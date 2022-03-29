От мира к войне — таков путь украинского посла

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник настолько активно отстаивает позицию своей страны, что порой немецкие политики неспособны сдержать эмоции.

Мельник пожаловался на отказ ФРГ считать Украину «великой европейской нацией»
Мельник пожаловался на отказ ФРГ считать Украину «великой европейской нацией»
© из открытых источников

Дипломат раскритиковал фракции СДПГ, «Левую партию» и «Альтернативу для Германии» в Бундестаге за отказ передать Киеву средства из фонда Climate Foundation MV, изначально созданного для содействия запуску газопровода «Северный поток-2», который сейчас подлежит роспуску. Кроме того, он был возмущён промедлением Евросоюза с введением запрета на импорт российских энергоресурсов.

«Очевидно, Мельник не очень хорошо ладит с верховенством права. Это неудивительно. Он публично защищает правоэкстремистский батальон «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело — ред.), ответственный за военные преступления. Я советую ему защищать свою страну с оружием в руках, а не раздражать глупыми речами из своего берлинского офиса. Так он даже сможет принести пользу, поскольку дипломатия, очевидно, не его конёк», — заявил председатель парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» земли Мекленбург — Передняя Померания Николаус Крамер.

Байден и Украина — опасное сочетание

Колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс подчеркнул, что большая часть Донбасса уже давно существует автономно, и это нужно признать. Дипломатический процесс не должен стать игрушкой западной внутренней политики, предупредил он.

Несвоевременные и агрессивные заявления западных политиков о военной спецоперации РФ на Украине журналист связал с неуверенностью в собственных позициях.

«Два лидера НАТО — президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — стали популистами, не обученными искусству дипломатии. Оба сталкиваются с предвыборной враждебностью у себя дома. Оба скачут вдоль украинской границы, бьют себя в грудь, пародируя черчиллевский мачизм», — написал Дженкинс.

В США испугались «значительной потери» из-за ошибки Байдена ‒ WSJ
В США испугались «значительной потери» из-за ошибки Байдена ‒ WSJ
© REUTERS, Leah Millis

На фоне многочисленных оговорок о текущей ситуации, которые впоследствии пресс-службе Белого дома и Госдепартамента приходилось опровергать, рейтинг одобрения деятельности Байдена среди населения упал до рекордного уровня — 40%, кроме того, в способности президента верно отреагировать на ситуацию вокруг Украины уверены всего 12% американцев.

Во избежание неловких ситуаций в будущем для Байдена подготовили шпаргалку с тезисами для ответа на вопросы журналистов о президенте РФ Владимире Путине, фотографию которой опубликовало информационное агентство Reuters, чтобы президент больше не прибегал к экспромту.

Поматросили и бросили. Это так по-западному

Китайская газета Global Times обращает внимание на незавидную судьбу украинских беженцев, которые предпочли перебраться в Европу, которая распахнула перед ними двери на фоне российской спецоперации, нацеленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.

По словам журналистов, 3,8 млн переселенцев переживают тяжёлые времена в Польше, Румынии и Германии, поскольку щедрые обещания западных правительств обеспечить их всем необходимым остались лишь на бумаге.

«Было время для игр, да прошло». Что говорят беженцы из-под Мариуполя
«Было время для игр, да прошло». Что говорят беженцы из-под Мариуполя
© РИА Новости, Иван Родионов / Перейти в фотобанк

«Некоторые даже критикуют и оскорбляют беженцев за то, что они принесли «неприятности». Такие настроения далеки от первоначального сочувствия, которое европейцы проявляли к украинцам», — говорится в статье.

Из-за пассивной реакции стран НАТО беженцы, львиную долю которых составляют такие уязвимые социальные группы, как женщины, дети и старики, сталкиваются с серьёзными рисками для собственной безопасности, подвергаются многочисленным нападениям со стороны преступников.

Специалисты по миграционной проблематике из Шаньдунского университета считают, что западные государства используют украинцев для продвижения своих национальных интересов, а как только беженцы перестанут приносить пользу американским и европейским политикам, про них забудут.