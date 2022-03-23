Президент Украины Владимир Зеленский продолжает череду выступлений перед депутатами разных стран, 23 марта настал черёд Японии. В своей речи он прибег к спекуляциям, взывая к больным воспоминаниям японцев, и выдвинул ряд требований

Изначально планировалось, что обращение украинского лидера Владимира Зеленского покажут в зале заседаний парламента, однако из-за технических проблем с установкой большого экрана трансляцию перенесли в конференц-зал. Совпадение или нет, но такое решение приняли после выступления президента Украины перед Конгрессом США, в ходе которого он оскорбил чувства многих японцев, сравнив спецоперацию РФ на Украине с атакой японской армии на американскую военную базу Перл-Харбор во Второй мировой войне. Пёрл-Харбор и «кровь войны» © Public domain

По традиции для того, чтобы произвести сильное впечатление на законодателей, Зеленский использовал образ самого яркого и болезненного эпизода страны, перед которой выступает, проводя параллели с сегодняшней ситуацией на Украине. Зеленский подчеркнул, что каждый в Японии — пережившей аварию на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году — знает, что такое Чернобыль, где в 1986 году произошёл мощный взрыв на атомной электростанции.

«24 февраля именно по заражённой радиацией и опасной земле в Чернобыле ехала российская бронетехника. Она поднимала радиоактивную пыль в воздух. Чернобыльскую станцию захватили силой, оружием. Россия и этот объект превратила в арену войны, а на закрытой 30-километровой зоне готовит новые атаки», — утверждает украинский лидер.

На самом же деле во избежание ядерных провокаций российские военные в самом начале спецоперации взяли под контроль территории Чернобыльской и Запорожской АЭС и договорились с военными отдельного батальона охраны Украины, которые в результате переговоров согласились добровольно сложить оружие, совместно охранять станции. Местный персонал продолжает работать в штатном режиме, а российские специалисты оказывают ему консультативную помощь.

Россия поддерживает тесные контакты с МАГАТЭ по вопросам безопасности и защиты на занятых объектах, в настоящее время угрозы распространения радиации не зафиксировано.

«У нас есть 4 действующих атомных электростанции, а это 15 атомных блоков и все они под угрозой. Российские войска уже обстреляли из танков Запорожскую атомную, крупнейшую в Европе. Обстрелы угрожают и другим объектам», — продолжил Зеленский. «Судили не меня, а должность». Кто ответил за чернобыльскую катастрофу © РИА Новости, Игорь Костин

В ходе поисковых мероприятий на Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе — бойцы Росгвардии обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках. В отличие от российской стороны, держащей под строгим контролем безопасность на атомных объектах и следящей за радиационным фоном на обеих АЭС, украинская пытается устроить провокации, не осознавая, к каким последствиям это может привести.

9 марта заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил, что украинская сторона нанесла удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, российские специалисты незамедлительно приняли оперативные меры для перехода на резервные дизель-генераторные источники питания.

Политтехнологи Зеленского попали точно в риторику властей Японии — полутора неделями ранее они озвучили план в перспективе усилить охрану собственных атомных объектов на фоне последних событий на Украине, хотя страны отделяют тысячи километров. Впоследствии глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя выступление Зеленского в парламенте, подчеркнул, что японский народ, переживший аварию на АЭС «Фукусима-1», воспринял очень близко к сердцу его слова о сложной ситуации вокруг украинских атомных объектов.

А дальше из уст Зеленского посыпались претензии и требования.

«Вы видите, что международные институты не сработали. И даже ООН, и Совет Безопасности — что они могут? Они требуют реформирования, требуют инъекции честности, чтобы стать действующими, действительно решать и действительно влиять, а не только обговаривать», — заявил президент Украины.

После начала военный спецоперации Зеленский рассказал, что призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша отозвать у России право голоса в Совете Безопасности ООН, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал запустить процедуру правового анализа постоянного членства России в Совете Безопасности ООН.

Звучит амбициозно, но изначально обречённо на провал: постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что лишить Россию этого статуса невозможно по Уставу ООН, а заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин добавил, что для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали 2/3 государств-членов, включая всех постоянных членов Совета Безопасности ООН. Соответственно, и Россия тоже, а она этого делать, естественно не будет.

Следующее требование Зеленского было адресовано лично Токио.

«Вы стали первыми в Азии, кто действительно давил на Россию для возобновления мира и поддержал санкции против РФ. Призываю продолжать это делать, призываю объединять усилия государств Азии, нужно эмбарго на торговлю с РФ, нужно забирать компании с российского рынка», — сказал он. Не Западом единым. Как Азия поддерживает спецоперацию России на Украине © REUTERS, Anushree Fadnavis

Япония после начала военной операции России на Украине заняла осторожную позицию — повременила с введением санкций, но потом всё же последовала за Западом: деятельность на российском рынке остановили Toyota, Nissan, Mitsubishi Motors, Sony, Sega, Nintendo и другие, в РФ запрещено экспортировать многие товары, необходимые для промышленного производства (полупроводники, радары, лазеры, осциллографы, резисторы, телекамеры, оптические фильтры, оборудование для нефтеобработки и радиоэлектронное, дизельные двигатели, комплектующие для тракторов и самолётов).

Что касается остальной Азии, то большинство стран либо занимают нейтральную позицию по украинскому вопросу, либо с пониманием относятся к действиям России, напоминая, что весь этот кризис спровоцировали США и НАТО.

Достаточно пророссийски настроены и пользователи азиатских соцсетей. О таком отношении к себе в этом регионе Зеленский может только мечтать. После слов президента Украины о Перл-Харборе читатели японской версии журнала Newsweek заявили, что изменили своё отношение к нему.

«Вопрос: почему Япония должна была напасть на Перл-Харбор? Потому что вокруг неё Америкой была развёрнута осадная сеть ABCD, которая изолировала Японию и планировала втянуть её в войну. Это отвечало интересам США, поэтому Япония и атаковала Перл-Харбор. Если в этот раз исторический опыт Японии примерить на Россию, то можно сказать, что Америка вынуждала Россию к операции на Украине. Разве не так? Думаю, мы, японцы, должны больше извлекать уроков и учиться на истории войны в Тихом океане», — написал пользователь Jin.

Mir утверждает, что любой японец может понять чушь разговора об украинском вопросе в контексте войны на Тихом океане, и задаётся вопросами, действительно ли Зеленский руководит Украиной и может ли он руководить в опаснейшей ситуации, когда на кону стоит судьба страны?

По мнению читателей японской версии Newsweek, тех, кто прекратит поддерживать украинского президента за слова о Перл-Харборе, будет много. Более того, его «нельзя было поддерживать и до этих заявлений».

«Это не просто военная спецоперация, взявшаяся непонятно откуда. Теперь ясно, что именно Зеленский был тем ключевым лицом, которое долгое время продолжало провоцировать Россию и втягивать её в вооружённый конфликт. Этой речи Зеленского перед Конгрессом было достаточно, чтобы заставить меня почувствовать нечто подобное. Вот почему я честно не могу поддерживать Украину», — заявляет пользователь Aoi.