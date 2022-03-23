До проведения специальной военной операции Россия столкнулась с угрозой терроризма, которая исходила от украинских спецслужб. Теперь же риски многократно усилились

Хроника терактов

Задержанный на днях в Сочи молодой человек стал администратором интернет-сообщества запрещенного и признанного террористическим в России движения «Колумбайн» с подачи пользователя «Белая Роза», имеющего паспорт с тризубом. Последний, как информировали в ФСБ, «известен правоохранительным органам как гражданин Украины Овсюк Ярослав, 2005 года рождения, причастный к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу».

Подобные же сообщения появлялись и в ходе специальной военной операции, а до нее шли валом. В начале марта контрразведчики сообщили, что в Рязанской области пресекли активность сторонника МКУ («Маньяки: культ убийств», экстремистская, запрещенная в России организация, созданная украинским неонацистом Егором Красновым), который вербовал новых адептов. Неонацисты готовят теракт, который унесет жизни десятков тысяч киевлян - эксперт © REUTERS, Valentyn Ogirenko

В январе сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Тверской области по подозрению в том, что он мог готовить террористические акты на объектах транспорта. А в декабре 2021-го ФСБ провела масштабную спецоперацию одновременно в 37 регионах России, задержав более ста молодых людей, вовлеченных в ряды проукраинской неонацистской группировки. По информации правоохранительных органов, среди них были те, кто планировал массовые убийства и атаки на образовательные учреждения.

Некоторые из задержанных продвинулись и чуть дальше построения планов:

«В Пензенской области и Республике Коми пресечена преступная деятельность аффилированных с «МКУ» двух экстремистских групп, численностью пять и восемь человек соответственно. По адресам их проживания изъяты: гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы (…), большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом».

Некоторые акции планировались, видимо, как точечные. Как минимум одна была направлена против журналиста, который писал про Украину.

«В Ростовской области задержан гражданин России 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки «МКУ», гражданина Украины Егора Краснова, насильственной акции в отношении представителя российских СМИ», — излагали сухим языком пресс-релиза событие представители спецслужбы.

Мечты и планы

О своем желании устраивать террористические и диверсионные акции украинские политики говорили также и во время спецоперации, и до нее. Так, в марте советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил устроить «рельсовую войну» на юге Украины и в Белоруссии. Жителей этой республики он призвал устраивать саботаж и диверсии на железных дорогах Белоруссии.

Но если слова Арестовича были произнесены на фоне идущих боевых действий, то ранее, например, депутаты Верховной Рады буквально желали террора России. Сторонники Правого сектора* готовили теракт в Крыму - ФСБ © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

В 2014-м Следственный комитет России возбудил уголовное дело против парламентариев Юрия Березы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».

«Береза, Левус и Мосийчук выступили с заявлениями, оправдывая преступления, совершенные 4 декабря 2014 года в городе Грозном (атака боевиков на город. — Ред.), и с помощью средств массовой информации призывали к совершению аналогичных преступлений на территории Российской Федерации. В рамках уголовного дела следствием даны соответствующие поручения об объявлении подозреваемых в розыск», — отметило ведомство.

Пойдет ли кто-то в подполье

Работавший в штабе одного из украинских политиков, занимавшийся прикладной антропологией гражданин Украины Олег (имя изменено по просьбе собеседника) в комментарии изданию Украина.ру отмечает, что для оценки того, насколько вероятна террористическая война против России, надо понять значение нескольких переменных.

«Если мы говорим не о нападениях, продиктованных бытовой обидой, алкоголем или чем-то таком, то основной вопрос — кто будет подпитывать подполье», — уточняет он.

«Если нынешняя власть на Украине или ее часть останется существовать в нынешней парадигме, то террористическая война неизбежна. Это ее суть. А в условиях, когда у политиков не останется собственных вооруженных сил, авиации и флота, останется оружие заведомо слабого — террор. Силы специальных операций Украины занимаются именно этим. Без, как минимум, контроля над украинским государством в его сегодняшнем состоянии, остановить волну террора не получится», — утверждает собеседник издания.

В том случае, если режим будет сменен или украинская государственность будет трансформирована до неузнаваемости, терроризировать Россию будет сложнее.

«Но для того, чтобы возникло подполье, есть питательная среда. Есть ультраправые, которые залягут на дно, есть спящие ячейки, есть сочувствующие. Причем подполье — это не поголовно все боевики, это в массе связные, те, кто создают тайники, помогают с финансами, разведкой, документами. Это обеспечение столь же важно, как и те, кто непосредственно занимается терактами, без них невозможно выполнение задач. А такие «подразделения тыла» — это внешне обычные люди: врачи, учителя, предприниматели», — говорит Олег. «С польской границы»: Шурыгин пояснил, кто «заказал» кровавый теракт в Донецке © Народная милиция ДНР

Собеседник издания полагает, что идейно или пассивно такой террор могли поддержать и так называемые русскоязычные украинцы.

«Денацификация — если брать это понятие шире — должна коснуться прослойки так называемой интеллигенции, среднего класса. Россия им кажется угрозой тому образу жизни, который у них сложился. Они работают не так много и тяжело, как остальное население, считают себя лучше других и понимают, что сейчас Украина, что бы ни случилось дальше, будет отброшена назад. И обида у них будет», — указывает он.

«Западная Украина, которой принято пугать как краем подпольщиков и бунтарей, в этом отношении переоценена, если можно так сказать. Городское население распропагандировано, как и везде, а сельское — вполне адекватно и готово воспринимать новое при нормальной работе, при правильной просветительской, экономической, социальной политике. Это видно по беженцам, русскоязычных тепло встречает село, а в городе им сходу: «Вчить мову! (Учите язык. — Ред.)», — уверяет Олег.

В любом случае, вопрос — возникнет ли террористическая война или нет — зависит от того, какая государственность будет на территории бывшей Украинской ССР, резюмирует он.

Военный историк Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру предположил, что очень вероятны «попытки партизанить с попытками выйти на территорию России».

«С терактами против российских гражданских объектов — все сложнее, на украинской стороне, в общем, понимают, что это удар по имиджу, это не то, что можно продать Западу. Но, с другой стороны, хватает и пионеров-героев, которые могут пойти заняться такой самодеятельностью на свой страх и риск. Стрельбу в ногу с украинская сторона уже практикует — это заявление врача о кастрации российских пленных, и видео издевательств над пленными», — отмечает он.

Собеседник издания напоминает, что до 2022 года акции, которые можно счесть террористическими, украинские спецслужбы практиковали на территории республик Донбасса — опыт уже есть.