнад».
Шишкин уверен, что украинское общество не сможет самоочиститься после ликвидации ВСУ, потому что не ВСУ навязывали обществу нацистскую идеологию.
«И даже не бандеровцы навязывали обществу нацистскую идеологию. Нацизм навязывала та система власти, которая сложилась в незалежной Украине. Неонацистские формирования — это лишь инструмент удержания власти украинскими олигархами на доставшейся им территории, которую они на радость себе грабят уже 30 лет», — сказал замдиректора Института стран СНГ.
Рубль укрепляется — и продолжит укрепляться
На фоне последних событий российский рубль умеренно укрепляется к евро и доллару, продолжая расти восьмой день подряд. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Единая европейская валюта подешевела на семь копеек, до 94,03 рубля, американская — на 45 копеек, до 84,80 рубля за доллар.
Сейчас на стороне рубля играют несколько принципиально важных факторов, поясняет руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов.
Первое — перевод международной торговли на рубли. Речь идет не только о природном газе, но и о зерне, и о многих других товарах. В этом году цены на зерно должны вырасти довольно сильно. Серьезно поднимутся цены на сырье, на продовольствие и на удобрение.
Вторая тенденция — общее повышение мировых товарных цен: процесс выражается в обесценивании западных валют. А поскольку продовольствие, металлы и углеводороды дорожают, то этот процесс тоже работает на укрепление рубля, и рублевая выручка увеличивается.
«Если наши либеральные чиновники не помешают, то курс рубля будет на уровне до начала специальной операции, а может быть, он будет расти дальше», — сказал Колташов.
При этом Россия, считает эксперт, «на первое время» готова к тому, что Запад откажется покупать российский газ за рубли, но подобный сценарий вызовет экономическую катастрофу в Евросоюзе и политический кризис, который может привести к революции.
«Они могут попробовать отказаться, но в этом случае Россия скажет: что не оплачено, то не отгружено. А те экономики, которые будут платить в рублях, окажутся в выгодном положении. Это приведет к обвалу фондового рынка в Евросоюзе и настоящему шоку для ЦБ Евросоюза», — заявил экономист.
Новая экономика России: какой она будет
Говоря об экономической ситуации в России, политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова отметила: на протяжении двадцати с лишним последних лет российское правительство и практически весь российский бизнес работали на интеграцию российской экономики в глобальную экономику, в которой в большой степени доминирует Запад.
Поскольку Россия — европейская страна тоже, были построены мириады связей с европейскими компаниями. Все эти связи постепенно — не все, но большая часть — на данный момент обрезаются, если еще не обрезаны.
«Сейчас российскому правительству предстоит решать противоположную задачу — как создавать национальную сильную экономику и выстраивать связи с другими регионами мира. Для нас это будет совершенно не простая задача», — говорит эксперт.
Крашенинникова также упомянула фактор Китая: он имеет достаточную мощь, чтобы защищать свои экономические и национальные интересы. Но при этом китайская экономика настолько тесно связана с американской, что их поле для маневра ограничено.
«Китай связан с Америкой в экономическом отношении гораздо больше, чем он связан с Россией», — констатировала эксперт.
Польша и Украина: странная дружба
Открытым остаётся также вопрос участия Польши в событиях на Украине. Чем настойчивее США и НАТО открещиваются от идеи польской интервенции на Украине, тем больше это может быть дымовой завесой и умыванием рук в случае негласно спланированного и санкционированного «польского произвола», считает польский аналитик Конрад Рэнкас.
Тогда, поясняет он, мы столкнулись бы со странной ситуацией: с одной стороны, никакая сила не потребовала бы отъезда украинских экономических и политических иммигрантов (точнее, переселенцев) из Польши, с другой — зачем польским войскам покидать занятые («взятые под опеку») районы нынешней Украины?..
«Самое интересное в данном случае — отношение Зеленского и его спонсоров, которые, наверное, не желают ему роли нового Петлюры, особенно если помнят, чем закончилась оригинальная», — сказал Рэнкас.
Однако, продолжил аналитик, такая циничная и безрассудная игра была бы добровольной заявкой Польши на участие в Третьей мировой войне и не имеет ничего общего с польскими национальными интересами.
«В конце концов, очевидно, что Польша могла бы и должна вернуться в своё Восточное Пограничье, но с целью избавления его от бандеровцев и денацификации.
А взять под протекторат Польши часть Украины для организации там нацистского заповедника — это странный проект, который мог возникнуть только в болезненных фантазиях американских "ястребов" и их польских невольников», — заявил Рэнкас.