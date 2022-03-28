С конца февраля 2022 года Евросоюз только и успевал обновлять антироссийские санкционные пакеты. Теперь же, осознав последствия, признал необходимость оставаться в контакте с президентом РФ Владимиром Путиным, «поскольку именно он находится в Кремле»

Европейские политики вслед за США осуждают Россию за спецоперацию на Украине и вводят всё новые и новые санкции.

«Члены Евросоюза уже легли под американцев», — сказал по этому поводу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что ЕС прекратил работу с Россией по выстраиванию 20 секторальных диалогов и четырех общих пространств, прекратил работу по либерализации визового режима и многое другое. Тем не менее, сжигать мосты окончательно европейцы не спешат. Матвейчев: Европа устроила себе жесточайшие проблемы, введя санкции против России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

В интервью французскому телеканалу TF1 председатель Евросовета Шарль Мишель, разумеется, раскритиковал российскую сторону, но при этом сделал важную оговорку: «Однако в силу необходимости нужно продолжать вести диалог Владимиром Путиным, поскольку именно он находится в Кремле».

А чтобы не выглядеть по западным меркам пророссийски настроенным, он добавил, что параллельно с этим надо активно укреплять оборону восточного фланга НАТО и продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине, включая военную.

Оставлять двери для России открытыми европейцев вынуждают, как бы ни было банально, финансовые потери: в регионе мгновенно подорожало… всё, поскольку в стоимость каждого товара и услуги заложены расходы на энергоресурсы, а их Европа закупает у «Газпрома». Кроме того, уже начинает возникать дефицит продуктов, которые импортируются из России и с Украины: подсолнечного масла, муки, соли, соды, — в магазинах за них устраивают драки.

Однако самой большой проблемой стали сами энергоресурсы. Президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчёт за газ с недружественными странами, то есть теми, кто ввёл антироссийские санкции, на рубли. Фактически они сами подтолкнули Москву к такому решению, заморозив активы Центробанка РФ, размещённые в долларах и евро. А времени на раздумья нет — срок для исполнения поручения отведён до 31 марта.

«Никто не знает, как реагировать. Рубли придётся покупать у ЦБ. Этим Путин поставит Запад в крайне трудное положение, так как западные санкции становятся абсурдными. Таким образом, Путин вынуждает нас обойти наши собственные санкции», — пишет немецкое издание Der Spiegel. «Умные контрсанкции»: России нужно ударить по США так же, как это сделала Европа — эксперт © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

При этом Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами, поскольку дорожит своей репутацией, подчеркнул Путин. Европейские чиновники сразу же уцепились в тот факт, что в контрактах в качестве валюты расчёта указан евро, поэтому они не могут принять новые условия.

«В реальности без деиндустриализации Европы, без развала коммунального сектора Европы отказаться от закупок российского газа невозможно. С нашей стороны предложение предельно простое: мы сохраняем поставки, свои обязательства по объёмам, по формулам цен, мы ничего не меняем, кроме валюты расчётов. В этом плане идея проста — если вы хотите получать российский газ, поменяйте контракты», — подчёркивает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Тем временем уже есть государство, входящее в ЕС, которое согласилось перейти на расчёт в национальной валюте, — это Болгария. По словам министра энергетики Болгарии Александра Николова, в стране есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях, никакого риска оплаты по действующим контрактам нет.

«До тех пор, пока европейцы не столкнутся с реальными последствиями экономического, политического и энергетического кризисов — ни на какие уступки они не пойдут. Они будут затягивать выплаты, судиться в Стокгольме. В итоге России придётся прикрутить газовый вентиль.

Затем европейцы осознают новую геополитическую и экономическую реальность, которая проявится в значительном падении ВВП, и поймут, что никуда от России они не денутся. Но чем дольше европейцы будут упорствовать, тем выше вероятность того, что они начнут покупать всё новые и новые категории товаров за рубль, а это для них унижение, потому что они мнят себя великими демократами. Но бодаться долго они не смогут — необходимость закачки газа в хранилища и приближение зимы сделают своё дело», — заявил политолог Иван Лизан.

Судя по всему, осознание ситуации начинает постепенно приходить к политикам отдельных стран ЕС: канцлер Австрии Карл Нехаммер предостерёг от бойкота поставок российских газа и нефти; премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо выразил надежду на получение скидки при оплате рублям; министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия не должна в одностороннем порядке отказываться от газовых контрактов с Россией, а председатель комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст признал техническую возможность перехода на оплату в российской валюте, но для этого Евросоюзу придётся обходить собственные же санкции против Центробанка РФ. Россия может вынудить Запад платить за газ рублями — Пушков © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

По прогнозам экономистов Deutsche Bank, если нынешний уровень цен на энергоносители и сырьевые товары сохранится в 2023 году, то инфляция в ЕС вырастет до 5,7% в 2022 году (+1% по сравнению с бесконфликтным сценарием), а рост экономики в ЕС замедлится до 2,8%.

«При более серьёзном шоковом сценарии инфляция подскочит до 6,7% в 2022 году, а рост экономики замедлится примерно до 1%. Таким образом, наш главный вывод состоит в следующем: все стороны будут вынуждены сесть за стол переговоров и найти дипломатическое решение конфликта.

В ближайшие месяцы Евросоюз будет вынужден договариваться с Россией об экономическом сотрудничестве. В противном случае обе стороны в течение 6-12 месяцев вступят в тяжёлую рецессию, а продолжающийся в Европе энергетический кризис будет иметь серьёзные последствия. Россия обеспечивает 30% импорта нефти в Европу и 30% импорта газа. У Евросоюза нет возможности радикально изменить российские поставки газа в ближайшие 5-10 лет», — заявил директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов.

По словам президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, события на Украине окажут значительное влияние на мировую экономику и особенно на экономику ЕС из-за близости Европы к России и её зависимости от нефти и газа.

Как сказал вице-премьер РФ Александр Новак, с 2012 по 2020 год занимавший пост министра энергетики РФ, в этой жизни всё может быть, но полный отказ Европы от российских энергоносителей — это «какой-то апокалиптический сценарий».

«Если Европа одумается, мы не будем захлопывать дверь, но при понимании того, чтобы мы не стали зависимыми ни от кого. И Европа показала свою ненадёжность как партнёр. Так что, окрепнем, в том числе с помощью ЕврАзЭС, с помощью ШОС, БРИКС, других механизмом. И будем уже с качественно других позиций рассматривать проекты, которые нам будут предлагать для совместной реализации», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Возобновится ли диалог и в какой мере, должны решить государства — члены Европейского союза. А в их рядах нет согласия по этому вопросу.

Очередным витком украинского кризиса воспользовался президент Франции Эммануэль Макрон, который в традициях «челночной дипломатии» позвонил в Кремль, заявив, что делает это по просьбе Киева, а потом начал регулярно проводить переговоры и с Владимиром Путиным, и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидер Пятой республики хоть и действует в общеевропейском русле в плане поддержки санкций и поддержки Киева, выступает за сохранение каналов для переговоров с Россией для достижения деэскалации на Украине.

Более того, Макрон подчеркнул, что не позволил бы себе оскорбить российского коллегу, как это сделал президент США Джо Байден, назвав Путина «мясником», и призвал вообще воздерживаться от слов и действий, которые могут обострить конфликт на Украине. Русофобская мимикрия. Как Зеленский преобразил Макрона © Ukranian Presidential Press Service, Président de la République/Soazig de la Moissonnière

По имеющейся информации, когда зарубежные компании начали массово сворачивать деятельность в России, Макрон на закрытом совещании рекомендовал руководителям крупнейших корпораций не спешить уходить с российского рынка на эмоциях, поскольку вернуться на прежнюю нишу будет сложно, если вообще возможно. Как результат, «Ашан», Danone, «Леруа Мерлен» и «Декатлон» продолжают работать в прежнем режиме.

«Россия никуда не переедет — это наш сосед, и она останется им. Отношения с Россией в любом случае будут поддерживаться», — заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь в эфире радио France Info 25 марта.

По словам посла РФ во Франции Алексея Мешкова, между Путиным и Макроном, между командами президентов идёт очень серьёзный профессиональный диалог, направленный на решение украинского кризиса. Дипломат уверен, что этот диалог будет продолжен.

Ещё смелее насчёт сохранения связей с Россией говорит руководство Венгрии. Министр иностранных дел республики Петер Сийярто, выступая в Совете по правам человека ООН в Женеве, подтвердил нежелание Будапешта присоединяться к западным антироссийским санкциям в знак протеста против спецоперации на Украине, в частности накладывать запрет на импорт энергоносителей из РФ, поставлять летальное оружие Киеву, чтобы не ставить под угрозу собственную безопасность. А также выступает против введения бесполётной зоны над территорией страны, поскольку это означало бы воздушную войну между НАТО и Россией.

«Мы понимаем, что для президента Украины самое важное — это Украина и народ Украины. Для нас самое важное — это безопасность Венгрии и венгерского народа», — заявил дипломат позже, комментируя итоги первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Такой решительности мог бы позавидовать канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его позиция по текущей ситуации достаточно противоречивая. Во-первых, немецкие власти отошли от своего собственного табу поставлять оружие странам с территориальными конфликтами, на основании которого Берлин несколько лет отклонял запросы Украины, а теперь направляет воюющему государству зенитные ракеты «Стрела», пулемёты MG3, миллионы патронов для пистолетов. Во-вторых, Шольц хоть и признаёт зависимость от российских энергоресурсов, а раньше подчёркивал коммерческую выгоду «Северного потока-2», теперь заявляет о возможности отказа от импорта газа и нефти у России. Любовь по расчёту. Три причины, почему Германия резко изменила отношение к России © cont.ws

«ЕС сейчас не может отделиться от Вашингтона, поэтому мы хотим выкинуть собственное правительство, потому что сейчас они вредят народу. На немецкое правительство неимоверно давят сильнейшие компании. Они не хотят лишаться заработка просто потому, что так сказали в Вашингтоне. Бедный Шольц сейчас как между молотом и наковальней — с одной стороны Вашингтон давит, с другой — местные компании», — заявил председатель партии «Германский центр» Кристоф Херстель.

А вот уж кто-кто ни о каком диалоге с Россией не думает, а, наоборот, призывает всех ещё больше ужесточить ограничения в отношении неё — так это Польша, знатный «русофоб ЕС». 23 марта польские власти объявили о высылке 45 российских дипломатов — а это 75% от общей численности сотрудников посольства РФ в Польше — по подозрению «в шпионаже под дипломатическим прикрытием». Причём, как подчеркнул посол России Сергей Андреев, никаких конкретных обвинений никому из 45 сотрудников не предъявлено.

Как отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, Польша занимает раздвоенную и непоследовательную позицию по энергетическому вопросу: Варшава призывает Евросоюз ввести запрет на импорт российского топлива, однако сама не торопится его применять, хотя закупает у Москвы и газ, и уголь.

Европейские политики осознают зависимость региона от России и уже ощущают последствия собственных антироссийских санкций, но хватит ли у них политической воли, чтобы вырваться из рук американских товарищей и поступить так, как выгодно их собственным государствам? Ведь от конфликта на Украине Старый свет только несёт потери, а не обогащается в отличие от Вашингтона. Покажет время.