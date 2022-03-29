Крым готов вести бизнес с фермерами из Херсонской области. Но эффект будет через год

В Крыму рассчитывают возобновить экономические отношения с приграничной Херсонской областью. Первым шагом, по словам спикера парламента республики Владимира Константинова, стал запуск Северо-Крымского канала. Дальше — больше

Мы это уже прошли: как опыт Крыма поможет всей России пережить санкции © РИА Новости, Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

Днепровская вода продолжает наполнять русло Северо-Крымского канала, перекрытого Украиной в 2015 году. После того как российские военные уничтожили дамбу, возведённую на гидротехническом сооружении со стороны Херсонской области, вода самотёком дошла до насосной станции, а теперь специальными установками подаётся дальше по каналу. Пользоваться ресурсом, по оценкам председателя комитета по водному хозяйству республики Игоря Вайля, сельхозпроизводители смогут после 25 апреля.

Появление днепровской воды дало стимул для восстановления рисовых плантаций в Крыму. Сразу восемь хозяйств выразили готовность вернуться к посевам риса, от которых ранее пришлось отказаться из-за сильной влагозатратности. Предполагается, что теперь ситуация кардинально изменится.

— Заявленная площадь сева [риса] на данный момент в республике составляет 850 гектаров, — отметила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.

Крым сегодня. Пять важных достижений за восемь лет в составе России © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Вопрос был поднят на последнем заседании круглого стола в госсовете Республики Крым. Советник председателя Общественной палаты республики Одиссей Пипия сообщил о большом количестве обращений от предпринимателей Херсонской области, которые изъявили желание вести бизнес между двумя регионами.

— Оказалось, они готовы к полному взаимодействию с полуостровом, как в былые времена. Эту проблему нужно поднять на компетентный уровень, разработать понятные условия и начинать работать, — подчеркнул Пипия.

Причём торговать своими овощами и фруктами на крымских рынках херсонцы, по словам вице-премьера республики Ирины Кивико, готовы уже в этом сезоне.

Помидоры, огурцы и арбузы всегда были визитной карточкой Херсона. Но «завалить» Крым большим объёмом агропродукции в этом году регион не сможет. Так считает декан факультета агрономии Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского, кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Дударев. По его мнению, на это могут повлиять сразу несколько факторов.

— Это моё личное мнение, оно субъективное, но я думаю, что в этом году особых поставок из Херсона не будет. Во-первых, нужно, чтобы закончилась активная фаза всего происходящего. Во-вторых, должны быть приняты определённые государственные решения, чтобы весь этот товар пропускался на границе, — считает Дударев. Крым сегодня. Пять важных достижений за восемь лет в составе России © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Поэтому основные потоки овощей в Крым, по мнению специалиста, в ближайшее время всё ещё будут идти с материковой части России. Тем более, никто не может гарантировать, что в этом году аграрии Херсонской области засеют те же площади, что и до спецоперации.

Причём картофель на столе у крымчан всё же будет местный. Крым является основным производителем этой культуры для собственных нужд, отмечает агроспециалист. Нехватку покрывают поставками из Воронежской и Курской областей.

Не исключено, что основными покупателями херсонской продукции, как и в 2014 году, когда ещё были поставки овощей через уже созданные пункты пропуска, станут жители городов-миллионников — Москвы и Санкт-Петербурга. Херсонские товары глобально вывозились туда через Крым просто потому, что были дешевле.

Будут ли низкими цены в нынешних условиях — маловероятно. Херсонским аграриям, по мнению Дмитрия Дударева, придётся закупать средства для защиты растений в Крыму и по крымским ценам, что тоже будет влиять на конечную стоимость. Отдельным вопросом станет топливо и цена на него.

Напомним, после присоединения Крыма к России украинская сторона объявила о продовольственной блокаде полуострова. В Крым запретили поставки продуктов питания, в том числе овощей и фруктов из Херсонской области, а активисты от Украины всячески блокировали фуры с товаром на границе с республикой. Вскоре эту нишу на продуктовом рынке заменили производители и поставщики с материковой России.

По сообщению Министерства обороны РФ, в ходе спецоперации на Украине российские военные полностью взяли под контроль Херсонскую область. О начале спецоперации президент Владимир Путин объявил 24 февраля после обращения глав республик Донбасса.