«Человек, который давно стал бы нерукопожатным в Британии или США, в Германии или Швеции, вдруг может стать министром на Украине. Под аплодисменты молодых и продвинутых. И кто потом виноват? Если люди сами дают право негодяям быть главными. Если люди верят лицемерам. Если охотно слушаются посипак олигархов»

Война во время войны. Как оппоненты украинской власти выясняют, кто виноват, вместо, что делать © president.gov.ua

Сегодня он — эффективный солдат экономической войны. Один из основателей масштабного проекта по санкционному давлению на Россию. Правда, воюет он с территории Израиля (как утверждают СМИ), да и биография его полна скандальных обвинений. Это только в украинской политике и бизнесе возможно, когда отец обвиняется в краже из «ПриватБанка» 8,2 млрд гривен, находится в международном розыске, а сын может стать советником главы СБУ по вопросам предотвращения коррупции, занимать самые высокие государственные посты. Но обо всем по порядку.

Дмитрий Дубилет родился в Днепре. Учился в Киевском университете им. Шевченко, потом в разных учреждениях США, Германии и Великобритании. Первым весомым карьерным достижением стала работа в «ПриватБанке» (спасибо папе). С 2012-2016 годов Дубилет был IT-директором крупнейшего в Украине финучреждения, того, которое принадлежало Игорю Коломойскому и был скандально национализирован государством. Именно отец Дмитрия — Александр Дубилет возглавлял банк и является главным фигурантом в деле о незаконном выводе денег из него. После национализации «Привата» Дубилет-старший бежал в Израиль. Его разыскивал даже Интерпол. В 2021 году он был взят под домашний арест, у него изъяли израильский паспорт (сообщал бывший нардеп Сергей Лещенко в своих соцсетях). Сейчас ограничения с Дубилета в Израиле сняты, но в Украину возвращаться он не намерен. Ведь дело против него не закрыто. Не только украинское правосудие преследует бывших собственников ПриватБанка. Минюст США летом 2020 года в иске против Коломойского и Боголюбова обвинил «ПриватБанк» в финансировании связанных с собственниками компаний и транзите денег через кипрский филиал банка в США, где покупалась недвижимость и промышленные активы.

Израиль ничем не обязан Украине. Почему официальный Иерусалим не принимает украинских беженцев © AFP, IL COHEN-MAGEN Сергей Фурса: «А еще будут утверждать, что сын Александра Дубилета — Дмитрий Дубилет — прекрасный парень, и он ничего не знал. Просто связался с плохой компанией и был с ними годами. Просто он же не Павлик Морозов — стучать на своего папу. Просто был членом правления ПриватБанка, который работал, как пылесос, по выводу денег в пользу акционеров, но вообще-то хороший парень и поэтому это не важно. В итоге все основные учредители Monobank уже проходят под официальным следствием. А неофициально — все прекрасно все понимают. Что именно менеджмент банка, правление являются соучастниками по выводу из Приватбанка $5,5 млрд. Без них бы экс-владелец Привата Игорь Коломойский не справился. А значит, именно они несут ответственность за то, что все украинцы заплатили $5,5 млрд. Порядка 5% от ВВП страны на момент национализации. Деньги, которые очень бы пригодились украинской армии. Или украинским врачам. Да и дорог на эти деньги можно было настроить очень много.

Но где же вопрос морали? Неужели украинских пользователей не волнует, кто стоит за этим продуктом? И не надо лицемерных упоминаний, что еще не было суда. Все всё прекрасно понимают. И кто такой Коломойский. И что его менеджмент делал все, что он скажет. И неплохо на этом зарабатывал. Все были в доле и в теме. И теперь на те деньги, которые были заработаны в Привате, создается продукт, который вдруг становится очень популярным. Среди людей, которые говорят, что они патриоты. Среди людей, которые утверждают, что у них есть принципы».

Следующей вехой в биографии Дмитрия Дубилета стала госслужба. В 2019 году он поработал и советником главы СБУ Баканова, и министром Кабинета министров Украины. Возглавлял аппарат он недолго, но успел тоже оскандалиться. Речь идет о «переписи населения». Методология министра была настолько инновационной, что она удивила не только социологов, но и политиков. Сначала Дубилет считал украинцев с помощью сим-карт мобильных операторов, потом решил подключить спутник и ресурсы ООН. Вердикт эксперты вынесли такой: Дубилет и его команда сфальсифицировали общенациональное исследование.

«Уроем Россию украинскими руками»: эксперты Украины о планах Запада © REUTERS, Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces

На госслужбе Дубилет долго не задержался, вернулся к бизнесу и запустил новый проект — Fintech Farm, который разрабатывает необанки. Проект международный и ориентирован на страны Африки и Азии. Первой страной в восточном направлении стал и Азербайджан, где работает Leobank. Но и здесь не обошлось без скандалов. В 2022 году бывший акционер и нынешний финдиректор Fintech Band Людмила Шмальченко обвинила Дмитрия Дубилета в плагиате.

«Претензии совершенно беспочвенные. Я не взял ни строчки кода из monobank. Я не нанимал ни одного сотрудника из mono. Базовые продукты и сервисы — карты, платежи, выписка и многое другое — у нас совпадают с тем, что вы найдете во многих других необанках, от Revolut и Monzo до monobank и Sportbank», — писал в своих соцсетях о скандале Дубилет. И дело уже шло к суду, но тут события развернулись так, что выпал шанс стать рьяным защитником целого украинского народа и вступить в бой с международными корпорациями, работающими с Россией. Азартная задача. Мировой масштаб. И вот уже никто не вспоминает о темном прошлом с миллиардными махинациями отца Дубилета в «ПриватБанке», никто не говорит о плагиате.

И сейчас Дублет, сын того самого Дубилета, который обокрал граждан Украины, находясь в Привате, и который сам мошенничал м переписью, с необанками стал самым ярым защитником Украины в интернете. Что помогает ему избежать обвинений в нарушениях и плагиате.