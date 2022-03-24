Украина признана колонией США, Киев может не мечтать о российских С-400. Что говорили об Украине в мире 24 марта

Посол США в Греции Джеффри Пайетт, возглавлявший посольство в Киеве во время евромайдана, не скрывает зависимости Украины от Штатов. Тем не менее влияние Вашингтона не помогло убедить Турцию передать ВСУ российские ЗРС С-400. При этом 8 лет, с 2014 года, Россия оказывала гуманитарную помощь соседней стране

Такого унижения Украина ещё не знала

Портал Antinews.gr обратил внимание на приглашение на брифинг посла Украины в Греции Сергея Шутенко 24 марта, разосланное греческим журналистам — оно напечатано на бланке посольства США в Греции. Виктор Суслов: Украина выполнила заветы посла США Джеффри Пайетта © zametkiev.livejournal.com

«Невероятно, и всё же правда. Оплошность американского посольства и украинского посла или унижение целой страны — Украины? Осознаёт ли украинский посол свою оплошность? Что он представляет свою страну как американскую колонию, а своё правительство — как марионетку США? Это промах американского посольства и украинского посла или присутствие украинского посольства в Греции носит декоративный характер, и теперь оно переехало на площадь Мавили (рядом с которой находится посольство США. — Ред.)?» — задаются вопросы в статье.

Издание обращает отдельное внимание на личность посла США в Греции, а это очень знаковая фигура в контексте украинского кризиса — Джеффри Пайетт, который руководил американским посольством в Киеве с августа 2013 по август 2016 года, то есть именно при нём произошёл госпереворот, именно он сопровождал нынешнего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд, когда та раздавала пирожки на Майдане.

По словам журналистов, Пайетт, похоже, взял на себя «подряд» по продвижению в Греции темы Украины.

«В последние дни он «бомбардирует» греческое общественное мнение сообщениями о деятельности Вооружённых сил США в нашей стране, со взглядом, обращённым на Украину. Как его пост в Twitter с фотографиями танков, которые недавно разгрузили с большого американского транспортного судна в порту Александруполиса.

Своими фотографиями из Суды (военно-морская база США на Крите. — Ред.), на американском авианосце, а также с общей картинкой с базы, с американскими самолётами-разведчиками, которые выполняют полёты к Чёрному морю, и другими», — уточняет Antinews.gr.

Во вторник, 22 марта, пресс-служба МИД Греции сообщила, что республика намерена отправить гуманитарную помощь в Мариуполь по согласованию с Россией, Украиной и Международным комитетом Красного Креста, а сопровождать её вызвался лично глава ведомства Никос Дендиас.

Вклад России переоценить невозможно

А тем временем президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер прибыл в Москву и на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал, какой вклад сделала Россия в предотвращение гуманитарной катастрофы на Украине. Причём не только с момента развёртывания спецоперации, а на протяжении всего периода боевых действий в стране.

«Все эти 8 лет мы могли рассчитывать на поддержку Российской Федерации в том, что касается защиты украинского населения посредством гуманитарной деятельности. Благодарю вас за это доброе сотрудничество», — заявил Маурер. Андрей Суздальцев: Без гуманитарной поддержки России в Донбассе случилась бы катастрофа © Владимир Трефилов

Он сообщил, что Красный Крест подал запрос на открытие офиса организации в Ростове-на-Дону, чтобы более эффективно оказывать гуманитарную помощь жителям Украины, и выразил надежду на то, что его визиты в Киев и в Москву помогут структурировать вопросы, по которым необходимо провести работу в контексте оказания гуманитарной помощи украинцам.

В свою очередь Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в решении накапливающихся на Украине проблем, снятии искусственных препятствий для эвакуации мирных граждан и доставки гуманитарной помощи.

Никакого Украине современного российского вооружения

Почти неделю назад директор обучающего и исследовательского центра о разведке Intelligence Project, входящего в структуру Гарвардского университета, бывший оперативный сотрудник ЦРУ Паул Колбе в интервью изданию The Wall Street Journal предложил вариант тройной игры: США помогают Турции отправить зенитные ракетные системы С-400, приобретённые у России, на Украину, а взамен Вашингтон возвращает Турцию в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и отменяет действующие в отношении страны санкции.

Позже Пентагон подтвердил, что такие переговоры действительно ведутся.

А вот что ответил по этому поводу завил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в статье для той же The Wall Street Journal: «Эта идея ни в коем случае не реалистична, но даёт возможность обсудить проблемы, которые Турция имела с Западом в последние годы». Эксперт оценил возможность передачи ВСУ С-400 Турцией © РИА Новости, Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанк

Он напомнил, что прежде, чем приобрести у России С-400, Турция неоднократно обращалась к США, но получала отказ, поэтому в условиях нависших над страной угроз пришлось искать альтернативные системы. Эта сделка между Москвой и Анкарой стала одним из главных раздражителей в американо-турецких отношениях.

«На тот момент возможность Турции купить Patriot была исключена. Кроме того, Турция до сих пор не забыла, как наши союзники вытягивали из нашей страны батареи Patriot в периоды, когда напряжённость в турецко-российских отношениях была крайней. Из-за этого опыта турецкий народ больше не воспринимает всерьёз никакие "неофициальные обязательства" Запада по поставкам Patriot.

Незаконное исключение Турции из программы F-35 по политическим мотивам также мешает Турции серьёзно отнестись к идее "повторного участия в программе", которая преподносится ей в качестве "награды"», — добавил Алтун.

США сейчас заняты поиском вооружений советского и российского производства для поставок ВСУ для дальнейшего использования против военнослужащих РФ, которые проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.