СБУ и пришла с обыском к известному украинскому политологу Михаилу Погребинскому, и если он, 75-летний человек, имеющий серьезные проблемы со здоровьем, окажется в застенках спецслужб, то это станет прелюдией к убийству

И его личному, и к окончательной зачистке того, что еще недавно называли «русской Украиной». Погребинский сам себя называл себя ее представителем, хотя был и пока остается до мозга костей политологом не пророссийским, а проукраинским. В том смысле, что он отлично понимал и последовательно учитывал в своих оценках не желаемое, а действительное, реалии, а не мечты или предсказания, прожекты или завиральные проекты. Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов

И исходил из того, что сила Украины — не в национально-дебильной самоограниченной хуторской политико-культурной и духовной автаркии, а именно в русско-украинском дуализме. В двух — русском и украинском — корнях, стоя на которых Украина могла бы быть и устойчивее, и — это более важно! — умнее. Во всем смыслах этого слова, от высокой политики и духовности, до образования в сельском детском саду, из которого в мир не должны выходить изначально запрограммированные и ограниченные рагульством, жлобством и кугутством полуграмотные люди-заготовки.

Плохо читающие, но зато с самомнением древних шумеров и смерековых приматов, чьи предки подарили миру обезьяну, от которой Чарльз Дарвин вывел остальных человеков, выкопали Черное море и научили Будду с Иисусом Христом, как им верой облагораживать духовных окрестности всего мира, окружающего Галичину. Виталий Третьяков про обыск у Михаила Погребинского: произошло худшее, что могло случиться © РИА Новости, Владимир Трефилов

Так интересно было наблюдать, как Михаила приглашали на различные российские ток-шоу, чтобы неумно и поверхностно использовать его слова для аргументации того, что «никакой Украины нет», а он с грустной и затаенной улыбкой спокойно и терпеливо доказывал, что она, Украина, есть. И что достаточно глянуть в словари или интернет, чтобы убедиться в этом и учитывать при составлении планов и раскидывании прогностических раскладов. Ну, чтобы не наделать ошибок и на обжечься, как это во многом и случилось в самом начале военной спецоперации, которую Россия начала по принуждению Украины к адекватности и спасению ее от того морока, который может окончательно ее поглотить.

Другое дело, что Михаил Погребинский — коренной киевлянин — всегда и в Киеве, и в Москве, и где-либо еще, в мире, куда его приглашали как специалиста по украинским делам, всегда говорил, что националистическая однобокость в политико-духовном развитии, отход от элементарной демократии, все виды ксенофобий могут погубить именно Украину. Изъесть ее изнутри, ослабить внутренние и внешние многовековые скрепы и связи, лишить опор и ориентиров, дезорганизовать людей. И тогда страна станет игрушкой в ловких руках авантюристов и прохиндеев всех мастей, которые будут смотреть на страну, как на орудие личного обогащения и карьерно-статусного роста опять же с целью поплотнее прильнуть к корыту с вкусным чавканьем.

Так, увы, и произошло, когда из Украины начали усиленно строить, с одной стороны, неонацистский заповедник с народом, покорно живущим и действующим по украинскому наци-трилогу «Гэть вид Москвы» (Прочь от Москвы), «Украина для украинцев» и «Украина понад усэ» (Украина прежде всего). С другой — превращать страну в гигантскую «АнтиРоссию» и использовать, как инструмент в борьбе с Россией, как плацдарм и полигон для нападок на северо-восточного соседа. Нападок ценой собственного будущего, с риском нарваться на ответку и погибнуть в ней.

Так Украину затачивали с первого дня независимости 1 декабря 1991 года. Но особенно неонацизм антироссийской ориентации стал мейнстримом и определяющей внутренней и внешней политикой после госпереворота 2014 года, потери Крыма и начала гражданской войны в Донбассе. И сегодня с Киевом уже случилось то, о чем великий киевлянин Михаил Булгаков писал об Иерусалиме: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город….Пропал Ершалаим — великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях…». Евгений Сатановский: Погребинского может спасти только российская армия © РИА Новости, Григорий Сысоев

С той только разницей, что тьма пришла не со Средиземноморья, куда сегодня устремились десятки тысяч украинских беженцев, а из-за Атлантики, где все это и предвидели, ибо целенаправленно спланировали и воплотили планы в жизнь…

А Михаил Погребинский был одним из тех, увы, немногих, кто не хотел и, наверное, сейчас не хочет, чтобы все так было и совершенно логично завершилось крахом. Военным, политическим, мировоззренческим, духовным.

А главное — Погребинский говорил правду о том, что происходит вокруг, и — что вообще недопустимо — о тех, кто виноват в сложившейся плачевной ситуации. И он в отличие от многих не стал убегать или прятаться. А для нынешних правителей Украины и их охранительно-репрессивной своры — это самый страшный вызов. И я могу понять Михаила: я пять лет до того, как меня пришли убивать раненько утром прямо в больнице, тоже жил в брезгливом убеждении, что это стыдно — бояться это нечисти.

Но я также понимаю, что я спасся, а вот для него его позиция может стать киевской Виа Долороза, походом к мученическому концу, который сегодня в Киеве, увы и ах, даже оценить некому: Писк крыс из подполья — это не рёв народного негодования на площадях, где сегодня установлены противотанковые ежи, ждущие российские танки…

Не думаю, что стоит подробно расписывать, что преследование Погребинского — это окончательная зачистка всех несогласных, акт запугивания и закошмаривания тех, кто еще способен выказывать хотя бы малейшее несогласие и, ясное дело, традиционное для укро-неонацистов пополнение обменного фонда, чтобы менять этих арестантов и российских военнопленных на своих боевиков и солдат, попавших в плен. Это обычная практика постмайдаунов, удивляться ей нечего — они строят государство по образцу своего кумира-предшественника Адольфа Гитлера, и нацирейх у них получается неплохо. Сергей Марков: Нужно бить в набат, чтобы спасти Погребинского © РИА Новости, Нина Зотина

Адвокат и правозащитница Татьяна Монтян, правда, называет его «салорейх», но я не стал бы обижать ни свиней, ни сало….

Но она красноречиво свидетельствует, что, во-первых, правящий режим президента Владимира Зеленского не верит, что ему придет конец. Он продолжает плодить мифы, жить ими и навязывать их обществу. Под видом «великой освободительной борьбы с Россией».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в первый месяц со дня начала спецоперации написал украинскому народу: «Время испытаний и честных ответов, когда убирается все искусственное, остается только настоящее….Так получилось, что современная история мира пишется сейчас огнем и сталью в украинских степях и лесах. Не мы назначили себе эту миссию — перемалывать орды нацистов и их современных последователей — рашистов. Украина нанесла смертельный удар «русскому миру», распоров зловонное брюхо его нескончаемых бронированных колонн. Это чудовище в своих конвульсиях может причинить еще много горя и страданий, но мертвое никогда не победит живое».

И тут, как говорится, можно добавить лишь то, что в этот же день СБУ отчиталась, что за месяц войны ликвидировала более 20 вражеских диверсионно-разведывательных групп и задержала более 350 участников. Нейтрализованы попытки осуществить «федерализацию» в Запорожье, блокировано 89 Youtube-каналов российских медиа и пропагандистов, тысячи аккаунтов в соцсетях, где враг получал данные о ВСУ. И особенно успешна СБУ в Киеве.

Устами своего предводителя Ивана Баканова она поведала: «Сегодня многие наши коллеги с оружием в руках уничтожают врага на поле боя. Но не менее важное направление — противодействие разведывательно-подрывной деятельности. И сейчас мы совершенствуем опыт, который СБУ получила за 30 лет своего существования, и делаем все, чтобы все возможности спецслужбы максимально эффективно работали на безопасность страны».

Второе: уже теперь ясно, что переговоры с российской делегацией во главе с помощником президента России Владимиром Мединским для украинской делегации — это лишь средство затянуть время. Чтобы дождаться, что или Запад встанет в едином порыве против России, или Россия сама рухнет под гнетом санкций и проблем, ими порожденных. Обе стороны могут лишь договориться об обмене пленных или открытии гуманитарных коридоров из осажденных россиянами украинских городов. Да и то это дело идет плохо.

В-третьих, понятно же, что такая позиция режима Зеленского делает практически неизбежным доведение до конца всех задач, которые перед спецоперацией поставил Владимир Путин. Несмотря ни на какие переговоры, так тупо манкируемые Украиной. Крайним об этом четко сказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев: «Цель этих переговоров понятна — зафиксировать все результаты, на которые…направлена специальная операция. А именно: нейтральный статус Украины, ее демилитаризация, отказ от использования нацистских идеологических законов, которые были приняты Украиной», — уточнил он и отметил, что речь идет именно о «законах, делящих людей по национальностям». Александр Носович: Неприкосновенность для таких, как Погребинский – одна из целей операции РФ на Украине © РИА Новости, Александр Натрускин

Другими словами, по оконцовке спецоперации речь может идти только об окончательной деструкции Украины в ее нынешнем виде и с ее нынешним руководством. Но режим Зеленского со всеми его «диячами» (деятелями) должен уйти не на свалку истории или ее помойку. Их место на суде, где каждому должно быть щедро и справедливо отмеряно за то, что они совершили геноцид против собственного народа. А в ЛДНР, между прочим, не отменена смертная казнь, так что можно устроить и Донецко-Луганский трибунал по типу Нюрнбергского…

А Михаил Погребинский делал все, чтобы до этого не дошло. И чтобы его страна не оказалась в руинах и развалинах. Но, по ходу, так уж повелось, что в Украине действительно нет своих пророков. А вот зеки и мученики есть…