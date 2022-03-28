США на протяжении многих лет действовали на обострение ситуации на Украине, в том числе предпринимали шаги по де-факто принятию страны в НАТО. А теперь ЕС, чтобы нормализовать обстановку, пытается стать посредником между Киевом и Москвой. Но глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, к чему привели эти попытки европейцев в 2014 и 2015 годах

Расширение НАТО за счёт Украины без Украины

Американский журналист Гленн Гринвальд в авторском блоге обращает внимание на то, что дискуссия по поводу «значительного вмешательства США в дела Украины после 2014 года» стала наиболее табуированной.

«Вместе с союзниками по НАТО США накачали Украину новейшими вооружениями, стоимостью в миллиарды долларов, некоторые из которых оказались в руках настоящих неонацистских подразделений, интегрированных в украинское правительство и войска», — отмечает Гринвальд.

Политика США в последние годы фактически привела к своего рода расширению НАТО без формального предоставления членства Украине, считает он. НАТО Зеленского услышало, но последнее слово останется за Китаем и Индией © REUTERS, Brendan Smialowski/ Pool

При этом на многочисленные просьбы президента Украины Владимира Зеленского дать прямой ответ на вопрос, примут ли его страну в Североатлантический альянс, западные политики отвечали, что она ещё не соответствует установленным стандартам и необходимо провести ряд реформ.

«США ведут гибридную войну против России, используя Украину в качестве инструмента, с целью не остановить, а продлить боевые действия», — пишет американский журналист, предупреждая, что президент США Джо Байден рискует довести ситуацию вокруг Украины до прямого военного столкновения двух крупнейших в мире ядерных держав.

«Всем спасибо, все в Европе свободны»

Ряд стран выступает с инициативой стать посредником между Москвой и Киевом для скорейшего урегулирования украинского кризиса, среди них есть и европейские.

«Сейчас нам говорят: дайте шанс дипломатии. Конечно, мы хотим дать шанс дипломатии. Поэтому мы и согласились на переговоры (правительственных делегаций РФ и Украины. — Ред.), которые возобновляются в Стамбуле. Но есть множество примеров, когда достижения дипломатии разрушались западными коллегами. Верить им теперь нельзя. И никаких челноков от наших западных коллег я бы не хотел видеть, потому что они уже отчелночили своё: и в феврале 2014 года на Украине, и в феврале 2015 года в Минске», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

По его словам, когда Евросоюз выступил гарантом договорённости между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами майдана в феврале 2014 года, «это была вершина дипломатии, и наутро оппозиция плюнула в эту дипломатию, и ЕС вынужден был проглотить». Марков рассказал, что Макрон и Шольц на самом деле знают об Украине © REUTERS, Hannibal Hanschke

«Затем дипломатия достигла новых высот — в феврале 2015 года в Минске подписаны соглашения, которые положили конец войне на востоке Украины и открыли путь к восстановлению территориальной целостности Украины через предоставление особого статуса Донбассу», — продолжил Лавров.

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Евросоюз участвовал в достижении дипломатического результата, «но полностью доказал свою несостоятельность как организация, которая способна выполнить то, о чём договариваются».

Как США заварили украинскую кашу: точный рецепт

Китайская газета «Хуаньцю шибао», проанализировав действия американских властей, перечислила какие шаги Вашингтона привели к ситуации, которая сложилась на сегодняшний день на Украине:

1. США инициировали 5 волн расширения НАТО на Восток, максимально сжав пространство безопасности России. Конечная цель заключается в том, чтобы обессилить и разбить страну с помощью военной трясины и санкций.

Текущая ситуация на Украине — это отражение менталитета холодной войны на географической карте Европы.

2. США виновны в провоцировании геополитических конфликтов и угрозе миру во всём мире.

Чтобы как можно скорее связать Европу с точки зрения безопасности и стратегии, США ценой Украины и европейских интересов, провоцируют конфликты, «подливают масла в огонь» на Украине, тем самым разрывая связи между Европой и Россией и крепко привязывая европейских союзников к себе.

3. Вашингтон «пускает дым» в глаза общественного мнения.

Ситуация на Украине стала первой крупномасштабной информационной войной за эпоху социальных сетей. На Западе доводят информационное наступление до максимальной интенсивности, безудержно стряпают фальшивые новости и продолжают атаковать сайты российского правительства. Александр Асафов: Байден хочет показать США, что именно он погасит конфликт между Россией и Украиной © РИА Новости, Владимир Трефилов

4. США продемонстрировали жадность долларовой гегемонии.

С обострением ситуации на Украине стоимость энергоносителей резко выросла, международные цены на продовольствие достигли рекордного уровня за 11 лет, усилился беспорядок в цепочках производства и поставок, что выгодно для США — американские акции резко выросли, военная промышленность и экспорт энергоносителей расширились. Таким образом, Соединённые Штаты наживаются на трудностях Евросоюза.

5. США применяют двойные стандарты: считают себя «защитником прав человека», но при этом они всегда замешаны в развязывании конфликтов и начале беспорядков.

С начала украинского кризиса США оказывают давление и «подливают масло в огонь».

6. США скрывают биологическое оружие и игнорируют судьбы человечества.

Согласно информации, раскрытой Россией в ходе спецоперации, американцы располагают сотнями военных биологических лабораторий по всему миру, многие из которых расположены на территории стран бывшего СССР, и почти 30 лабораторий находятся на Украине.

7. США получают дивиденды от противостояния и переключают внимание с внутренних противоречий.

Сейчас США глубоко погружены в институциональный тупик, связанный с политической поляризацией, неравенством между богатыми и бедными, этническими конфликтами, социальными беспорядками и нестабильностью эпидемической обстановки. Перед лицом утраты гегемонии единственным выходом, который может помочь «продлить её жизнь», представляется провоцирование внешних конфликтов.

«Хуаньцю шибао» подчёркивает, что США постоянно подрывают региональный и глобальный порядок, начиная с войны на Ближнем Востоке и заканчивая «арабской весной», от «цветной революции» в Евразии до новой «Доктрины Монро» в Латинской Америке.