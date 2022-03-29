На Украине продолжатся попытки уничтожать русское православие, рубль укрепляется и будет укрепляться дальше, а правительству России предстоит создавать национальную сильную экономику и выстраивать связи с другими регионами мира

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 30 марта.

Запрет УПЦ: проект «анти-Россия» на Украине продолжается

В Верховную Раду Украины внесён законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви и изъятии ее недвижимости и иного имущества. Время от времени приходят сведения о расправе над священнослужителями УПЦ и разграблении церквей. При этом митрополит Онуфрий осудил спецоперацию России, назвав ее «каиновым убийством».

Происходящее в лишний раз показывает, что от планов по превращению Украины в «анти-Россию» никто отказываться не собирается, считает замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин. С момента образования независимой Украины, отмечает он, идет уничтожение русского православия.

«На Украине будут уничтожать русское православие вне зависимости от того, какова будет судьба конкретно этого законопроекта», — прогнозирует Шишкин.

Он также ответил на вопрос, как может проходить денацификация Украины. Эксперт полагает, что денацификация означает освобождение Украины от нацистской идеологии, а не только ликвидацию «айдаров», «азовов» и прочих «торнад».

Игорь Шишкин о том, почему на Украине уничтожают православие и как Европа грабит Россию © РИА Новости, Нина Зотина

«И даже не бандеровцы навязывали обществу нацистскую идеологию. Нацизм навязывала та система власти, которая сложилась в незалежной Украине. Неонацистские формирования — это лишь инструмент удержания власти украинскими олигархами на доставшейся им территории, которую они на радость себе грабят уже 30 лет», — сказал замдиректора Института стран СНГ.

Рубль укрепляется — и продолжит укрепляться

На фоне последних событий российский рубль умеренно укрепляется к евро и доллару, продолжая расти восьмой день подряд. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Единая европейская валюта подешевела на семь копеек, до 94,03 рубля, американская — на 45 копеек, до 84,80 рубля за доллар.

Сейчас на стороне рубля играют несколько принципиально важных факторов, поясняет руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов.

Первое — перевод международной торговли на рубли. Речь идет не только о природном газе, но и о зерне, и о многих других товарах. В этом году цены на зерно должны вырасти довольно сильно. Серьезно поднимутся цены на сырье, на продовольствие и на удобрение.

Вторая тенденция — общее повышение мировых товарных цен: процесс выражается в обесценивании западных валют. А поскольку продовольствие, металлы и углеводороды дорожают, то этот процесс тоже работает на укрепление рубля, и рублевая выручка увеличивается.

«Если наши либеральные чиновники не помешают, то курс рубля будет на уровне до начала специальной операции, а может быть, он будет расти дальше», — сказал Колташов. Василий Колташов: Сколько бы ни стоил России день войны, всё окупится обвалами европейских рынков © РИА Новости, Александр Натрускин

При этом Россия, считает эксперт, «на первое время» готова к тому, что Запад откажется покупать российский газ за рубли, но подобный сценарий вызовет экономическую катастрофу в Евросоюзе и политический кризис, который может привести к революции.

«Они могут попробовать отказаться, но в этом случае Россия скажет: что не оплачено, то не отгружено. А те экономики, которые будут платить в рублях, окажутся в выгодном положении. Это приведет к обвалу фондового рынка в Евросоюзе и настоящему шоку для ЦБ Евросоюза», — заявил экономист.

Новая экономика России: какой она будет

Говоря об экономической ситуации в России, политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова отметила: на протяжении двадцати с лишним последних лет российское правительство и практически весь российский бизнес работали на интеграцию российской экономики в глобальную экономику, в которой в большой степени доминирует Запад.

Поскольку Россия — европейская страна тоже, были построены мириады связей с европейскими компаниями. Все эти связи постепенно — не все, но большая часть — на данный момент обрезаются, если еще не обрезаны.

«Сейчас российскому правительству предстоит решать противоположную задачу — как создавать национальную сильную экономику и выстраивать связи с другими регионами мира. Для нас это будет совершенно не простая задача», — говорит эксперт. Вероника Крашенинникова: «Черные лебеди» будут летать стаями © РИА Новости, Нина Зотина

Крашенинникова также упомянула фактор Китая: он имеет достаточную мощь, чтобы защищать свои экономические и национальные интересы. Но при этом китайская экономика настолько тесно связана с американской, что их поле для маневра ограничено.

«Китай связан с Америкой в экономическом отношении гораздо больше, чем он связан с Россией», — констатировала эксперт.

Польша и Украина: странная дружба

Открытым остаётся также вопрос участия Польши в событиях на Украине. Чем настойчивее США и НАТО открещиваются от идеи польской интервенции на Украине, тем больше это может быть дымовой завесой и умыванием рук в случае негласно спланированного и санкционированного «польского произвола», считает польский аналитик Конрад Рэнкас.

Тогда, поясняет он, мы столкнулись бы со странной ситуацией: с одной стороны, никакая сила не потребовала бы отъезда украинских экономических и политических иммигрантов (точнее, переселенцев) из Польши, с другой — зачем польским войскам покидать занятые («взятые под опеку») районы нынешней Украины?..

«Самое интересное в данном случае — отношение Зеленского и его спонсоров, которые, наверное, не желают ему роли нового Петлюры, особенно если помнят, чем закончилась оригинальная», — сказал Рэнкас. Конрад Рэнкас: Байден выступил в Варшаве не как боец, а как типичный американский коммивояжер © vk.com, Конрад Ренкас

Однако, продолжил аналитик, такая циничная и безрассудная игра была бы добровольной заявкой Польши на участие в Третьей мировой войне и не имеет ничего общего с польскими национальными интересами.

«В конце концов, очевидно, что Польша могла бы и должна вернуться в своё Восточное Пограничье, но с целью избавления его от бандеровцев и денацификации.

А взять под протекторат Польши часть Украины для организации там нацистского заповедника — это странный проект, который мог возникнуть только в болезненных фантазиях американских "ястребов" и их польских невольников», — заявил Рэнкас.