Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский озвучил пожелания Украины к договору с Россией. Сообщили о задержании Константина Немичева и Сергея Величко, причастных к пыткам российских военнопленных

О требованиях Украины Мединский сообщил после переговоров. Обещание украинской делегации, направление на Киев и Чернигов, нехватка «Джавелинов», Курскую область обстреляли, бесплатная еда и земля. Хроника событий на Украине на 15:00 29 марта © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

«Мы получили письменные предложения украинской делегации, как я понимаю, согласованные с руководством Украины, которые сводятся к следующему: Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса. Дальше дается перечень государств гарантов гарантирующих безопасность Украине. Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Севастополь и заявляет, что это возможно только путем переговоров, дипломатических и так далее. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход, а также не распространяется на ту часть Украины, которую она называется отдельными районами Донецкой и Луганских областей», — заявил Мединский.

Между тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно оценил переговоры с Россией.

«Есть шанс на скорое завершение войны. Украина предложила отличный договор по гарантиям безопасности, в основе которого лежит усиленная статья 5-я НАТО. С конкретными механизмами ее реализации сильнейшими армиями», — отметил советник главы Офиса президента Украины в комментарии украинскому изданию «Страна».

По его словам, вопрос Крыма будет обсуждаться отдельно.

«Отдельная опция. По проблематике Крыма двухсторонние переговоры. Без любых попыток применения военной силы. На 15 лет же фиксируем нынешнее положение», — рассказал Подоляк. Рада не хочет переезжать из Киева, первые жертвы одесских мин, убийства журналистов, Шойгу о спецоперации, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 13:00 29 марта © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Также Подоляк прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

«Это вопрос консультаций. Но наработанный пакет документов позволяет прогнозировать эту встречу. Пока конкретного срока нет», — отметил он.

По поводу встречи президентов говорил и Мединский.

«Мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей. Таким образом, при условии быстрой работы по договору и нахождению требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе», — отметил Мединский.

По его словам, ранее российская сторона говорила о том, что эта встреча возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработанный переговорщиками и министрами иностранных дел Украины и России.

«Предлагаемый формат был следующий: сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора. Это непростой вопрос, тем более что встреча возможна многосторонняя с участием государств — гарантов мира и безопасности на Украине», — напомнил Мединский. ООН возмутилась из-за пыток пленных, Украину уличили в нарушении конвенций, такие разные мэры, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 29 марта © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

В Стамбуле от членов российской прозвучало и другое заявление — о приостановке активных боевых действий ВС РФ на Киевском и Черниговском направлениях.

И это заявление вызвало широкий резонанс и в России, и на Украине.

Перемирие или передышка?

Заявление членов российской делегации прозвучало после аналогичных заявлений Минобороны РФ. И многих это заявление впечатлило.

«Мне сейчас непрерывно звонят и пишут мои товарищи. Переживают. Спрашивают о результатах переговоров между Россией и Украиной. Отвечаю: результаты переговоров ещё не ясны. Рано делать выводы», — сообщил бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв.

Сам Царёв был в Киевской области ранее.

Работавший в Киевской области российский журналист Юрий Васильев призвал не поддаваться упадническим настроениям.

«Что такое "кардинальное, в разы сокращение военной активности" на киевском и черниговском направлениях, и что при этом будет с активностью на других направлениях, и что будет со всего этого вместе, кампания продолжается, ее никто не отменял. Где будет больше и будет ли где-нибудь меньше — увидим», — отметил он. «Отравление» Абрамовича, расправы над священниками, ожидания от Стамбула. Хроника событий на Украине на утро 29 марта © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Бывший народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в свою очередь призвал украинцев не расслабляться.

«Это абсолютно лживые заявления, направленные на затягивание времени для усиления ударной группировки орков в Донбассе для окружения наших сил ООС!» — заявил Геращенко.

Тем временем, как сообщает ряд источников, продолжаются бои на других направлениях. И на одном из них сообщили об успехе российских спецназовцев.

Изуверы из «Азова»

Во вторник, 29 марта, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов сообщил о задержании пытавших российских военнопленных «азовцев».

«Те, кто измывался над нашими военнослужащими, недолго радовались. Через трое суток наш спецназ захватил этих подонков. Сегодня они валяются в ногах, просят о прощении. Я назову их фамилии! Одного подонка величают Сергей Величко, кличка Чили, второго — Константин Немичев. Оба этих подонка произросли нацистами из фанатской группировки местного футбольного клуба "Металлист". Это они сами рассказали на первых же допросах», — заявил Шаманов на круглом столе «Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке». Украина оправдывает пытки, Киев готовят к уличным боям. Итоги 28 марта на Украине © REUTERS, Vladyslav Musiienko

Между тем некоторые сомневаются в этом факте.

«Сообщается, что зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов "преувеличил" и захвата спецназом двух нацкорпусовцев не было», — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.

Примечательно, что последняя запись у того же Немичева в соцсетях датируется 28 марта. А бой в Ольховке, в результате которого предположительно были взяты в плен российские военные, состоялся, по уверению Величко, 25 марта.

Однако пока в правых пабликах, в том числе и в канала лидера «Азова» Андрея Билецкого и других известных «азовцев», нет подтверждения этой информации.

Обстановка на Украине остаётся напряжённой.