На репортаж Елены Костюченко из Херсона обратил внимание историк Александр Васильев.
«Про репортаж "Новой" из Херсона надо знать только то, что в тексте на без малого 50 000 знаков (!) нет фамилии Слободчиков. В городе, в котором нет боевых действий, среди бела дня украинскими диверсантами был убит местный предприниматель, пытавшийся наладить взаимодействие с российской армией. Но корреспонденту НГ до этого нет никакого дела», — отметил Васильев.
Однако было и репортаже и то, что не позволяет его назвать проукраинским. Речь о словах:
«Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое — перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю до <…> его разминировали какого-то х**а», — рассказал журналистке бывший глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев.
Эти слова обратили на себя внимание Васильева.
«А вы не знаете, какого именно х**а делают проходы в минных заграждениях первой линии обороны? "Проходы в своих заграждениях проделывают, как правило, заблаговременно до начала наступления". А. Н. Родионов. Пособие по огневой и инженерной подготовке, подготовке по связи», — отметил историк.
Таким образом, слова украинского чиновника свидетельствуют: Украина могла готовить атаку на Крым.
При этом журналистка рассказала о поведении местных властей и силовиков в первые дни спецоперации ВС РФ.
«Действующий губернатор Геннадий Лагута, со слов сослуживцев, в первый день [спецоперации] положил ключи на стол мэру со словами: "Я в этом не участвую" — и уехал из региона. Вместе с ним — в первый день спецоперации — уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ», — указывалось в репортаже.
Тем временем полк «Азов» воспользовался услугами другого российского журналиста — Александра Невзорова, чтобы обратиться к россиянам.
«Мы презираем нацизм»
Обращаясь через соцсети Невзорова, нацисты из полка «Азов» отреклись от нацизма.
«Мы презираем нацизм и сталинизм. Потому что наша страна больше всего пострадала от этих тоталитарных режимов и лживой идеологии <…>Нацизм — это неутолимая потребность в убийстве людей, осмелившихся стать свободными. Это уверенность в своём праве некой сверхнации и это уверенность в праве управлять другими народами, при этом насиловать и грабить другие государства», — заявили нацисты из «Азова», заявив, что у них другие взгляды.
За несколько часов до того, как Невзоров решился опубликовать пространное объявление этих, по его словам, «потрясающих людей», председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать пытки и зверское убийство жительницы Мариуполя нацистами «Азова».
Днём ранее — 27 марта — в соцсетях распространилось фотография тела жительницы Мариуполя, обнаруженного в подвале одной из школ города, где была база нацистов из «Азова». Перед смертью женщину пытали, на её животе вырезали свастику.
Утром 25 марта российский журналист Александр Коц у себя в Telegram-канале распространил фото из расположения бойцов «Азова» в Мариуполе.
На фото видны флаги со свастиками, портрет Адольфа Гитлера и вещи с нацистской символикой.
«На позициях "Азова" в Мариуполе — яркая демонстрация того, против чего развернута спецоперация», — отметил Коц.
Утром 28 марта стример RT Андрей Филатов опубликовал фото из одной из баз «Азова».
«База Азова. Изучаем материалы бежавших», — подписал Филатов фото.
На фотографии была книга «Дивизии войск СС».
Нацистскую символику находили и на других базах «Азова». Кроме того, за нацизм «Азов» критиковали и западные СМИ.
Пока «Азов» отрекается от нацизма, украинская власть, которая говорит, что защищает демократию, готовится ещё эффективнее запрещать оппозиционные партии.
Запретить побыстрее
Народные депутаты Украины зарегистрировали законопроект, определяющий процедуру и последствия запрета 11 партий, деятельность которых приостановил СНБО, рассказала заместитель председателя Комитета парламента по правовой политике Ольга Совгиря.
По её словам, в условиях военного положения дела о запрете политической партии как суду первой инстанции подсудны апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.
«Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам окончательно и кассационному обжалованию не подлежит», — отметила Ольга Совгиря.
Законопроект предусматривает, что административное дело о запрете партии рассматривается судом первой инстанции в течение месяца после открытия производства по делу. Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.
«В случае запрета судом партии имущество, средства и другие активы партии и её структурных образований переходят в собственность государства, о чем говорится в решении суда», — заявила Совгиря.
Подытоживая, можно отметить, что законопроект также свидетельствует о том, что украинская власть рассматривает возможность оставления Киева, на что указывает подсудность дел о запрете партий суду в округе, включающем Львов.
Чуть не расстреляли журналистов
Как сообщил 28 марта националист, бывший член «Муниципальной стражи» и член группировки С14 Сергей Бондарь, в минувшие сутки Украина чудом не попала в скандал с расстрелом журналистов вещателя ORF из Австрии.
«Мы с вами спасли двух журналистов. И спасли страну! От огромного международного скандала с очередным расстрелом европейских корреспондентов. Ночью мне не спалось. Я встретил пост с розыском "ДРГ". Как всегда удалось убедиться, что это никакая, бл***, не ДРГ. А журналисты из Австрии. Из страны, оказывающей нам военную и гуманитарную помощь. Если бы этих журналистов тоже за******* (убили. — Ред.) где-нибудь на блокпосте под Казатином — мы бы потеряли не только две души. Мы потеряли бы Австрию. Мы бы потеряли целого союзника в этой войне. Из-за болванов. Но мы успели», — рассказал Бондарь.
По его словам, произошло это чудом — потому, что не спалось Бондарю и Валентину Огиренко из Reuters.
«Проблема тупо критическая <…> Фактически все не убежавшие за границу — наказаны. За то, что остались. Ибо все теперь "ДРГ". Николай с блокпоста в Казатине в жизни не слышал ****** слова ДРГ. А теперь охотится на диверсантов лучше, чем всё родное СБУ вместе взятое. Послушать Николая на блокпосте — он уже убил 15 диверсантов. Еще 25 арестовал — на подвал. Потому что у Николая есть автомат. Наличие автомата сделало из Николая контрразведчика. Он так думает. А еще Николай маринует на блокпостах настоящих контрразведчиков, не дает работать. Тычет им в пузо двустволкой. По некоторым тоже стреляет. И повезет, если промахнулся. Не всем везет уйти живым от Николая», — рассказал Бондарь.
По его словам, потери от деятельности теробороны на блокпостах могут превышать потери от боевых действий.
«Николай говорит, что подлые "ДРГ" постоянно забирают своих жмуров (покойников. — Ред.) с собой. И подбрасывают вместо них наших военных и гражданских. Вот и этой ночью российская ДРГ чуть не подбросило Николаю труппы двух журналистов», — отметил Бондарь.
Он пожаловался на то, что на содержание блокпостов уходят нужные армии ресурсы. А сами бойцы теробороны на блокпостах уже принесли стране много бед.
По словам Бондаря, когда он писал этот пост в соцсетях, «где-то на блокпостах убили парочку "ДРГ"».
Мирные жители Украины продолжают погибать от рук теробороны.