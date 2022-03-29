Спецоперация РФ на Украине не закончена, но в переговорах произошёл существенный прорыв, а инцидент с пытками российских военнопленных нужно расследовать на всех уровнях

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 29 марта.

Переговоры Россия-Украина: решительный шаг к миру

Во вторник, 29 марта, в Стамбуле завершились переговоры делегаций Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине. Помощник российского президента Владимир Мединский назвал встречу конструктивной.

В Минобороны РФ также сообщили, что связи с переходом переговоров в практическую плоскость, принято решение в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что в любом случае это не окончание спецоперации: это достижение некоторых позиций, которые Россия выдвигала в качестве условий достижения мира. Но так как не все позиции пока что признаны, то речь идет не о мире, а о перемирии на части территории Украины. Но не более того. Владимир Жарихин: Москва и Киев договорились о перемирии на части территории Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Как долго продлится это перемирие зависит от многих обстоятельств. И зависит еще и от того, как будут продолжаться переговоры в дальнейшем. Но определенные подвижки со стороны Украины уже есть», — сказал Жарихин.

В свою очередь специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев ответил критикам, которые желают полного разгрома Украины и ликвидации правительства Зеленского: критики плохо изучали обоснование спецоперации РФ.

«Россия не планировала войну с Украиной. И Киев нам войну не объявлял, хотя и по несколько другим причинам. У нас нет войны. И мы изначально говорили, что не собирались ликвидировать украинскую государственность и не ставили под сомнение легитимность Зеленского, потому что мы ведем переговоры с его правительством. И мы не собираемся оккупировать территорию Украины», — напомнил Суздальцев.

Андрей Суздальцев: Россия готова не брать Киев, если Украина выполнит все ее условия © Владимир Трефилов

«Нас интересует левобережье, нас интересует прекращение поставки оружия на Украину со стороны Запада и нас интересуют порты, например, Одесса. Спецоперация не закончена», — заявил Суздальцев.

Кто и как ответит за пытки и убийства пленных

В ООН призвали полностью расследовать ситуацию с видео, на котором украинские военные простреливают ноги взятым в плен российским солдатам.

Видеозапись появилась в интернете на днях и вызвала большой общественный резонанс. В частности, на кадрах видно, что военнослужащим прострелили ноги и оставили их без медицинской помощи. Сообщается, что это происходило на одной из баз националистов под Харьковом.

Уже во вторник, 29 марта, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов заявил, что бойцы спецназа захватили украинских националистов, причастных к пыткам пленных российских военнослужащих.

«Через трое суток наш спецназ этих подонков захватил», — сказал Шаманов, уточнив, что речь идет о радикалах из фанатской группировки харьковского футбольного клуба «Металлист».

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, инцидент с убийствами и пытками российских военнопленных уже пробил информационную блокаду. Даже русофобский журналист Репке, отметил Безпалько, показал это в телевизионном эфире таблоида Bild и показал это как военное преступление, которое немецкие зрители должны посмотреть.

Богдан Безпалько: Украинских нацистов за пытки русских пленных должен ждать «Черный дельфин» © РИА Новости, Нина Зотина

Безусловно, призыв ООН полезен и России нужно всячески его использовать, но Безпалько опасается, что военные преступления, о которых заявляет ООН, останутся нерасследованными — по крайней мере со стороны международных организаций и ООН.

Газ за рубли: Европа ждёт бумаг

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек 28 марта заявил, что страны G7 откажутся от расчетов за поставки российского газа в рублях. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что новая система рублевых платежей будет проста, понятна, прозрачна и выполнима для европейских и других международных покупателей.

Если мы посмотрим, кто больше всего отбрыкивается от этих предложений и говорит, что мы никогда не перейдем, все запретим и так далее, то это политики, а не компании, поясняет эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Если же мы посмотрим заявления компаний — а именно они должны будут менять контракты — то увидим, что реакция гораздо более сдержанная: они ждут, что же им пришлет «Газпром».

«Сейчас до 31 марта со своей стороны «Газпром» должен будет разработать дополнительное соглашение, и вот это вот допсоглашение будет заключаться в том, что изменится только один пункт контракта — валюта расчетов», — заявил Юшков. Игорь Юшков: Переход на расчет в рублях должен отрезвить европейцев от их санкционного угара © РИА Новости, Нина Зотина

Нагорный Карабах: обострение, которого не случилось?

В зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе в период с 24 по 26 марта произошла эскалация конфликта. По данным Минобороны России, азербайджанская сторона дважды нарушила режим прекращения огня и ввела войска в н. п. Фурух.

Согласно сообщению Минобороны от 27 марта, в результате проведённых переговоров Азербайджан отвёл свои подразделения из зоны ответственности российских миротворцев.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов надеется, что России не придётся готовиться к так называемому карабахскому фронту, а удастся убедить Азербайджан не использовать ситуацию для обострения.

«Мы прекрасно понимаем, что сил России, сил ОДКБ хватит для того, чтобы снова вмешаться и навести порядок.

Надо понимать, что наши миротворцы всё равно там остаются. Азербайджан должен понимать, что если российские миротворцы пострадают, то это будет чревато серьёзными последствиями для тех, кто развязал этот конфликт. Я не думаю, что Баку этого не понимает», — отметил политолог. Владимир Корнилов: Любой, кто попробует снова разжечь конфликт в Карабахе, встретится с силами России © РИА Новости, Владимир Трефилов

Согласен с Корниловым политолог Алексей Мартынов.

Он обращает внимание на то, что за Азербайджаном традиционно стоит Турция, а Турция имеет очень большое влияние на Азербайджан.

«Мне кажется, что в планы Эрдогана не входит попасть в список недружественных России стран, с которыми, например, вводятся расчёты за рубли во внешней торговле. Исходя из этого, мне кажется, что несмотря на определённое неспокойствие в этом регионе, серьёзного закавказского фронта для России развёрнуто не будет», — прогнозирует эксперт.