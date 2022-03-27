Министром юстиции в нынешнем правительстве Украины является на данный момент эпатажный Денис Малюська, один из тех, благодаря кому осуществляется внешнее управление страной. Он входит в ту категорию людей, которых на Украине окрестили «грантоедами»

Кто в Украине принимает решения. Сын подозреваемого в коррупции и патриот из интернета Дмитрий Дубилет © коллаж Украина.Ру

В 2004 и 2005 годах Денис основал адвокатское объединение «Адвокатская фирма «Бизнес-право» и общество с ограниченной ответственностью «Радник Прес» (издательская деятельность). В 2010 году Малюська стал консультантом в сфере развития частного сектора в Группе Всемирного банка (World Bank Group).

Затем занял должность заместителя председателя «Офиса эффективного регулирования» (BRDO/World Bank Group). Главой этой неправительственной организации был на тот момент бывший премьер-министр Украины, «самокатчик» Алексей Гончарук. BRDO — аналитический центр, финансируемый непосредственно правительством Канады и странами Евросоюза, продвигающий на Украине нужные этим странам «реформы».

Украинские СМИ в 2019 году критиковали Зеленского за то, что «BRDO сделало из партии "Слуга народа" свой филиал». Дело в том, что в список «Слуг народа» вошли еще 4 члена BRDO, кроме Малюськи и Гончарука, это Елена Шуляк (координатор инициативы «Кадровый резерв»), Алексей Оржель (руководитель сектора «Энергетика»), Александр Кубраков (глава сектора "IT и Телеком") и Виталий Безгин (эксперт «Офиса эффективного регулирования). Жена Малюськи Людмила Рабчинская является также замминистра цифровой трансформации.

Кто в Украине принимает решения. Глава семейного клана и спикер парламента Руслан Стефанчук © коллаж Украина.Ру

Работу в Минюсте он начал с создания VIP-камер в следственных изоляторах. Чтобы получить лучшие условия пребывания, арестант должен платить немалые деньги. Является также инициатором распродажи тюрем. С 2019 года был одним из наиболее яростных сторонников открытия рынка земли, вопреки желанию большинства украинцев, о чем гласили все опросы. В 2020 году стало известно, что Минюст выставляет на аукционы как домашних, так и диких животных, конфискованных по тем или иным причинам.

В целом его политику, а вернее политику западных кредиторов Украины, чьим ставленником он является, можно охарактеризовать в двух словах: «Всё продать». В кабинете министра юстиции Малюська любил откровенно баловаться, публикуя свои фотографии с ногами на столе, сидя под столом и даже стоя на голове.

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Затем были опубликованы данные об официальной зарплате министров, где Денис Малюська занял вторую позицию с зарплатой в 226 тысяч гривен (на тот момент около $10 000), без учета бонусов, премий и компенсаций. В том же году свыше миллиона гривен он официально получил в качестве пенсии от Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Год назад Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении министра юстиции страны Дениса Малюськи. По данным НАБУ, его подозревают в том, что он противоправно стал владельцем имущества «Новой топливной компании» (НТК) и других 19 хозяйствующих субъектов.

В министерстве юстиции, которое он возглавляет, как и вообще на Украине, он себя чувствует не в своей тарелке, о чем сам говорит. По этой причине ему регулярно необходимо летать в Европу. Впрочем, такой «патриотизм» характерен для многих украинских чиновников, которые на родине находятся словно на высокооплачиваемой каторге, стремясь поскорее продать всё, что можно, а затем вернуться в Лондон, который уже считают своим настоящим домом.