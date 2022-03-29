Послу Украины в ФРГ Андрею Мельнику, известному своими резкими заявлениями, немецкие политики советуют направить свою энергию в другое русло. А президент США Джо Байден, наоборот, вместо решения американских проблем слишком много внимания уделяет Киеву. Тем временем украинцы в Евросоюзе не получили помощи и подвергаются серьёзной опасности

От мира к войне — таков путь украинского посла

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник настолько активно отстаивает позицию своей страны, что порой немецкие политики неспособны сдержать эмоции. Мельник пожаловался на отказ ФРГ считать Украину «великой европейской нацией» © из открытых источников

Дипломат раскритиковал фракции СДПГ, «Левую партию» и «Альтернативу для Германии» в Бундестаге за отказ передать Киеву средства из фонда Climate Foundation MV, изначально созданного для содействия запуску газопровода «Северный поток-2», который сейчас подлежит роспуску. Кроме того, он был возмущён промедлением Евросоюза с введением запрета на импорт российских энергоресурсов.

«Очевидно, Мельник не очень хорошо ладит с верховенством права. Это неудивительно. Он публично защищает правоэкстремистский батальон «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело — ред.), ответственный за военные преступления. Я советую ему защищать свою страну с оружием в руках, а не раздражать глупыми речами из своего берлинского офиса. Так он даже сможет принести пользу, поскольку дипломатия, очевидно, не его конёк», — заявил председатель парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» земли Мекленбург — Передняя Померания Николаус Крамер.

Байден и Украина — опасное сочетание

Колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс подчеркнул, что большая часть Донбасса уже давно существует автономно, и это нужно признать. Дипломатический процесс не должен стать игрушкой западной внутренней политики, предупредил он.

Несвоевременные и агрессивные заявления западных политиков о военной спецоперации РФ на Украине журналист связал с неуверенностью в собственных позициях.

«Два лидера НАТО — президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — стали популистами, не обученными искусству дипломатии. Оба сталкиваются с предвыборной враждебностью у себя дома. Оба скачут вдоль украинской границы, бьют себя в грудь, пародируя черчиллевский мачизм», — написал Дженкинс. В США испугались «значительной потери» из-за ошибки Байдена ‒ WSJ © REUTERS, Leah Millis

На фоне многочисленных оговорок о текущей ситуации, которые впоследствии пресс-службе Белого дома и Госдепартамента приходилось опровергать, рейтинг одобрения деятельности Байдена среди населения упал до рекордного уровня — 40%, кроме того, в способности президента верно отреагировать на ситуацию вокруг Украины уверены всего 12% американцев.

Во избежание неловких ситуаций в будущем для Байдена подготовили шпаргалку с тезисами для ответа на вопросы журналистов о президенте РФ Владимире Путине, фотографию которой опубликовало информационное агентство Reuters, чтобы президент больше не прибегал к экспромту.

Поматросили и бросили. Это так по-западному

Китайская газета Global Times обращает внимание на незавидную судьбу украинских беженцев, которые предпочли перебраться в Европу, которая распахнула перед ними двери на фоне российской спецоперации, нацеленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.

По словам журналистов, 3,8 млн переселенцев переживают тяжёлые времена в Польше, Румынии и Германии, поскольку щедрые обещания западных правительств обеспечить их всем необходимым остались лишь на бумаге. «Было время для игр, да прошло». Что говорят беженцы из-под Мариуполя © РИА Новости, Иван Родионов / Перейти в фотобанк

«Некоторые даже критикуют и оскорбляют беженцев за то, что они принесли «неприятности». Такие настроения далеки от первоначального сочувствия, которое европейцы проявляли к украинцам», — говорится в статье.

Из-за пассивной реакции стран НАТО беженцы, львиную долю которых составляют такие уязвимые социальные группы, как женщины, дети и старики, сталкиваются с серьёзными рисками для собственной безопасности, подвергаются многочисленным нападениям со стороны преступников.

Специалисты по миграционной проблематике из Шаньдунского университета считают, что западные государства используют украинцев для продвижения своих национальных интересов, а как только беженцы перестанут приносить пользу американским и европейским политикам, про них забудут.