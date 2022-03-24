Стефанчук — уроженец Тернополя. В 1997 году окончил Хмельницкий институт регионального управления, после чего поступил в аспирантуру в Институт государства и права Национальной академии наук. С 2005 по 2011 год работал проректором по научной работе. В 2011-2013 годах заведовал отделом в Институте законодательства Верховной рады Украины. Был также главным редактором юридического журнала «Law of Ukrainе» («Закон Украины»). По его словам, владеет, кроме украинского и русского, еще польским, английским и немецким языками.
В этот же период украинского правоведа занесло в политику. В 2006 году он баллотировался в Хмельницкий городской совет по списку правой украинской республиканской партии «Собор», но не прошел. В 2011 году он начинает работать помощником депутата от партии «Наша Украина» Андрея Матвиенко.
С 2016 по 2019 год он был советником Степана Кубива, бывшего вице-премьера, одного из комендантов Евромайдана. 24 февраля 2014 года Степан Кубив стал главой Национального банка. При нём произошла резкая девальвации гривны. Затем он стал нардепом по списку Блока Порошенко, а с 2016 года — министром экономразвития в правительстве Гройсмана.
С Зеленским Стефанчук познакомился еще в студенческие годы благодаря КВН. В 1990-х Стефанчук играл за команду КВН Хмельницкого «Три толстяка». Наивысшим достижением команды было участие в Высшей лиге КВН в 2001 году, где они дошли до 1/8 финала, и в Премьер-лиге КВН в 2003 году. Образу циничного капиталиста, выведенного в одноименной сказке Юрия Олеши, Стефанчук будет стараться соответствовать и в дальнейшей своей политической карьере.
Из команды Петра Порошенко в команду Зеленского Стефанчук переметнулся в начале 2019 года и сразу же попал в верхушку списка «Слуг народа» под вторым номером. Депутатом от «Слуги народа» был избран также его старший брат Николай Стефанчук.
Оба также работали в 2018 году в государственной организации «Национальный офис интеллектуальной собственности». Самым дорогостоящим проектом этой организации, которая и существовала недолго, стало участие в ассамблее Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве. На мероприятие потратили почти 6 млн гривен из украинского госбюджета — практически все средства ушли на фуршет на 600 персон и на подарки для участников (блокноты, карандаши, ручки, значки).
В 2019 году, как он сам заявлял, Стефанчук был идеологом избирательной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, курировал работу экспертных групп. Затем стал советником Зеленского.
Среди своих приоритетов в должности определил «поднятие качества национального законодательства, его систематизацию и развитие институтов прямой демократии».
Первый скандал с ним обошел украинские СМИ в 2019 году, когда оказалось, что «бездомный» Стефанчук официально получает компенсацию по 20 тысяч гривен в месяц на аренду жилья, хотя живет в киевской квартире своей тещи Татьяны Ситарук. Затем Стефанчук утверждал, что вернул средства, которые государство компенсировало ему за аренду жилья.
В том же году Стефанчук наиболее яростно продвигал закон о рынке земли, даже в обход установленных процедур. Издание KievVlast утверждало, что такой напор был обусловлен интересами украинского аграрного олигарха Андрея Веревского. «Ему [Стефанчуку] вообще всё равно. Он и его группа в нашей фракции сидят на зарплате у Андрея Веревского. Он должен эту историю дожать», — сообщало издание со ссылкой на депутата от той же партии.
Украинские СМИ акцентировали также внимание на семейственности политического бизнеса клана Стефанчуков. Фактически на всех должностях клан действует по принципу «рука руку моет». Одни родственники продвигают других родственников. Значительная часть имущества Руслана Стефанчука записана на жену, детей, тещу и прочих многочисленных родственников.
Нынешний председатель Верховной Рады является представителем того типа западноукраинских семейных кланов, которые превращают любой государственный орган в свой семейный бизнес. Такой клан является обычно достаточно закрытым, и это явление весьма распространено на Западной Украине, благодаря сохранившимся широким и тесным родственным связям. Один представитель клана занимается крупной контрабандой, другой — начальник таможни; один занимается незаконной вырубкой леса, другой — начальник лесхоза. Руслан Стефанчук наверняка осознает, что должность главы Верховной Рады у него ненадолго, но за этот период он сумеет отдать «в кормление» своим родственникам много хлебных должностей.