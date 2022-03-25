Одним из излюбленных инструментов внесудебных репрессий и консолидации власти у президента Зеленского является Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Секретарем этого органа является Алексей Данилов, которого на Украине называют обычно «луганский ветеринар»

Он действительно в 1981 году окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности «ветеринар». И после службы в Советской армии четыре года работал ветеринаром в зооуголке городского парка.

Кто в Украине принимает решения. Руководитель СБУ и друг детства президента Иван Баканов © коллаж Украина.Ру

Однако уже в 1997 году им занялись правоохранительные органы. Его обвиняли в растрате и хищении государственных средств. Отдел «К» СБУ предъявлял также обвинения в подозрительно дешевой продаже на переработку детского питания, которым торговала жена мэра. Сам Данилов объявил себя невинно пострадавшим от репрессий. С тех пор различные провалы в его коррупционных бизнес-схемах породили в нем уверенность, что его лично преследуют за инакомыслие представители старой советской элиты, которые годами не давали ему нажиться, как он этого заслуживает.

В 2019 году земляк и координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев называл Данилова бандитом и пережитком 1990-х.

«Данилова мало кто помнит в Украине, но в Луганске его все очень хорошо знают. Это не просто местный царек, коррупционер или обычный держиморда. Это бандит, который пережил Доброслава и успешно заправлял делами еще длительное время. А в 90-е это надо было уметь выжить. Мало кто остался», — говорил Кабакаев.

Кто в Украине принимает решения. Технократ и настоящий бухгалтер Денис Шмыгаль © коллаж Украина.Ру Михаила Ефремова. В этот период Данилов, мечтавший о реванше, переходит на сторону украинских националистов, хотя в Луганске им традиционно рассчитывать было не на что. В начале 2000-х он бегает по разным партиям. Был членом политсовета партии «Яблоко», затем зампредседателя Партии вольных демократов. В 2000 году был советником олигарха и председателя Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Михаила Бродского.

Новый шанс Данилову дала «оранжевая» революция, когда он возглавил местный предвыборный штаб Виктора Ющенко. И после победы Ющенко Данилова назначают в награду губернатором Луганской области. Однако уже через 9 месяцев его отправили в отставку, как только началась свара в «оранжевом» лагере, между Ющенко и Юлией Тимошенко.

Данилов примкнул к Тимошенко и не прогадал. В 2006 году он стал депутатом Рады от фракции БЮТ. Но на следующий год Раду распустили, и Данилов вновь лишился должности. В этот период Данилов начинает искать себе протеже повыше рангом, за пределами украинской политики. В 2007 году он становится замдиректора Института европейской интеграции и развития. Однако вскоре Данилов снова исчезает из политики, занимаясь бизнесом, специализируясь в сфере кибербезопасности. В эти годы, судя по его декларации, он также возглавлял три общественных объединения: "Громадське око", "Украинская политическая школа" и "Духовное наследие Украины".

Снова всплывает он на волне Евромайдана, но новая власть никаких особых коврижек ему не предложила, но зато через пять лет о нем вспомнили «Слуги народа». Назначение Алексея Данилова в СНБО украинские СМИ связывали с руководителем «Квартал-концерта» Максимом Ткаченко, который родом из Луганска и прошел в Раду под №25 списка «Слуга народа». По версии самого Данилова, с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским он познакомился на презентации IT-разработок, которыми он тогда занимался. Он оказался одним из главных «ястребов» в окружении Зеленского, выступающих за ужесточение политики в отношении России и республик Донбасса.

Кто в Украине принимает решения. Сын подозреваемого в коррупции и патриот из интернета Дмитрий Дубилет © коллаж Украина.Ру

Как и Виктор Ющенко, Алексей Данилов — любитель коллекционировать. Он задекларировал, в частности, 102 картины, 495 фарфоровых статуэток и 2 тысячи 160 книг.

На его жену Людмилу в 2019 году были записаны доли в семи компаниях, среди которых — металлургическое предприятие в Запорожье, деревообрабатывающий комбинат в Киеве и два издательства.

Несмотря на материальный достаток, Алексей Данилов не проявлял должного участия в судьбе своих родных. Как выяснил в прошлом году блогер Анатолий Шарий, его престарелая мать проживает в Луганске и буквально выживает под обстрелами на мизерную пенсию.

В целом же Данилов производит впечатление выходца из криминальных кругов, которому терять нечего. Он, похоже, затаил на всю жизнь злобу против своего родного города, Луганской области и самой России, с которой этот регион традиционно связан.