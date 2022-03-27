Несмотря на все уверения властей, украинских моряков не выпускают из страны. На Западную Украину эвакуируют предприятия. В Днепре запретили ловить рыбу

Украинские моряки остаются невыездными с Украины. Ранее глава пресс-службы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявлял, что для экономики Украины важно, чтобы люди выходили на рабочие места, а это значит, что моряки могут смело уходить в рейсы. ЛНР проведёт референдум о присоединении к России, ротация на ЧАЭС, чего хочет Украина, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 13:00 27 марта © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В то же время, с Украины не выпускают мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет. И даже после заявления Братчука моряков не стали выпускать из страны.

«Украинским морякам за границу пока дороги нет. В соответствии со ст. 23 Закона о воинской обязанности и военной службе в условиях введенного военного положения не подлежат призыву несколько категорий граждан. Но о моряках, трудоустроенных в иностранных судоходных компаниях, в законе нет ни слова. К сожалению, пока слова Сергея Братчука являются скорее пожеланием решения проблем наших моряков. Проблема действительно очень серьезная. Наши граждане, работающие на иностранных судах приносят в Украину сотни миллионов долларов, в которых сейчас очень нуждается государство. Но пока этой проблемой озабочена лишь международная федерация моряков. У меня есть несколько друзей и знакомых моряков, которые на момент начала войны работали на иностранных судах. Контракты уже на исходе, но они уже поняли, что если они вернутся домой, то на новый контракт, даже если заключат, уже не смогут выехать. Поэтому они уже живут на судах и продлевают контракты. Дело в том, что они единственные кормильцы семей, их можно понять», — заявил в комментарии украинскому изданию «Страна» юрист и преподаватель Одесской морской академии Валерий Судаков.

Как заявил в комментарии изданию капитан дальнего плавания из Одессы по имени Алексей, если пограничники сейчас разрешат уезжать морякам, страну покинут десятки тысяч моряков. «Реальные убийцы» из легиона наёмников, пытки и убийства пленных, гибель командира нацистов, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 27 марта © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), ТМ Мілітарист

«Пограничники продолжают не пускать за границу военнообязанных украинцев, какими бы контрактами о зарубежном трудоустройстве они ни обладали. Если пограничники сейчас разрешат морякам выезжать за границу, то сразу уедут на работу как минимум около 60 тысяч украинских моряков — примерно столько сейчас находится в Украине моих коллег в ожидании возможности выехать на работу», — отметил он.

По информации издания, моряки приносили Украине до $1 млрд в год.

Однако проблема с украинскими моряками касается не только Украины. Так, глава всемирной профсоюзной организации моряков ITF уже обратился к руководству Украины с просьбой отпустить моряков.

Причина обеспокоенности мировых организаций проста — доля моряков с Украины на гражданском торговом флоте всех стран, составляет 30-40%.

Но, несмотря на это, украинские моряки остаются запертыми в стран. Как заявил пресс-офицер Южного управления ГПСУ Константин Кизим, в вопросах пропуска военнообязанных граждан Украины за кордон пограничники руководствуются требованиями Указа о военном положении № 64/2022, принятого 24 февраля 2022 года и продленного 15 марта.

В этом документе чётко определено: ни один военнообязанный гражданин Украины возрастом от 18 до 60 лет не может покинуть пределы государства без законных причин. В числе них — беременность супруги, трое несовершеннолетних детей, инвалидность первой или второй степени.

Тем временем под Одессой продолжают ловить тех, кто пытается покинуть страну. Зеленский вспомнил о русском языке, запрет на фото и видео, атаки на мирных жителей, новое о «Боинге». Хроника событий на Украине на утро 27 марта © president.gov.ua

«В Одесской области СБУ совместно со спецслужбами Молдавии выявили транснациональную преступную группировку, которое незаконно переправляло призывников-украинцев за границу. Злоумышленники перемещали нелегалов в Саратский район Одесской области, откуда вывозили в Молдавию под видом депортации, а уже там передавали волонтёрам как беженцев. Стоимость услуг составляла $10 тыс. за одного призывника», — сообщил спикер СБУ Артём Дехтяренко.

Пока украинские мужчины призывного возрастал если и могут куда-то уехать от боевых действий, то на запад страны. Впрочем, на Западную Украину устремились не только люди.

Заводы — западу

Как рассказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев, 89 предприятий из разных регионов страны уже перемещены в западные области в рамках программы эвакуации из зоны боевых действий.

«Постоянно работаем над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий на запад нашего государства. Уже 89 предприятий перемещено», — отметил Гетманцев.

Из этого количества предприятий 47 уже работают, рассказал он. В Киеве устроили переполох, Украина возложила все надежды на речь Байдена. Итоги 26 марта на Украине © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), ТМ Мілітарист

В целом по состоянию на 27 марта власти получили 1120 заявок от компаний, 368 из них уже переданы на транспортировку.

Парламентарий призвал всех, кто может помочь в этом деле, приобщиться к программе. Гетманцев также привёл ссылку на заявку по перемещению предприятия.

А пока предприятия перемещаются, на территориях, рядом с которыми ведутся боевые действия, вводятся всё новые ограничения.

«Здесь рыбы нет!»

На реке Днепр в пределах Запорожской области, а также на Днепровском и Каховском водохранилищах Запорожская областная военная администрация (ЗОВА) запретила навигацию маломерных судов и вылов рыбы.

«В настоящее время часть побережья Днепра и Каховского водохранилища находится на временно оккупированной территории. В целях недопущения перемещения вражеских российских войск на водных объектах области распоряжением областной военной администрации от 26 марта запрещается всем юридическим и физическим лицам перемещение маломерных судов на водных объектах области», — говорилось в обнародованном 27 марта сообщении ЗОВА. Неразбериха в Киеве, Байден пообщался с Кулебой и Резниковым, канадцы для Чернигова, новые гранатомёты из Германии. Хроника событий на Украине на 17:00 26 марта © REUTERS, Gleb Garanich

Как пояснили в администрации, ограничения необходимы для выполнения задач по обороне территории области со стороны Вооружённых сил Украины и Нацгвардии. Запрет будет действовать до окончания военного положения.

При этом промышленное и любительское рыболовство разрешено на прудах, озерах и малых реках области.

Кроме того, в ЗОВА заявили об угрозе минирования водных объектов и прибрежных территорий, отметив, что и малые водоёмы могут представлять опасность.

За соблюдением новых ограничений будут следить водная полиция и рыбоохранный патруль. Нарушителям пригрозили уголовной ответственностью, а также изъятием маломерных судов для нужд Вооружённых сил Украины.

Обстановка в стране продолжает оставаться напряжённой.