Минобороны РФ озвучило потери России и Украины. Чернигов, Киев, Харьков, Сумы и Николаев заблокированы. Российский Генштаб не исключает штурма украинских городов

О блокировании городов на брифинге 25 марта сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Эрдоган огорчил Украину, Запорожье закрывают, националисты пригрозили полиции и ТРО, пути для зерна. Хроника событий на Украине на 15:00 25 марта © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Наступательные действия Вооруженных сил Российской Федерации осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области», — заявил Рудской.

Он также пояснил, зачем Россия блокирует эти города.

«Общественность и отдельные эксперты задаются вопросом, что мы делаем в районе блокированных украинских городов. Эти действия осуществляются с целью нанесения такого ущерба объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу ВСУ, результаты которого не только сковывают их силы и не дают им возможности усилить свою группировку в Донбассе, но и не позволят сделать это до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР», — указал Рудской.

При этом он отметил: изначально российские военные не планировали брать штурмом украинские города.

«Изначально мы и не планировали их (украинских городов. — Ред.) штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса», — подчеркнул Рудской.

Как в свою очередь заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, безусловным приоритетом российской армии в ходе спецоперации на Украине является исключение напрасных жертв среди мирного населения. При этом особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры, объекты военной инфраструктуры уничтожаются избирательно и аккуратно. Британский наёмник в Мариуполе, наёмники-финны, Украина требует больше «Стингеров» и «Джавелинов», обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 13:00 25 марта © соцсети Эйдена Эслина

По словам же Рудского, гражданскую инфраструктуру уничтожают украинские националисты.

«Подчеркну, что Вооружённые Силы Российской Федерации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе это касается уничтожения мостов через реки. В районе боевых действий разрушены 127 мостов. Все они взорваны украинскими националистами в целях сдерживания наступления наших войск», — отметил начальник управления Генштаба Рудской.

Из-за уничтоженных мостов некоторые из окружённых украинских городов уже испытывают проблемы.

«Сегодня по сути въезд и выезд из города заблокирован — разрушен мост и постоянные обстрелы. У нас есть запасы еды, есть генераторы. Власти города, области и военной администрации делают то, что должны делать. Военные получают все, что должны получить. Но все это за счёт внутренних запасов, потому что состоянием на сейчас Чернигов отрезан от внешнего мира», — заявил в комментарии изданию «Страна» секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако.

А вот в окружённом Николаеве своя атмосфера. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким разрешил продажу алкоголя на ближайших выходных. Мэру города Александру Сенкевичу это решение не понравилось. Зеленский пристыдил Орбана, прощание с Николаевом и Ахтыркой, украинские потери. Хроника событий на Украине на 11:00 25 марта © president.gov.ua

«Я высказал Киму свое мнение по этому вопросу. Я негативно к этому отношусь. Наш народ сейчас целую неделю начнет пить от переживаний, снимать стресс. Все люди же по-разному снимают стресс. Считаю, сейчас не время для таких послаблений», — заявил Сенкевич в интервью «Стране».

При этом он признал, что снятие запрета позволит поддержать экономику, а также уменьшить производство поддельного алкоголя.

«Губернатор Ким встречался с бизнесменами, рестораторами и принял такое решение. Из Офиса президента поступила задача заниматься налаживанием бизнес-связей, восстановлением экономического потенциала», — заявил Сенкевич, но предупредил: если в регионе начнутся пьяные дебоши, послабление отменят.

Но пока в Николаеве решают, пить или не пить, украинские военные продолжают нести потери.

Потери Украины и потери России

Украинские войска с начала военной спецоперации РФ потеряли 14 тысяч бойцов безвозвратно, 16 тысяч военнослужащих ранено, заявил Рудской.

«Существенные потери понесли все 24 соединения сухопутных войск, существовавших до начала операции. Организованных резервов у Украины не осталось… На момент начала специальной военной операции, вооруженные силы Украины вместе с Нацгвардией насчитывали 260 тысяч 200 военнослужащих. За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные и около 16 тысяч — санитарные», — заявил Рудской. Американцы под Киевом, морской коридор из Украины, добровольцы из России, что творит тероборона в Киеве. Хроника событий на Украине на утро 25 марта © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

По его словам, что потери восполняются за счет мобилизованных лиц и личного состава войск территориальной обороны, не имеющих необходимой подготовки, что повышает риск больших потерь.

Рудской также отметил, что группировка ВСУ, Нацгвардии и националистических батальонов, воевавшая в Донбассе против ополчений ДНР и ЛНР, потеряла около 16 тысяч бойцов, что составляет 26% всей её численности в 59 тысяч 300 человек. Семь тысяч человек — безвозвратные потери.

Также Рудской рассказал, что одной из причин, по которой украинские военные ещё не сложили оружие, является опасение расправы со стороны националистов.

«Ход боевых действий, свидетельства мирных жителей, вышедших из блокированных населенных пунктов, и пленных украинских военнослужащих показывают, что сегодня способность ВСУ к сопротивлению держится на страхе расправы со стороны неонацистов. Их представители внедрены во все войсковые звенья», — подчеркнул начальник управления российского Генштаба.

В то же время понесли потери и Вооружённые силы России.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения», — заявил Рудской.

По его словам, государство будет оказывать помощь семьям погибших военнослужащих.

«Поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса», — сказал он. Власть на освобождённых территориях, опыты над украинскими солдатами в биолабораториях. Итоги 24 марта на Украине © REUTERS, Antonio Bronic

Как заявил его коллега, — генерал-майор Конашенков, — спецоперация ВС РФ позволила спасти десятки, если не сотни тысяч жизней мирного населения.

«Начатая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных сил сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику. Это позволило спасти десятки, если не сотни тысяч, мирных жителей Донбасса, которых последние восемь лет киевский режим методично расстреливал из крупнокалиберной и реактивной артиллерии, загоняя стариков, женщин и детей в подвалы», — подчеркнул Конашенков.

Тем временем обстановка в Донбассе и на Украине остаётся напряжённой.