Так еще всего полтора года назад отзывались самые калиброванные патриоты о Дмитрии Дубилете.
Сегодня он — эффективный солдат экономической войны. Один из основателей масштабного проекта по санкционному давлению на Россию. Правда, воюет он с территории Израиля (как утверждают СМИ), да и биография его полна скандальных обвинений. Это только в украинской политике и бизнесе возможно, когда отец обвиняется в краже из «ПриватБанка» 8,2 млрд гривен, находится в международном розыске, а сын может стать советником главы СБУ по вопросам предотвращения коррупции, занимать самые высокие государственные посты. Но обо всем по порядку.
Дмитрий Дубилет родился в Днепре. Учился в Киевском университете им. Шевченко, потом в разных учреждениях США, Германии и Великобритании. Первым весомым карьерным достижением стала работа в «ПриватБанке» (спасибо папе). С 2012-2016 годов Дубилет был IT-директором крупнейшего в Украине финучреждения, того, которое принадлежало Игорю Коломойскому и был скандально национализирован государством. Именно отец Дмитрия — Александр Дубилет возглавлял банк и является главным фигурантом в деле о незаконном выводе денег из него. После национализации «Привата» Дубилет-старший бежал в Израиль. Его разыскивал даже Интерпол. В 2021 году он был взят под домашний арест, у него изъяли израильский паспорт (сообщал бывший нардеп Сергей Лещенко в своих соцсетях). Сейчас ограничения с Дубилета в Израиле сняты, но в Украину возвращаться он не намерен. Ведь дело против него не закрыто. Не только украинское правосудие преследует бывших собственников ПриватБанка. Минюст США летом 2020 года в иске против Коломойского и Боголюбова обвинил «ПриватБанк» в финансировании связанных с собственниками компаний и транзите денег через кипрский филиал банка в США, где покупалась недвижимость и промышленные активы.
После скандала с ПриватБанком сын Александра Дубилета Дмитрий создал свой банк — Монобанк. Это первый в Украине банк без отделений, где все операции совершаются через мобильное приложение. Тоже не без участия отца. Вот как комментировал этот бизнес инвестиционный банкир Сергей Фурса: «А еще будут утверждать, что сын Александра Дубилета — Дмитрий Дубилет — прекрасный парень, и он ничего не знал. Просто связался с плохой компанией и был с ними годами. Просто он же не Павлик Морозов — стучать на своего папу. Просто был членом правления ПриватБанка, который работал, как пылесос, по выводу денег в пользу акционеров, но вообще-то хороший парень и поэтому это не важно. В итоге все основные учредители Monobank уже проходят под официальным следствием. А неофициально — все прекрасно все понимают. Что именно менеджмент банка, правление являются соучастниками по выводу из Приватбанка $5,5 млрд. Без них бы экс-владелец Привата Игорь Коломойский не справился. А значит, именно они несут ответственность за то, что все украинцы заплатили $5,5 млрд. Порядка 5% от ВВП страны на момент национализации. Деньги, которые очень бы пригодились украинской армии. Или украинским врачам. Да и дорог на эти деньги можно было настроить очень много.
Но где же вопрос морали? Неужели украинских пользователей не волнует, кто стоит за этим продуктом? И не надо лицемерных упоминаний, что еще не было суда. Все всё прекрасно понимают. И кто такой Коломойский. И что его менеджмент делал все, что он скажет. И неплохо на этом зарабатывал. Все были в доле и в теме. И теперь на те деньги, которые были заработаны в Привате, создается продукт, который вдруг становится очень популярным. Среди людей, которые говорят, что они патриоты. Среди людей, которые утверждают, что у них есть принципы».
Следующей вехой в биографии Дмитрия Дубилета стала госслужба. В 2019 году он поработал и советником главы СБУ Баканова, и министром Кабинета министров Украины. Возглавлял аппарат он недолго, но успел тоже оскандалиться. Речь идет о «переписи населения». Методология министра была настолько инновационной, что она удивила не только социологов, но и политиков. Сначала Дубилет считал украинцев с помощью сим-карт мобильных операторов, потом решил подключить спутник и ресурсы ООН. Вердикт эксперты вынесли такой: Дубилет и его команда сфальсифицировали общенациональное исследование.
В качестве советника СБУ Дубилет занимался (по иронии судьбы) борьбой с коррупцией, контрабандой и рейдерством. Кроме того, Дубилет запустил платформу для продажи и покупки сельскохозяйственной земли — «Доброзем». Эта программа должна облегчить и ускорить распродажу украинской земли. Потенциальный покупатель с помощью платформы может получить доступ к информации о метеорологической истории и выращиваемых культурах, доступ к спутниковым снимкам с подробными данными об участке. В регионах же с пенсионерами работали представители платформы, которые помогали пожилым людям продавать свои паи.
На госслужбе Дубилет долго не задержался, вернулся к бизнесу и запустил новый проект — Fintech Farm, который разрабатывает необанки. Проект международный и ориентирован на страны Африки и Азии. Первой страной в восточном направлении стал и Азербайджан, где работает Leobank. Но и здесь не обошлось без скандалов. В 2022 году бывший акционер и нынешний финдиректор Fintech Band Людмила Шмальченко обвинила Дмитрия Дубилета в плагиате.
«Претензии совершенно беспочвенные. Я не взял ни строчки кода из monobank. Я не нанимал ни одного сотрудника из mono. Базовые продукты и сервисы — карты, платежи, выписка и многое другое — у нас совпадают с тем, что вы найдете во многих других необанках, от Revolut и Monzo до monobank и Sportbank», — писал в своих соцсетях о скандале Дубилет. И дело уже шло к суду, но тут события развернулись так, что выпал шанс стать рьяным защитником целого украинского народа и вступить в бой с международными корпорациями, работающими с Россией. Азартная задача. Мировой масштаб. И вот уже никто не вспоминает о темном прошлом с миллиардными махинациями отца Дубилета в «ПриватБанке», никто не говорит о плагиате.
И сейчас Дублет, сын того самого Дубилета, который обокрал граждан Украины, находясь в Привате, и который сам мошенничал м переписью, с необанками стал самым ярым защитником Украины в интернете. Что помогает ему избежать обвинений в нарушениях и плагиате.