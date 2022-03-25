Ведущее западное издание вынуждено признать, что нацисты со всего мира едут на Украину, чтобы защищать ее от «московских коммунистов». Автор статьи называет украинское правительство демократическим, но тут же признает, что за него воюют принципиальные противники демократии, которые открыто мечтают об истреблении евреев

Автором статьи является Рита Кац, исполнительный директор организации SITE Intelligence Group и аналитик по вопросам международного терроризма. Перевод выполнен с сокращениями.

«Привет, не могли бы вы переслать сообщение — двое из нас пытаются организовать каршеринг из Германии на Украину», — говорится в сообщении от 26 февраля, отправленном на популярный неонацистский веб-канал.

«Нас трое французов, завтра утром мы уезжаем из Страсбурга на нашей машине. Есть место для двух немецких бойцов»», — говорится в другом сообщении.

«Переспать с фашистами» в пику России. СМИ США о том, как Вашингтон поддерживает неонацистов © vk.com, Владимир Путин отдал приказ о начале спецоперации на Украине: пользователи делятся местами в автомобилях, планируют, как пересечь польско-украинскую границу, чтобы присоединиться к борьбе против России.

Некоторые неонацисты просто рассматривают эту новую войну как место для реализации своих жестоких фантазий. Однако для других сила, тянущая их к конфликту, — это общее видение ультранационалистического этногосударства. Они видят в Украине прекрасную возможность для достижения этой цели и превращения её в модель для экспорта по всему миру.

Потенциальные боевики вербуются такими группами, как батальон «Азов», — украинское крайне правое националистическое военизированное и политическое движение. Испанская газета рассказала о «щенках» украинских нацистов © gdb.rferl.org

Хотя «Азов» остаётся маргинальным движением на Украине, среди многих экстремистов это невероятно популярный бренд. Он открыто зазывает выходцев с Запада в свои ряды через сайты белых расистов.

Наклейки и нашивки «Азова» были замечены по всему миру: от сумки на демонстрации неонацистов в июле 2020 года в Теннесси до мотоцикла человека, пытавшегося взорвать мечеть в Италии.

Разъясним — не все ультраправые обожают «Азов»; некоторые считают его связанным с Израилем или еврейскими спонсорами. Но с тех пор, как 25 февраля «Азов» открыто пригласил иностранных боевиков в свои ряды, официальный чат организации в Telegram забит сообщениями от желающих вступить в неё — из США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Швеции, Польши и других западных стран.

Неонацистские чат-группы и каналы на разных языках поддержали призывы «Азова». Автор статьи указывает, что не замечала такой интенсивной вербовочной активности среди сторонников какого-либо движения с тех пор, как «Исламское государство»* провозгласило свой так называемый халифат в 2014 году и искало сочувствующих по всему миру для пополнения своих рядов. Politico рассказала об угрозе для США от нацистов из «Азова» © gdb.rferl.org

Сотрудники SITE Intelligence Group, организации, занимающейся мониторингом экстремистов по всему миру, заметили всплеск онлайн-активности среди белых националистов и неонацистов в связи с войной на Украине. Среди нескольких сот человек, за последние недели заявивших о своем намерении присоединиться к «Азову», есть несколько известных неонацистов.

Например, «MD», американский участник вербовочной чат-группы «Азова», неоднократно пытался уговорить соотечественников присоединиться к батальону в Украине.

«Есть ли американцы, желающие поехать? Мы могли бы отправиться туда группой», — сказал он.

Автор статьи обнаружила, что «MD» также является участником самых жестоких ультраправых экстремистских чатов в Telegram, где он предлагал создавать неонацистское ополчение в Соединённых Штатах.

«D» — ещё один участник чата, называющий себя ветераном британской армии; он активно участвует в десятках неонацистских площадок в Telegram. Как и «MD», он стремился сформировать свою собственную группу соотечественников.

«Британские парни, ау! Я в Великобритании и, надеюсь, уеду через 1-2 недели», — написал «D» 27 февраля.

У «D» ещё более пугающая мотивация, чем у «MD». Он написал: «В любом случае, когда я доберусь до Украины, я буду убивать ещё евреев, как только увижу их».

Другой пост, в частности, гласил: «Я собираю свое снаряжение, хайль Гитлер, слава Украине, и давайте убивать (непечатно) евреев во имя Одина!» (Один — бог из скандинавской мифологии, к которому в своей риторике и эстетике апеллируют многие крайне правые экстремисты.) Позже «D» сообщил, что он сформировал «группу из Великобритании», чтобы отправиться на Украину.

«Я польский парень, живущий здесь, в Америке, хочу помочь всем, чем могу», — написал участник чата «Z» 25 февраля, позже добавив:

«У меня есть много снаряжения, которое я могу взять с собой, от касок до бронежилетов всех типов».

Канадские военные приветствовали связи с украинскими нацистами, хотя и боялись огласки - СМИ © gdb.rferl.org

Дело в том, что западные белые расисты и неонацисты в основном не поддерживают нынешнее украинское правительство — и не только из-за его запрета на антисемитизм, еврейского происхождения президента Владимира Зеленского или других частностей.

Как написал администратор популярной немецко-английской неонацистской чат-группы, призывая её членов присоединиться к «Азову», «я не защищаю Украину, я защищаю национал-социализм».

Более того, хотя некоторые белые националисты восхищаются Путиным, многие крайне правые западные экстремисты выступают против России, которую они отождествляют с бывшим Советским Союзом и поэтому считают коммунистической. Однако, эта мобилизация в поддержку Украины вызвана не только общим врагом: агитирующие за неё видят в российско-украинском конфликте серьёзную возможность для пропаганды белого национализма через войну.

Для них Украина — полигон для фашистского государственного строительства, созревший для вооружённого захвата власти ультраправыми, о котором в своих странах они только мечтают.

У самых больших экстремистов среди этих неонацистов имеется ещё более зловещий план. Они рассматривают Украину как шанс для продвижения «акселерационистских» программ ускорения коллапса всей цивилизации, чтобы затем построить на её развалинах фашистские этнически чистые государства. Как еврей из России стал нацистом на Украине и послом «Азова» в Европе © скриншот из соцсети Вконтакте

Эту точку зрения ярко выражает «Словак», которого в SITE считают одним из самых влиятельных неонацистских пропагандистов «акселерационизма» в ультраправой среде.

25 февраля «Словак» объявил, что уезжает из неназванной [им] страны, чтобы воевать на Украине.

«Эта война выжжет физическую и нравственную слабость нашего народа, чтобы из пепла восстала сильная нация. Наша работа заключается в том, чтобы условия оставались достаточно ужасными достаточно долго, чтобы это преобразование произошло, и оно должно произойти. Наше будущее поставлено на карту, и у нас может не быть другого шанса, ну уж точно не будет такого хорошего, как этот», — написал он.

«Словак» с воодушевлением утверждал, что Украине предстоит столкнуться с многолетней борьбой, сравнив ее с афганским сопротивлением НАТО или России.

«Афганцы делали это [боролись] более 40 лет против обеих этих сил, и теперь они контролируют свою судьбу», — написал он. — «Украине придётся позаимствовать страницу из их книги».

Каким бы незначительным ни казалось число сторонников этой «акселерационистской» философии, к ней следует относиться серьёзно. После того, как в 2019 году террорист, исповедующий «акселерационистскую» философию, убил 51 человека в Крайстчёрче (Новая Зеландия), подражатели планировали нападения Калифорнии и других местах.

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Вопрос заключается в безопасности — как для Украины, так и для стран, из которых приехали эти экстремисты. Ситуация на Украине во многом напоминает автору статьи ситуацию в Сирии начала и середины прошлого десятилетия. Точно так же, как сирийский конфликт послужил идеальной питательной средой для таких групп, как «Аль-Каида»* и «Исламское государство»*, и на Украине могут вызревать аналогичные условия для ультраправых. Центурионы Билецкого. На Украина родилась новая ультраправая организация © предоставлено автором

Сирия стала площадкой для разработки планов и подготовки террористов к совершению терактов на Западе, таких как в Париже в 2015 году и в Брюсселе в 2016 году. Экстремисты, успешно добравшиеся до Украины, могут вернуться домой с новым оружием и боевым опытом за плечами — или остаться на Украине, откуда они смогут позднее влиять на своих соотечественников онлайн.

Тот факт, что экстремисты находятся «где-то ещё», не делает их менее опасными для стран, из которых они прибыли, как мы слишком хорошо поняли. Где бы ни происходила война, она всегда становится возможностью для экстремистов.

*Организации запрещены в РФ

Перевод Дмитрия Штрауса