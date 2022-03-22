Власти Украины пытаются затянуть переговорный процесс, говоря о необходимости проводить референдум. При этом все результаты, которых может достичь Россия в ходе спецоперации, должны быть сформированы на уровне фактов, а не на уровне договорённостей

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 22 марта.

Референдум как уловка

В понедельник, 21 марта, президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал всеукраинский референдум. Зеленский также отметил, что Украина не согласится на выполнение ультиматумов, которые на переговорах выдвигает российская сторона.

И хотя Москва не отказывается от переговоров с Киевом, МИД РФ ранее отмечал, что нет смысла оценивать заявления Зеленского, потому что непонятно, в каком он состоянии.

Цели спецоперации России очень конкретны, говорит специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев: мы не разваливаем украинскую государственность и не собираемся свергать власть Зеленского, даже не захватываем города, не меняем власть на местах, не проводим оккупацию. Поэтому, по идее, обязаны разговаривать с Зеленским. Андрей Суздальцев: Украину будет сложно заставить капитулировать, потому что там нет войны © Владимир Трефилов

То, что Зеленский вспомнил про референдум, — это очень отрадно, заявил Суздальцев: действительно, территориальные вопросы Украины по Конституции нужно решать путем референдума, причем общего.

«Референдум — это несколько месяцев работы. Его надо проводить не только на украинской территории, но и там, где находятся наши войска, а также в ДНР/ЛНР (мы их признали как независимые государства) и в Крыму (это вообще наша территория). Это вообще невообразимо.

Поэтому это просто повод затянуть время и заставить нас быстро свернуть спецоперацию», — сказал эксперт.

«Конструкция, когда договариваться не с кем»

Готовность к сопротивлению и продолжению войны у Украины сохраняется на достаточно высоком уровне: видимо, украинская сторона пока еще не рассматривает ситуацию как критическую для себя. Такое мнение у президента Института национальной стратегии Михаила Ремизова. Следовательно, поясняет он, российским вооруженным силам нужно дать еще время, чтобы эти предпосылки возникли, или для того, чтобы какие-то вопросы из повестки будущих переговоров оказались сняты сами собой.

«Судя по всему, эта война будет завершаться не на языке политико-дипломатических актов, а на языке фактов и военных демаркационных линий, которые явочным порядком станут политическими», — дал прогноз Ремизов. Михаил Ремизов: Россия не успокоится, пока не принудит Украину к фактической капитуляции © РИА Новости, Александр Натрускин

При любом исходе войны тема договоренностей является утопией, указал политолог. Он отметил, что на Украине давно работает конструкция, когда договариваться не с кем: это можно рассматривать как слабость системы, так и как ее силу.

Там нет субъекта со стороны системы, который готов капитулировать или пойти на серьезные уступки. Поэтому все результаты, которых может достигнуть Россия в ходе военно-политической операции, должны быть сформированы на уровне фактов, а не на уровне договоренностей.

Какой будет новая Украина

После окончания специальной военной операции РФ у украинского общества появляется новый шанс, открываются огромные возможности для построения новой жизни. Будет сформирована новая элита, и ситуация станет совершенно противоположной: те, кто придерживается ультраправых политических взглядов, будут подвергнуты остракизму, считает экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу.

Алексей Албу: Раны, нанесённые нам бандеровцами, обязательно заживут, и Одесса опять будет шутить © vk.com, Алексей Албу

«Однако я понимаю, что мои желания могут отличаться от политической реальности. Поэтому пока рано говорить о том, в какой именно стране мы будем жить», — сказал политик.

Вполне возможно, добавил он, что Украина превратится в федерацию и войдет в состав нового Союза с братскими Белоруссией и Россией.