По всей Западной Украине продолжается демонстративная борьба со всем, что хоть как-то может напомнить о России. Под прицелом Александр Пушкин, Лев Толстой и напоминания о Переяславской Раде

Во Львовской и Черновицкой областях иностранцы создали полевые госпитали

Во вторник, 22 марта, в городе Мостиска Львовской области (в 14 километрах от польской границы) начал работу израильский полевой госпиталь. 17 тонн оборудования из Израиля были самолётами доставлены в Польшу, откуда автомобильным транспортом перевезены на Украину. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Как сообщил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий, медучреждение будет работать в специально оборудованных палатках, установленных на территории начальной школы. «Здесь израильские врачи будут проводить первичный осмотр, будет действовать отдельный ковидный изолятор. Если человек будет нуждаться в хирургическом вмешательстве, специалисты из Израиля смогут оперировать в помещениях больницы общины» — отметил чиновник.

По словам губернатора Львовщины, для стационарного пребывания больных в госпитале оборудовали три палаты: мужскую, женскую и детскую. Чтобы решить вопрос коммуникации, на регистрации будет работать медик из местной больницы, а израильским коллегам будет постоянно помогать дежурный врач.

Во Львовской ОВА отметили, что, кроме оказания медицинской помощи, израильские медики планируют проводить обучение для врачей громады и области, а также рассматривают возможность онлайн-консультаций с израильскими специалистами разных профилей. «В госпитале в Мостисках будут работать почти сто человек, более 60 — это медики», — сказал Козицкий. Западная Украина за минувшую неделю: Языковая дискриминация переселенцев и военные объекты региона под прицелом © коллаж Украина.Ру

Проект реализован Министерством здравоохранения Израиля и Министерством иностранных дел Украины при содействии Фонда Шустермана, который занимается национальным и социальным проектами в Израиле. Госпиталь назван «Кохав Меир» («Сияющая звезда») в честь бывшего премьер-министра Израиля Голды Меир. Она родилась в Киеве и была основателем программы помощи Агентства международного сотрудничества по развитию при Министерстве иностранных дел Израиля, которое курирует этот проект.

Запланировано, что как минимум следующий месяц израильский полевой госпиталь будет работать в Мостисках. В команду госпиталя входят врачи, медсестры, работники медицинских лабораторий, медицинские инженеры и фармацевты, логистики и оперативный персонал. Госпиталем руководит директор международного отдела и развития ресурсов Медицинского центра «Шиба» доктор Йоэль Хар-Эвен. Среди персонала госпиталя много выходцев с территории Украины. За первые два дня с момента официального открытия госпиталя в Мостисках к его специалистам обратились уже 159 пациентов.

Отмечу, что первый полевой госпиталь в регионе был организован американским сообществом «Сумка Самаритянина», он заработал 14 марта во Львове. А 22 марта эта же организация открыла свой госпиталь и в Черновцах. Правда, черновицкое медучреждение невозможно сравнить с госпиталем, открытым в Мостисках — тут нет оборудования для проведения диагностики, врачи лишь осматривают пациентов и выписывают дальнейшие направления. Собственно, именно поэтому госпиталь «самаритян» в Черновцах разместили на спортплощадке студенческого городка — напротив Черновицкого областного диагностического центра. Водителям расширили права, бирки для детей, тайны ЕС, газ в рублях, Западная Украина забирает бронежилеты. Хроника событий на Украине на 17:00 23 марта © REUTERS, Mykola Tymchenko

«Мы только проводим осмотр и даем необходимые для лечения медикаменты. Чтобы получить лекарство, нам не обязательно приносить справки, особенно в такое время, мы всё понимаем, и сами поставим диагноз или направим к нужному врачу. Пациентов, нуждающихся в неотложной помощи, в диагностическом центре обслуживают без очереди. У нас есть большой госпиталь с двумя операционными и всем необходимым оборудованием, но он находится во Львове», — говорит волонтер-«самаритянин».

Финансируют полевой госпиталь в Черновцах американские предприниматели, лекарства и оборудование тоже американские. Врачи, приехавшие из США, Канады и Великобритании, сейчас живут в классных комнатах и общежитии Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича, и питаются за свой счет. «Мы живем в университете, еду заказываем в местных ресторанах и кафе. Наша принципиальная позиция — не принимать помощи от местных. Мы делаем это потому, что не хотим забирать возможность у переселенцев получить продукты, которые им так необходимы и пытаемся хоть как-то посодействовать повышению экономики в этом регионе», — отмечают сотрудники госпиталя в Черновцах.

«Русский дух»? Уничтожить!

По всей Западной Украине продолжается демонстративная борьба со всем, что хоть как-то может напомнить о России. Так, 23 марта Львовский окружной административный суд по иску СБУ запретил деятельность общественной организации «Русский дух Украины».

Суд согласился с аргументами спецслужбы, что представители организации «осуществляли пророссийскую деятельность, вели антиукраинскую пропаганду, а также способствовали изменению конституционного строя и нарушению суверенитета Украины». В решении суда сказано, организация посягала на территориальную целостность государства и действовала вопреки Конституции Украины и закону «Об общественных объединениях». Однако никаких примеров этого не приведено — то есть расправа учинена исключительно на основании названия организации. Западная Украина за минувшую неделю: Беженцы и диверсантомания © коллаж Украина.Ру

А в городе Червоноград Львовской области на сессии горсовета 24 марта заявили о необходимости срочно переименовать улицу Пушкина. Депутат Сергей Кулаковский отметил, что эта улица находится в исторической части города, поэтому можно назвать её в честь основателя города — Феликса Казимира Потоцкого, а также «дерусифицировать» ряд других улиц. Планируют ли депутаты вернуть городу, который стал частью Украины только в начале 1950-х вследствие «обмена территориями» с Польшей, историческое название Кристинополь, неизвестно.

В Тернополе же ещё 22 марта местный «активист» Дмитрий Федорчак решил «дерусифицировать» памятник Пушикну, написав на его постаменте красной краской «остановите войну», «демонтировать», «нет оккупации» и «Слава Украине». Федорчак занимался вандализмом демонстративно и среди бела дня, вызванные прохожими полицейские его не задержали, а лишь попросили пройти в отделение для дачи показаний. Никаких обвинений «активисту» не выдвинули.

Также 22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение убрать именные звезды уроженцев Черновицкой области Ани Лорак и Василия Герелло с городской «Аллеи звёзд». Причина — оперный певец Василий Герелло 18 марта выступил в Москве на концерте по случаю восьмой годовщины «Воссоединения Крыма с Россией», а эстрадная певица Ани Лорак продолжила гастролировать и развивать карьеру в России после 2014 года.

Комитет по культуре Верховной Рады и Министерство культуры Украины предложили лишить Герелло и Лорак украинских почётных званий. В черновицком сегменте социальных сетей это поддержали, и предложили также лишить звания народной артистки Украины Софию Ротару, семья которой с 2014 года активно помогает украинским вооружённым формированиям на Донбассе.

В Ужгороде на минувшей неделе демонтировала сразу два знака в городском парке, посвящённых 300-летию Переяславской Рады, провозгласившей воссоединение Украины с Россией: 21 марта — мемориальную доску, а 25 марта — памятный камень. Инициатором демонтажа был доцент кафедры археологии, этнографии и культурологии Ужгородского университета Игорь Прохненко. В обоих случаях знаки сначала обливали красной краской и уродовали, и лишь потом демонтировали. В Мукачево же на сессии городского совета 23 марта приняли решение о переименовании улицы Льва Толстого в улицу имени подполковника Мукачевской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Андрея Литуна, который погиб 6 марта.

Битва за Мукачевский горсовет

Переименование улицы было лишь одним из мелких пунктов в повестке дня сессии городского совета Мукачево 23 марта, которая стала символом потери власти над городом со стороны клана Виктора Балоги. Хотя мэром города пока остаётся его сын Андрей Балога, однако в городском совете Мукачево уже создано большинство, подконтрольное губернатору Закарпатья Виктору Миките. А когда Виктор Балога в привычном для себя стиле с помощью охранной компании «Форт» попытался не допустить на сессию депутатов-перебежчиков, то его «личную армию» повязала полиция, а самого политика избили, несмотря на статус депутата Верховной Рады. Балога с сердечным приступом попал в реанимацию.

Естественно, обе стороны обвинили в произошедшем друг друга. «Пророссийская шобла на Закарпатье, не дождавшись «освободителей», решила повторить в Мукачево 2004 год. Понимаю, что двуликая сволочь думает, что война всё спишет, но они глубоко заблуждаются. Обратился к директору Государственного бюро расследований с заявлением о совершении уголовного правонарушения в отношении народного депутата» — написал Виктор Балога в социальной сети. Мукачево перед выборами. Балога анлимитед © flickr.com, Viktor Baloha

В свою очередь, Виктор Микита в обращении на сайте Закарпатской ОВА написал, что ряд политиков, чтобы оправдать свои просчеты, пытаются создать напряжение в отдельных общинах области. «Вы решили содействовать врагу? Мы вам этого не позволим и будем жестко останавливать какие-либо предпосылки к расшатыванию ситуации в Закарпатье. Правоохранительные органы работают четко и решительно на предупреждение и прекращение дестабилизационных факторов в условиях военного положения. И сегодня они в очередной раз действовали активно в Мукачевском городском совете, чтобы обезопасить людей от опасности и локализовать весь тот беспорядок, который имел целью создать в собственных политических интересах, поставив жизнь людей и стабильную ситуацию в регионе под угрозу» — заявил губернатор.

Изюминка ситуации состоит в том, что «золотую акцию» в Мукачевском городском совете имела фракция партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» (ОПЗЖ), которая была союзником клана Балоги. Выдвиженец этой фракции Яна Чубирко была секретарём горсовета, а с её отцом, Иваном Чубирко, Балога тесно сотрудничал в Закарпатском областном совете. Однако после запрета ОПЗЖ указом Владимира Зеленского депутаты от этой партии стали массового перебегать на сторону власти.

На сессии Мукачевского городского совета 23 марта Яну Чубирко отправили в отставку. Однако избрать нового секретаря горсовета депутаты пока не смогли, так же как и прекратить полномочия горисполкома и уволить ряд советников мэра, которые являются людьми Виктора Балоги и фактически руководят городом. Однако после демонстрации силы со стороны губернатора, который явно рассчитывает на лояльность депутатов от ОПЗЖ и в областном совете Закарпатья, никто в крае не сомневается, что всевластие клана Виктора Балоги в Мукачево подошло к концу.