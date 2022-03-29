Представителям двух стран удалось совершить прорыв в переговорном процессе, так что второго дня консультаций не потребовалось. И Москва, и Киев сделали шаги навстречу друг другу

Во вторник, 29 марта, состоялся 4-й очный раунд переговоров правительственных делегаций РФ и Украины. На этот раз место встречи изменилось — Турция.

«В каком-то смысле это уступка украинской стороне, поскольку территория Белоруссии — это более комфортное для России место проведения переговоров. А Стамбул — это, напротив, место, которое удобнее для украинской стороны, поскольку президент Турции Тайип Эрдоган с 2014 года неизменно выступал в поддержку Украины. Турция — член НАТО, там есть своя позиция в отношении других региональных проблем, не совпадающая с российской. В общем, это в каком-то смысле переговоры почти что на украинской территории», — отметил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Тимошенко участвует в переговорах с РФ в Стамбуле © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Приятным удивлением стало то, что украинская делегация не опоздала к назначенному времени начала переговоров (в Белоруссию они летели через Польшу из-за чего прибывали с опозданием на несколько часов и даже на целые сутки позже), более того, прибыла во дворец Долмабахче даже раньше российской.

Перед представителями Москвы и Киева выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Продление конфликта никому не выгодно. В войне не бывает победителей. Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать. Эти переговоры могут содействовать встрече лидеров России и Украины. Турция готова принять её», — заявил Эрдоган.

После этого глава государства покинул свою резиденцию и отправился с визитом в Узбекистан, а для оказания поддержки гостям оставил министра иностранных дел республики Мевлюта Чавушоглу.

Переговорам делегаций предшествовала двусторонняя встреча её руководителей: помощника президента РФ Владимира Мединского и руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии, — а также встреча Эрдогана и российского бизнесмен Романа Абрамовича.

«Роман Абрамович задействован в обеспечении определённых контактов между российской и украинской стороной, и он не является официальным членом делегации. С нашей стороны он также присутствует сегодня в Стамбуле. Для того, чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно, соответственно, получить с двух сторон одобрение, и в случае с Абрамовичем это одобрение есть с двух сторон», — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Абрамович не попал под санкции США по просьбе Зеленского — WSJ © РИА Новости, Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, переговорный процесс не давал результативности из-за «постоянных шараханий» Киева, его позиция всё время меняется, она непоследовательна.

«Я думаю, в том числе потому, что господин Зеленский не свободен в своих решениях, высказываниях. Мы не понимаем позицию президента Украины», — подчеркнула политик.

Матвиенко отметила очевидное сращивание бандеровско-нацистского режима с властью на Украине, а Зеленский ни разу не осудил действия националистов, зверства нацбатов, пытки над российскими военнослужащими — «либо он разделяет эту идеологию, либо боится националистических группировок».

И вот спустя около 3 часов переговоры в Стамбуле завершились и прошли, по словам Мединского, конструктивно.

«Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения — понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, изложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ», — добавил глава российской делегации.

Ключевое требование Украины — получить гарантии безопасности со стороны, в первую очередь, постоянных членов Совета безопасности ООН — России, США, Великобритании, Франции, Китая, — а также Германии, Италии, Польши, Турции, Израиля и Канады, но этот список может расшириться. Как отметил Арахамия, гарантии безопасности Украины должны быть аналогичны 5-й статье Устава НАТО о коллективной безопасности, но с чётко ограниченным сроком для проведения консультаций между странами-гарантами в случае агрессии против Украины — 3 дня. Царёв рассказал, что будет ждать Крым после создания новой Украины © kukarta.ru

«У нас есть неурегулированные вопросы с ОРДЛО (неподконтрольные Киеву отдельные регионы Донецкой и Луганской областей. — Ред.), Автономной Республикой Крым и Севастополем, поэтому гарантии безопасности не будут распространяться на эти территории», — уточнил глава украинской делегации.

По словам Мединского, Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путём. Он сообщил, что Киев предложил включить в проект договора с РФ положение о том, что спорные вопросы по Крыму и Севастополю решались бы на двусторонних переговорах, а окончательное решение принимали главы двух государств.

«Очень важно, мы записали в этот договор, что все страны-гаранты должны не только не препятствовать вступлению Украины в ЕС, но и должны помогать как можно быстрее вступить в Европейский союз», — добавил Арахамия.

Мединский подтвердил, что Россия не против вступления Украины в Европейский союз.

В свою очередь другой член украинской делегации Александр Чалый, ранее занимавший посты первого заместителя министра иностранных дел и заместителя главы Секретариата президента Украины, объявил, что Украина согласна зафиксировать свой нейтральный статус и в обмен на гарантии безопасности не будет размещать на территории страны иностранные базы и военные контингенты, не будет вступать в военно-политические союзы, а военные учения на своей территории будет проводить с разрешения стран-гарантов.

Мединский подтвердил эту информацию: «Мы получили письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое, и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск. Такие письменные предложения мы получили».

Чалый уточнил, что в случае безрезультативности консультаций, если Украина станет объектом какой-либо военной операции, страны-гаранты должны предоставить военную помощь, вооружения и даже закрыть воздушное пространство Украины, «сделать всё возможное, чтобы восстановить её безопасность».

«Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, то Украина сможет зафиксировать свой сегодняшний статус внеблоковой и безъядерной державы в форме постоянного нейтралитета, что исторически уже зафиксировано в нашей декларации о суверенитете, которая была принята 16 июля 1990 года», — отметил дипломат.

Россия в долгу не осталась.

«Я могу со своей стороны сказать, что мы также делаем 2 шага для деэскалации конфликта. Одну из позиций — по военной части — огласит заместитель министра обороны, а по политической скажу я», — заявил Мединский.

По первому пункту о результатах сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин: «В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учётом обсуждённых в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении». Чудовищные кадры. Зачем накануне переговоров Украина демонстрирует жестокие пытки военнопленных © 9111.ru

Кроме того, он обратился к Украине с призывом строго соблюдать Женевские конвенции, чтобы полностью исключить практику пыток, применяемых к российским военнопленным. Этот аспект приобрёл особую актуальность в связи с появлением видеозаписей, на которых зафиксированы пытки солдат Вооружённых сил РФ; участвовавших в этом украинских военных российский спецназ захватил.

Второй шаг навстречу Киеву связан со встречей президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, о которой украинский лидер так давно просил Кремль. По словам Мединского, с самого начала обсуждалась возможность встречи на высшем уровне при условии готовности договора к подписанию главами государств.

«Предлагаемый формат был следующий: сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора. После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей», — заявил помощник президента РФ.

Как отметил Мединский, встреча может пройти с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине.

«Таким образом, при условии быстрой работы по договору и нахождению требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе», — заявил он.

Изначально планировалось, что переговоры правительственных делегаций в Стамбуле продлятся 2 дня, однако сторонам хватило одного дня, и вечером они уже вернутся домой, а дальше консультации продолжатся в формате видеоконференции.

«Хочется верить, что это серьёзная заявка на то, что это войсковая операция уже близка к завершению. Многие вопросы практически решены. Нужно определиться по некоторым нюансам касательно военного составляющего будущего Украины. [Могут оставаться вопросы] по денацификации, есть очаги, скопления, в Мариуполе идёт зачистка, задержанные, наверно, должны быть преданы суду. А так, будем считать, что шаги сделаны очень серьёзные. Главное, чтобы закончилось, главное, чтобы не было жертв», — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя итоги переговоров.

А его коллега из верхней палаты парламента — заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам — Андрей Климов настроен не так оптимистично. По его словам, никакой уверенности в том, что власти Украины будут выполнять достигнутые договорённости и что не используют это как способ перегруппировать своих боевиков и «свои стрингеры», нет.

«Как воспринять информацию о сегодняшнем раунде? Признает ли делегация Украины статут Крыма, ДНР и ЛНР? Собираются ли они и как проводить демилитаризацию и денацификацию Украины? Полагаю, что это риторические вопросы и судьба мира на Украине зависит не столько от доброй воли переговорщиков, сколько от результатов спецоперации», — считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.