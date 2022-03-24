«Нет места для красной звезды». Польша и Германия массово сносят советские памятники

В среду, 23 марта, в Польше демонтировали очередной памятник советским солдатам, расположенный в населенном пункте Хжовице. Это было сделано в режиме телевизионного шоу

Уничтожение монумента транслировали в прямом эфире, а его разрушением руководил директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, который первым делом распорядился снять с памятника пятиконечную звезду с молотом и серпом.

«Нет места для красной звезды в общественном пространстве свободной, независимой и демократической Польши. Нет места для красных звезд в общественном пространстве свободной Европы. Нет, потому что за этим символом скрываются преступления коммунистического режима еще с межвоенного времени!» — рассказал журналистам Навроцкий.

Он также добавил, что памятник советским солдатам символизирует «убийства, грабежи и изнасилования в Центральной и Восточной Европе», — совершенно в духе нацистской пропаганды, которая говорила в сороковых годах те же самые вещи и точно таким же языком. Как убивали память. Тяжелая судьба памятников войны на Украине © коллаж Украина.Ру

Памятник в селе Хжовице был воздвигнут на месте гибели 620 красноармейцев, которые сражались в рядах 1-го Украинского фронта и отдали свои жизни за освобождение Польши, в тяжелых боях с отступающими частями вермахта и СС. Его украшала надпись на русском и польском языках: «Вечная слава героям Советской армии, погибшим за свободу народов в 1945 году».

Местные жители всегда ухаживали за монументом в благодарность за этот подвиг и выступали против вандалов. Памятник был разрушен по распоряжению из Варшавы, которое поступило от руководства партии «Право и Справедливость» после начала боевых действий на территории Украины.

Атаки на памятники советским воинам происходят сейчас в разных местах Польши и носят явно спланированный характер. В ночь на 9 марта неизвестные вандалы сломали памятник советским воинам-освободителям в местечке Кошалин, которое расположено в Западно-Поморском воеводстве. Монумент в виде фигуры военнослужащего и обнимающей его девочки с голубем в руках, олицетворяющей символ мира, был установлен в 1954 году — в память о том, что красноармейцы освободили этот город для Польши, хотя до этого Кошалин веками был немецким городом Кёслином.

По мнению польских блогеров, за нападением на памятник могли стоять представители местного отделения Объединения украинцев в Польше, которые недавно предложили назвать один из кошалинских скверов в честь петлюровского генерала Марка Безручко. Однако вандалы применили для разрушения памятника тяжелую технику — предположительно, экскаватор. А это явно говорит о том, что они действовали с разрешения польской власти. Тем более, что местная полиция пока что не нашла участников этого преступления, хотя его расследование наверняка не представляет сложности для польских правоохранителей.

«Не Красная армия». Der Spiegel рассказал, кто «на самом деле» освободил Освенцим, но потом извинился © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В 1997 году в этой стране числился 561 памятник красноармейцам, расположенный вне воинских захоронений. Однако к 2021 году на территории польских воеводств уцелело не более ста памятных знаков. Массовое уничтожение монументов началось в 2017 году, после того как президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования.

Причем было ясно, что польские власти ориентируются на печально известный украинский закон о декоммунизации, который санкционировал настоящий погром памятников советской эпохи.

По мнению польских экспертов, законодательная инициатива президента Дуды была непосредственно направлена на борьбу с советскими монументами.

Институт национальной памяти Польши прямо заявил о необходимости демонтировать 230 памятников красноармейцам, и этот план претворяется сейчас в жизнь под предлогом проявления солидарности с Украиной. Несмотря на то что демонстративные действия польской власти дополнительно усиливают растущее военно-политическое напряжение в Восточной Европе.

Впрочем, такое происходит сегодня не только в Польше. Депутатская группа партии Христианско-демократический союз Германии в берлинском районе Панков объявила о том, что она подает заявку на демонтаж памятника легендарному лидеру немецких антифашистов Эрнсту Тельману.

По словам члена фракции ХДС Давида Пауля, этот монумент необходимо исключить из списка памятников Берлина, демонтировать и продать на металл, пожертвовав вырученные деньги на проекты помощи Украине.

Памятник Тельману был создан советским скульптором Львом Кербелем к столетию со дня рождения лидера немецких коммунистов, который всегда считался главным политическим противником нацистской партии. Он был арестован в 1933 году, провел в заключении одиннадцать лет и был казнен в концлагере Бухенвальд по прямому распоряжению Адольфа Гитлера.

Несмотря на это, современные немецкие политики считают Эрнста Тельмана врагом демократии и полагают, что его монумент представляет собой угрозу для Украины. Потому что на нем можно видеть все те же красные звезды, молоты и серпы.

«Вызывает тревогу то, что мы в самом сердце Берлина чествуем человека, который был антидемократом», — заявляет Пауль.

По мнению немецкого политика, такие монументы не должны стоять в Германии, когда «танки со звездами наступают на украинские города». Предложение об уничтожении монумента Тельману поддерживает партия «Зеленых», заявляя о необходимости «четко назвать преступления сталинизма и Эрнста Тельмана». Однако комитет по культуре сената Берлина, который возглавляет представитель Левой партии Клаус Ледерер, заявил о том, что советские мемориалы находятся под охраной государства. «Не хотел захватить весь мир». Польский эксперт о том, кем на самом деле был Адольф Гитлер © РИА Новости, Фонд РИА Новости / Перейти в фотобанк

Немецкие левые активисты напоминают, что у истоков Христианско-демократического союза Германии стояло множество людей, которые являлись в прошлом убежденными сторонниками нацистов. Один из самых видных лидеров ХДС, Курт Георг Кизингер вступил с НСДАП в 1933 году и работал в министерстве пропаганды Третьего рейха, под руководством Геббельса. А исторический идеолог этой партии Борис Мейснер являлся крайсальтляйтером в одной из нацистских организаций и воевал в группе армий «Север» во время ленинградской блокады.

Попытки свести счеты с антифашистом Тельманом выглядят в этом свете реваншизмом — попыткой переписать историю, оправдывая гитлеровский режим и демонизируя сражавшихся против него коммунистов.

А это напоминает о простой истине — там, где нет места для красной звезды, всегда найдется место для свастики и вольфсангеля.