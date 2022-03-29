Тьма сгущается. Прогнозы мольфаров о будущем Украины и лично Зеленского

А ведь Зеленского предупреждали! И не раз. И о том, что Украина прекратит свое существование в нынешнем виде, и о том, что его лично «побьют». Сегодня эти предсказания не транслирует украинское телевидение. Но всего три месяца назад только ленивый не опубликовал крайне неприятное для президента предсказание бабушки-мольфарки Марии Цвылинив

Оракулы

«Жаль его»: мольфарка предсказала судьбу Зеленского © president.gov.ua

Были цивилизации (возможно, даже более «демократические» и «продвинутые», чем сегодняшние), которые придавали пророчествам огромное значение.

Самый знаменитый — Дельфийский оракул в Древней Греции — давал удивительные советы государственного характера. Оракул помог Солону в Афинах установить первые демократические законы. Ликург в Спарте создал сенат, тоже по совету мудрого оракула.

Возможно, конечно, эти демократические преобразования Солон и Ликург специально приукрасили и привлекли к сотрудничеству жрецов из Дельф. Но это тем более показывает их значение в демократической Греции.

Недаром Солон ввел своеобразный налог, который взимался в Афинах с должностных лиц, нарушивших клятву. Соврал — плати мешочек монет оракулу. Неожиданное решение. Но, видимо, жрецы были довольны. Мешочки поставлялись исправно. Чиновники нарушали свои слова в Афинах с завидной и полезной для жрецов регулярностью.

Оракулы, пифии, сивиллы — это была часть государственного управления и в Древнем Риме, и в Древней Греции. Не говоря уже про Египет и загадочных этрусков, которые имели самые развитые (и, увы, утерянные) системы предсказаний.

Духи Карпат

Но сейчас не об этом, а о знаменитых карпатских мольфарах, которые лечат людей, как знахари, могут общаться с силами природы и иногда предсказывают будущее.

Будущее Украины и лично Зеленского предсказали два известных мольфара. И одно из них прозвучало совсем недавно, но ещё до военной спецоперации.

Это важно, поскольку сейчас набежали толпы псевдомольфаров, которых украинское телевидение поспешно находит непонятно где. Скорее всего, в костюмерных местных театров.

Нет, важно предсказание, которое сделано до события. А не тогда, когда все уже находятся в водовороте происходящего.

Бабушка Мария

На Украине многие помнят мольфарку, которая появилась на экране телевизоров осенью 2021 года. Эта передача имела большой эффект.

Мария Цвылинив сказала тогда, что Зеленского скоро «побьют» и что он получит удар по имуществу. Большие беды предрекала.

Тогда все посмеивались и видели в этом руку недоброжелателей Зеленского из числа членов украинского политикума.

Хотели якобы «испортить настроение» президенту и направить его в каком-то нужном направлении. И мол, нет уже никаких мольфаров, а это была нанятая бабушка.

Ну, кто знает, кто знает. Бабушка не производила впечатление «ряженой».

И мольфарки есть, и мольфары имеются ещё в Карпатах. Невозможно, чтобы не было. Дар стараются передать. Иначе, как говорят сами знахари и ведуны, будет очень тяжёлым уход из жизни. Сила, которая дана при жизни, не даёт спокойно уйти. Её надо передать. И передают — младшему поколению. Сыну, брату, дочке, внучке.

Мольфары напророчили конец пандемии и будущее Зеленского © CC0, Pixabay

Но речь шла тогда не о его личном миллиарде, а о стране. Возможно, так.

Мария Цвылинив приглашала Зеленского приехать, хотела помочь ему. На это приглашение, конечно, никто не откликнулся.

Да и кто сегодня верит в мольфаров? Это просто смешно. Ну да, очень смешно. Обычно так хорохорятся, пока не попадут в беду.

И совсем не смешным выглядит сегодня прогноз человека, которого многие знали как деда Нечая.

Дед Нечай

«Последний мольфар Карпат» (так его называли, считая сильнейшим из живущих знахарей), Михаил Нечай, был убит в собственном доме во время приема посетителя ещё в 2011 году. Убийцей стал больной шизофренией человек, лечившийся годами в психбольницах, который приехал к Нечаю из Львова.

Многие считали, что убийство было не случайным. Кому-то это было нужно. По использованию несчастного сумасшедшего прослеживается привычный почерк спецслужб. Украины? Или США? За океаном никогда не относились к таким знахарям несерьёзно. Ведь люди по всей Украине прислушивались к деду.

Тем более важно теперь — что предсказывал Нечай? В речах и оценках дед был прямым, без неясностей. Не так, как Дельфийский оракул, чьи предсказания древним грекам приходилось потом ещё с трудом расшифровывать. И были у греков даже профессиональные жрецы-дешифровщики.

Но дед Нечай не говорил туманно, как пифия. Он был ясным и жёстким в оценках, как и положено мужчине из Карпат. «Хлопу», как говорят местные.

Все предсказания даны были около 15 лет назад.

Про будущее Украины

«Восточная Украина будет под Россией».

«Треть Украины Закарпатской будет мадьярам и чехам, Галичина будет под Польшей, Буковина — под румынами».

Расколется Украина. Но потом восстановится, возродится вновь. Править будет какая-то женщина.

Про политиков в Украине — «Старых пер…ов выгонят, молодые будут».

Ещё в 2008 году мольфар предсказал, что президент Янукович сбежит из страны. И в будущем — погибнет насильственной смертью. Этого не случилось. Может быть пока, хотя хотелось бы, чтобы совсем не. Но то, что угроза жизни президенту Украины Виктору Януковичу в 2014 году была нешуточная, очевидно.

«Один народ, свой, стал врагом между собой, и третья сторона это сделала», — так ещё в 2007 году говорил дед Нечай. Про последствия ещё первого Майдана.

Конечно, всё это можно назвать политической прозорливостью Михаила Нечая, который был и мудрым, и образованным человеком.

Обо всём этом не раз и не два говорили политики, разыгрывали сценарии раздела Украины, начиная как раз с 2005 года, когда стало ясно, что пошатнулось, дало трещину здание государства. Может, и мольфар предвидел всё это, как мудрый человек?

Но поражает то, что он назвал дату, — до 2021 года Украина перестанет существовать в том виде, как она существовала до этого времени.

Распадётся ли страна на несколько анклавов? Покажет время, как именно это будет. По крайней мере одно предсказание мольфара не исполнилось до конца, но оно почти исполнилось — смертельная опасность президенту Януковичу была.

Магдалена и другие

Сегодня на Украине делаются попытки найти каких-то мутных мольфарок, которые начинают и заканчивают интервью криками «Слава Украине!». И предрекают, конечно, победу Украины в очень короткие сроки. Все сроки уже вышли, и уже называются новые. И так будет постоянно. Конвейер мольфарок из местных ТЮЗов работает бесперебойно.

Нет никого из этих новых прорицательниц, кто бы мог рассказать о своих старых прогнозах, о том, как они задокументированы. Сбылись ли они. Все эти «мольфарки Магдалены» с лицами торговок-перекупщиц выглядят как люди, поймавшие неожиданную удачу.

Повторит ли судьбу Януковича: астролог оценил шансы Зеленского на побег за границу и тюрьму © пресс-служба президента Украины

Как она с ними связывается? Мыслеформами? Как шаманы Перу относятся к недалёкой самозванке? Конечно же, ничего этого нет. Есть желание, пожалуй, забыть предсказания настоящих мольфаров. И срочно находят очень плохих актрис типа Магдалены.

Далёкие от магии люди представляют процесс, наверное, именно так — шарлатанки с выпученными глазами что-то там «ворожат».

Магия — это серьёзная работа серьёзных людей. Посмотрите на видео (их осталось, к счастью, много), как держится, как говорит дед Нечай. С каким достоинством и простотой он рассказывает о своём искусстве.

Кстати, Михаил Нечай за десятилетия своей работы никому не сказал «дай денег». Подарки принимал, чаще всего это была простая еда. Но видно и по его виду, и по его обычному сельскому дому, что думал он не о наживе.

Он мечтал лечить людей. Что и делает настоящий мольфар. А то, что он что-то видел — может, он и сам был не рад этому дару.

Но раз видел, то обязан был сказать. А сбудется ли его предсказание? Это покажет уже совсем близкое будущее.