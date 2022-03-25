Нельзя исключать прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине, Байден делает нелогичные заявления по поводу украинского кризиса, а Польша давно заглядывается на территории Западной Украины и даже Белоруссии

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 25 марта.

Планы НАТО — «две волны крови»

В четверг, 24 марта, в Брюсселе состоялся внеочередной саммит НАТО, в ходе которого руководство Альянса объявило об увеличении расходов на оборону из-за кризиса вокруг Украины, о размещении четырех боевых группах в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии и об усилении поддержки Киева, в том числе в защите от химических, ядерных и киберугроз.

Также Альянс призвал Россию к конструктивному диалогу с Украиной «для достижения конкретных результатов».

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине исключать нельзя, потому что США, которые являются лидером в НАТО, ведут себя радикально.

Эксперт прогнозирует, что НАТО будет максимально поддерживать «террористический режим Зеленского» и будет делать все, чтобы Россия захлебнулась в двух волнах крови: крови русского солдата и крови мирного населения.

«Им нужно, чтобы было убито как можно больше мирных граждан Украины, а потом обвинить в этом Россию, назвав ее военным преступником», — сказал Марков. Сергей Марков: НАТО будет делать все, чтобы утопить Россию в двух волнах крови © РИА Новости, Нина Зотина

России же, считает политолог, в этой ситуации нужно завершить спецоперацию, полностью разгромив силовые структуры Украины как можно быстрее, чтобы к ним не успели поступить новые вооружения со стороны НАТО.

Цели США, которые трудно понять и оценить

Президент США Джо Байден заявил, что Украине самой нужно выносить решение по поводу отказа от части своей территории ради прекращения огня. Однако он выразил сомнение, что Киев пойдет на такой шаг.

Специальная военная операция будет продолжаться по плану, никакой корреляции с тем, что говорит Байден, нет, уверен политтехнолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов.

Другое дело, добавил он, что с точки зрения обычного человека не совсем понятно, чего хотят США и Европа.

«С одной стороны, США накачивает оружием украинский режим, а с другой стороны, Штаты говорят, что Украина в праве разрушать свою территориальную целостность. Я даже не знаю, как это оценить.

Нельзя сказать, что это личная позиция Байдена, потому что он выражает мнение, которое было проработано экспертами, советниками и госорганами США. Но эта нелогичность серьезно удивляет. Мне кажется, что мы находимся на переломном этапе всей этой истории, связанной с тем, что из Украины сделали "анти-Россию"», — заявил политтехнолог. Марат Баширов: РФ медленно и печально задушит ВСУ через пару месяцев и восстановит Украину через 5-10 лет © РИА Новости, Владимир Трефилов

В целом, считает он, Россия все равно додавит военную машину ВСУ. Баширов отводит два месяца на «медленное и печальное удушение всего, что осталось на Украине с точки зрения военной инфраструктуры», при этом Россия будет максимально делать все, чтобы не разрушалась гражданская инфраструктура.

Польша заглядывается на Западную Украину… и Белоруссию

В последнее время активизировались разговоры, что у Польши есть планы по разделу Украины: сообщается, что поляки имеют виды на Галичину. Подобные планы, отмечает лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич, Польша вынашивает давно.

Речь идёт как о Галичине, расположенной на территории Украины, так и Гродненской и Брестской областях Белоруссии.

«Сегодня понятно, что по Белоруссии они подобные тезисы пока что озвучивать не будут. А вот с учётом отдельных довольно заметных признаков — это и риторика, которую ведут официальные представители Соединённых Штатов Америки, это и приезд президента США в Польшу, и разговор с руководителями ведущих европейских стран, обсуждение только одной Украины — всё это говорит о том, что Польша может согласиться с этими планами», — заявил Клинцевич. Франц Клинцевич: На этой войне зарабатывают прежде всего США © РИА Новости, Владимир Трефилов

Он допускает, что Польша может согласиться, но надо понимать, что в этом, прежде всего, заинтересованы американцы: им в первую очередь интересно, чтобы конфликт на европейском континенте как можно дальше продолжался. На этом конфликте они уже заработали и ещё заработают.

Сначала — военная операция, потом — денацификация

Прошел месяц с начала спецоперации России на Украине. При этом подводить некие итоги рано и, откровенно говоря, сложно, считает публицист, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду», Николай Стариков.

Хотелось бы, чтобы все закончилось за часы, минуты, недели. Но мы видим, сколько свезено оружия на Украину, насколько глубоко пустили корни нацистские идеи. Николай Стариков: Тем, кто сейчас на Украине, надо дать видение будущего © РИА Новости, Кирилл Каллиников

«Думаю, что здесь не надо ставить каких-либо сроков, и говорить о том, что быстро, не быстро. Нужно этот процесс завершать как можно быстрее, но без того, чтобы эта спешка приводила к дополнительным жертвам среди военнослужащих, среди мирного населения, дополнительным разрушениям.

Мы видим, что, к сожалению, процесс денацификации займет достаточно долгий период, не в смысле его острой фазы, военной фазы, а процесс запрета на определенные профессии, процесс проверки людей с точки зрения принадлежности к нацистским организациям», — отметил Стариков.