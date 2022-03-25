Власти Венгрии не собираются выполнять требование Украины по отказу от энергоресурсов из РФ, чтобы не создавать проблемы соотечественникам. В отличие от венгров, жителей бедных стран защитить от грозящего голода некому - таковы последствия кризиса на Украине. А его причина кроется в ошибках мироустройства после окончания холодной войны

Украина до голодных бунтов доведёт

Ситуация на Украине всерьёз беспокоит население многих стран, но вовсе не из-за событий, происходящих там, как таковых, а из-за последствий, от которых люди на далёких континентах могут умереть — в прямом смысле слова.

Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в интервью британской газете The Guardian выразила обеспокоенность тем, что в нынешнем году может быть сорвана посевная кампания на Украине, обеспечивающей около половины всех объёмов пшеницы в резервах Всемирной продовольственной программы, которая впоследствии распределяет зерно между странами, охваченными военными действиями или пострадавшими от природных катаклизмов. Появились очереди за хлебом. Грозит ли «житницам» всего СССР голод © Sputnik Молдова

«Если мы не подумаем над тем, как снизить влияние войны, то станем свидетелями ещё одной катастрофы — не только в текущем году, но и в следующем. Влияние цен на продукты питания и голод может быть значительным. Еда и энергия — это две наиболее крупные позиции в потребительской корзине бедных людей по всему миру. Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах», — заявила она.

По словам генерального директора ВТО, 35 африканских стран зависели от продовольственных поставок из Черноморского региона. Оконджо-Ивеала предупредила о риске повторения голодных бунтов, подобных тем, что были во второй половине 2000-х годов на фоне растущей инфляции по всему миру. По её словам, 35 африканских стран зависели от продовольственных поставок из Черноморского региона.

«Мы говорим с членами организации и призываем их не усугублять кризис путём установления экспортных ограничений на продукты питания», — добавила она.

Выбор для Венгрии однозначен

В видеоообращении к Евросовету, запись которого опубликована в Telegram-канале президента Украины, Владимир Зеленский призвал Евросоюз не затягивать с решением о принятии страны в свои ряды и отдельно обратился к руководству государства, на протяжении нескольких лет блокирующего все инициативы направленные на евроинтеграцию Украины.

«Венгрия — я хочу остановиться здесь и скажу открыто в первый и последний раз. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенная держава», — сказал Зеленский.

При этом он обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, называя его на «ты», в нерешимости с введением антироссийских санкций и решением вопросов, пропускать ли оружие через свою территорию для Украины или нет и торговать ли с Россией или нет.

«Нет времени колебаться, уже время решать. Мы верим в вас, нам нужна ваша поддержка, мы верим в твой народ, мы верим в Европейский союз», — добавил украинский лидер. «Упырей не пустим». Венгерский эксперт рассказал, что на самом деле происходит в Закарпатье © скриншот видео Россия 1

На призывы Зеленского ответил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя итоги первого дня саммита ЕС в Брюсселе. Он заявил, что власти республики не пойдут на выполнение требований президента Украины — разрешить транзитные поставки оружия для Киева и прекратить покупать газ и нефть у России, — поскольку не желают рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа, и не хотят, чтобы он расплачивался за войну.

«Мы понимаем, что для президента Украины самое важное — это Украина и народ Украины. Для нас самое важное — это безопасность Венгрии и венгерского народа», — подчеркнул дипломат.

Сийярто заявил, что прекращение импорта российских энергоресурсов, к которому призывает Украина, лишит Венгрию источников энергии, поэтому правительство республики не поддерживает инициативу о распространении санкций на энергетический сектор.

Политический провал Запада, от которого страдает Украина

Украинский кризис достиг апофеоза, но очевидно, что его причиной стала не военная спецоперация России — это уже попытка его урегулирования. Он вызван целым комплексом событий, в том числе произошедших в прошлом веке. Через «Северный поток-2». Договариваться с Россией о мире Украина решила через Шредера © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Мы ещё не создали архитектуру безопасности, которая бы учитывала изменившуюся ситуацию после падения Берлинской стены. И война на Украине — следствие этого политического провала», — заявил Герхард Шрёдер, занимавший пост канцлера ФРГ в 1998-2005 годах, выступая на конференции по безопасности в Турции.

Падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года стало поворотным событием в мировой истории — эпоха холодной войны завершилась, вместо двух сверхдержав осталась одна, и, почувствовав неограниченную свободу, США приступили к обустройству такого миропорядка, который выгоден им, заставляя остальные страны вторить им, забывая о собственных национальных интересах.

«Европа должна взять больше ответственности за собственную безопасность — как в ЕС, так и в НАТО. Но при этом Европа должна концентрироваться не только исключительно на военной сфере», — отметил Шрёдер.