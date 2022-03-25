Украина до голодных бунтов доведёт
Ситуация на Украине всерьёз беспокоит население многих стран, но вовсе не из-за событий, происходящих там, как таковых, а из-за последствий, от которых люди на далёких континентах могут умереть — в прямом смысле слова.
Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в интервью британской газете The Guardian выразила обеспокоенность тем, что в нынешнем году может быть сорвана посевная кампания на Украине, обеспечивающей около половины всех объёмов пшеницы в резервах Всемирной продовольственной программы, которая впоследствии распределяет зерно между странами, охваченными военными действиями или пострадавшими от природных катаклизмов.
«Если мы не подумаем над тем, как снизить влияние войны, то станем свидетелями ещё одной катастрофы — не только в текущем году, но и в следующем. Влияние цен на продукты питания и голод может быть значительным. Еда и энергия — это две наиболее крупные позиции в потребительской корзине бедных людей по всему миру. Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах», — заявила она.
По словам генерального директора ВТО, 35 африканских стран зависели от продовольственных поставок из Черноморского региона. Оконджо-Ивеала предупредила о риске повторения голодных бунтов, подобных тем, что были во второй половине 2000-х годов на фоне растущей инфляции по всему миру. По её словам, 35 африканских стран зависели от продовольственных поставок из Черноморского региона.
«Мы говорим с членами организации и призываем их не усугублять кризис путём установления экспортных ограничений на продукты питания», — добавила она.
Выбор для Венгрии однозначен
В видеоообращении к Евросовету, запись которого опубликована в Telegram-канале президента Украины, Владимир Зеленский призвал Евросоюз не затягивать с решением о принятии страны в свои ряды и отдельно обратился к руководству государства, на протяжении нескольких лет блокирующего все инициативы направленные на евроинтеграцию Украины.
«Венгрия — я хочу остановиться здесь и скажу открыто в первый и последний раз. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенная держава», — сказал Зеленский.
При этом он обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, называя его на «ты», в нерешимости с введением антироссийских санкций и решением вопросов, пропускать ли оружие через свою территорию для Украины или нет и торговать ли с Россией или нет.
«Нет времени колебаться, уже время решать. Мы верим в вас, нам нужна ваша поддержка, мы верим в твой народ, мы верим в Европейский союз», — добавил украинский лидер.
На призывы Зеленского ответил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя итоги первого дня саммита ЕС в Брюсселе. Он заявил, что власти республики не пойдут на выполнение требований президента Украины — разрешить транзитные поставки оружия для Киева и прекратить покупать газ и нефть у России, — поскольку не желают рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа, и не хотят, чтобы он расплачивался за войну.
«Мы понимаем, что для президента Украины самое важное — это Украина и народ Украины. Для нас самое важное — это безопасность Венгрии и венгерского народа», — подчеркнул дипломат.
Сийярто заявил, что прекращение импорта российских энергоресурсов, к которому призывает Украина, лишит Венгрию источников энергии, поэтому правительство республики не поддерживает инициативу о распространении санкций на энергетический сектор.
Политический провал Запада, от которого страдает Украина
Украинский кризис достиг апофеоза, но очевидно, что его причиной стала не военная спецоперация России — это уже попытка его урегулирования. Он вызван целым комплексом событий, в том числе произошедших в прошлом веке.
«Мы ещё не создали архитектуру безопасности, которая бы учитывала изменившуюся ситуацию после падения Берлинской стены. И война на Украине — следствие этого политического провала», — заявил Герхард Шрёдер, занимавший пост канцлера ФРГ в 1998-2005 годах, выступая на конференции по безопасности в Турции.
Падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года стало поворотным событием в мировой истории — эпоха холодной войны завершилась, вместо двух сверхдержав осталась одна, и, почувствовав неограниченную свободу, США приступили к обустройству такого миропорядка, который выгоден им, заставляя остальные страны вторить им, забывая о собственных национальных интересах.
«Европа должна взять больше ответственности за собственную безопасность — как в ЕС, так и в НАТО. Но при этом Европа должна концентрироваться не только исключительно на военной сфере», — отметил Шрёдер.