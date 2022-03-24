В октябре прошлого года председателем Верховной Рады Украины стал один из депутатов «Слуги народа» Руслан Стефанчук, еще один коллега Зеленского по КВН. Парламент он возглавил после того, как бывший соратник Зеленского и экс-спикер Дмитрий Разумков фактически начал собственную политическую карьеру, став потенциальным конкурентом президента

Спикер Рады эвакуировал свою семью - СМИ © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Ruslan Stefanchuk

В этот же период украинского правоведа занесло в политику. В 2006 году он баллотировался в Хмельницкий городской совет по списку правой украинской республиканской партии «Собор», но не прошел. В 2011 году он начинает работать помощником депутата от партии «Наша Украина» Андрея Матвиенко.

С 2016 по 2019 год он был советником Степана Кубива, бывшего вице-премьера, одного из комендантов Евромайдана. 24 февраля 2014 года Степан Кубив стал главой Национального банка. При нём произошла резкая девальвации гривны. Затем он стал нардепом по списку Блока Порошенко, а с 2016 года — министром экономразвития в правительстве Гройсмана.

С Зеленским Стефанчук познакомился еще в студенческие годы благодаря КВН. В 1990-х Стефанчук играл за команду КВН Хмельницкого «Три толстяка». Наивысшим достижением команды было участие в Высшей лиге КВН в 2001 году, где они дошли до 1/8 финала, и в Премьер-лиге КВН в 2003 году. Образу циничного капиталиста, выведенного в одноименной сказке Юрия Олеши, Стефанчук будет стараться соответствовать и в дальнейшей своей политической карьере.

Из команды Петра Порошенко в команду Зеленского Стефанчук переметнулся в начале 2019 года и сразу же попал в верхушку списка «Слуг народа» под вторым номером. Депутатом от «Слуги народа» был избран также его старший брат Николай Стефанчук.

Оба также работали в 2018 году в государственной организации «Национальный офис интеллектуальной собственности». Самым дорогостоящим проектом этой организации, которая и существовала недолго, стало участие в ассамблее Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве. На мероприятие потратили почти 6 млн гривен из украинского госбюджета — практически все средства ушли на фуршет на 600 персон и на подарки для участников (блокноты, карандаши, ручки, значки).

«Кто уехал - тот предатель»: депутатам Рады запретили покидать Киев © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Верховна Рада України Владимира Зеленского, курировал работу экспертных групп. Затем стал советником Зеленского.

Среди своих приоритетов в должности определил «поднятие качества национального законодательства, его систематизацию и развитие институтов прямой демократии».

Первый скандал с ним обошел украинские СМИ в 2019 году, когда оказалось, что «бездомный» Стефанчук официально получает компенсацию по 20 тысяч гривен в месяц на аренду жилья, хотя живет в киевской квартире своей тещи Татьяны Ситарук. Затем Стефанчук утверждал, что вернул средства, которые государство компенсировало ему за аренду жилья.

В том же году Стефанчук наиболее яростно продвигал закон о рынке земли, даже в обход установленных процедур. Издание KievVlast утверждало, что такой напор был обусловлен интересами украинского аграрного олигарха Андрея Веревского. «Ему [Стефанчуку] вообще всё равно. Он и его группа в нашей фракции сидят на зарплате у Андрея Веревского. Он должен эту историю дожать», — сообщало издание со ссылкой на депутата от той же партии.

Кто в Украине принимает решения. Верный президенту и лицемерный генпрокурор Ирина Венедиктова © коллаж Украина.Ру

Нынешний председатель Верховной Рады является представителем того типа западноукраинских семейных кланов, которые превращают любой государственный орган в свой семейный бизнес. Такой клан является обычно достаточно закрытым, и это явление весьма распространено на Западной Украине, благодаря сохранившимся широким и тесным родственным связям. Один представитель клана занимается крупной контрабандой, другой — начальник таможни; один занимается незаконной вырубкой леса, другой — начальник лесхоза. Руслан Стефанчук наверняка осознает, что должность главы Верховной Рады у него ненадолго, но за этот период он сумеет отдать «в кормление» своим родственникам много хлебных должностей.