Усиливаются слухи о грядущем вмешательстве Польши в украинский кризис. Предполагается, что поляки под предлогом «защиты мирного населения» готовятся ввести войска на территорию Западной Украины

Уже выявлены скопления польских войск на границе с Украиной, Варшава начала скрытую мобилизацию. Президент США Джо Байден заявил, что усилия отдельных натовских стран вмешаться украинские дела вполне допустимы, есть признаки готовящейся эвакуации российского посольства из польской столицы. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если поляки введут войска, то, разумеется, не для благотворительности — но ради продолжения и усиления украинского вооруженного сопротивления, втягивания Россию в войну на истощение. Такая война РФ невыгодна, не говоря уже о том, что под польским зонтиком Галичина продолжит развиваться как реваншистский русофобский проект — с усилением военной, разведывательной, террористической деятельности против России.

Вмешательство Польши позволит украинским националистам сохранить милитаристский потенциал, следовательно, стратегические цели специальной военной операции РФ могут быть не достигнуты.

Как пресечь подобное вмешательство — решать военным и дипломатам, но хотелось бы обратить внимание на недавнее высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что российское ядерное оружие может быть применено, если ситуация начнёт угрожать существованию России («А зачем нам мир, в котором нет России», — как говорил Владимир Путин). Втягивание Польши — и опосредованно всей Европы — в вооруженную фазу противостояния на Украине несёт опасность российской государственности — через войну на истощение и прямое включение в неё мощного военного потенциала Запада. Миротворцы или все же завоеватели? Может ли Польша занять Волынь и Галичину? © коллаж Украина.Ру

Таким образом, использование тактического ядерного оружия на территории Галичины для сдерживания западного вторжения становится обсуждаемым тезисом и, возможно, не стоит подобного варианта развития событий полностью исключать. Более того, надо — для отрезвления — донести эту информацию до польской стороны.

Параллельно с этим всё острее ощущается проблема вакуума власти на освобождённых от майданного режима территориях Украины. Противоречивые сигналы из Кремля, будто специальная военная операция не направлена против «легитимной украинской власти», парализуют волю местного населения к переформатированию государства, к его денацификации. А это, опять-таки, выгодно силам, стремящимся конфликт затянуть.

Пришла пора чётко и недвусмысленно объясниться о планах касательно Украины и определить, кто должен в глазах Москвы представлять ее народ — те, кто сегодня использует украинских граждан в качестве «живого щита», чьи руки обагрены кровью тысяч жертв, кто исповедует идеологию необандеровщины? Или же те, кто готов взять судьбу страны в свои руки, делом доказал преданность антифашистским идеалам, например — Олег Царёв. Андрей Суздальцев: Нам выгодно, чтобы Польша забрала себе Галицию © Владимир Трефилов

Под давлением с Запада и Востока прежняя бандеровская Украина прекращает своё существование, значит, надо говорить об Украине будущего — ее территориальном, политическом и экономическом устройстве. Причем делать это незамедлительно, поскольку иная, небандеровская Украина не может проклюнуться из-под бетона нынешнего режима.

Люди не уверены в своей безопасности, в том, что бандеровцы не вернутся, да и просто не понимают дальнейшей политики России на украинском направлении. Пришло время назвать вещи своими именами.