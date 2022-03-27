Украинские власти настоятельно просят Запад помочь с вооружением, однако, в частности, Великобритания не видит в этом смысла, поскольку бойцы ВСУ не умеют обращаться с такой техникой. А вообще, официальному Киеву пора осознать, что НАТО во главе с США просто использует Украину для достижения своих целей

Слишком высокотехнологичное оружие для ВСУ

Члены НАТО изучают вопрос, у каких стран есть в наличии оружие советского или российского производства, которое впоследствии можно передать Украине. Украинское ноу-хау: винтовка рождает не только власть, но и предателей © Министерство обороны Украины/Anthony Jones

«Одна из главных трудностей состоит в том, что чем сложнее становятся системы вооружений, тем больше подготовки нужно для того, чтобы их использовать, вот почему основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское или советское оборудование, которое уже имеется в их инвентаре. Предоставление британских танков на самом деле не сработает», — объяснил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Mail on Sunday.

При этом он отметил, что некоторые украинские военнослужащие умеют пользоваться британскими переносными ЗРК Starstreak.

Летом 2021 года военные инструкторы НАТО по итогам проверки признали личный состав спецподразделения ВСУ не готовыми к проведению совместных миссий в составе Сил быстрого реагирования Североатлантического альянса из-за отсутствия знаний боевых уставов и тактических знаков, используемых в НАТО, а также низкого уровня владения английским языком.

США жертвуют Украиной

Китайская газета «Хуаньцю шибао» подчёркивает, что США и НАТО всячески стараются затянуть конфликт на Украине, сколотив на этом целое состояние, вместо того, чтобы способствовать его урегулированию, а самой Украине отведена незавидная роль жертвы.

​​​​​​​В комментариях под публикацией пользователь FaN1KA написал: «Принести в жертву Украину, разрушить Россию, захватить Европейский союз, запугать и подавить Китай и Индию, погрузить всё в состояние хаоса — таковы геополитические расчёты Соединённых Штатов. Жаль, что Украина превратилась в пушечное мясо США и до сих пор не очнулась». Новый мир Джо Байдена. И Украина в нем — полигон и жертва © AP, Olivier Matthys

В свою очередь 2DPzTP предполагает, что президент США Джо Байден хочет воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы получить Нобелевскую премию мира — в конце концов, многие американские лидеры, развязавшие войны, потом стали её обладателями.

«К сожалению, западные политики и президент Украины до сих пор относятся к США как к лучшему союзнику на свете. Почему бы спокойно не подумать о том, сколько вы потеряли из-за этого кризиса?» — призывает 4QEqvM.