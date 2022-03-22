С Украины сообщают о пропаже женщин, эвакуировавшихся в Европу. В Киеве слышали автоматные очереди на Оболони. Усиление «Азова» встревожило Австрию. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что глава «Европейской солидарности» Пётр Порошенко не сможет покинуть страну

Об автоматных очередях в Киеве сообщил ряд местных Telegram-каналов. Беженцы как «шпионы», Киев признал потерю Гостомеля и Бучи, что происходит в Чернигове, вывезенные миллиарды. Хроника событий на Украине на 15:00 22 марта © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

«Киев, автоматные очереди (Оболонь)», — сообщил в 14:19 по Москве популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный».

За несколько минут до этого Киевская городская государственная администрация предупредила о воздушной тревоге.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!» — указывалось в сообщении.

При этом в Киеве с вечера вчерашнего дня и до 08:00 23 марта объявлен комендантский час для борьбы с диверсионно-разведывательными группами. Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, в украинскую столицу якобы направят бойцов ЧВК для ликвидации украинского военно-политического руководства.

Однако, как отмечает ряд СМИ, вот уже несколько объявленных в Киеве комендантских часов помогли справиться не с диверсантами, а с уличной преступностью, которая набрала силу после раздачи оружия всем желающим.

Сам город, как ранее сообщал его мэр Виталий Кличко, уже покинула половина его жителей. Но не всем, кто эвакуируется в Европу везёт.

Работорговля и не только

Во вторник, 22 марта, медиаэксперт Анатолий Шарий у себя на стриме в YouTube озвучил просьбу одного из подписчиков. Ужгородские диверсанты, миллионы Суркиса, гуманитарные коридоры, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 13:00 22 марта © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Пропала сестра в Польше. Не выходит на связь уже пятеро суток. Жохова Ирина Николаевна. Полиция заявление не принимает», — зачитал он объявление.

Шарий попросил у подписчика контакт чтобы хоть как-то помочь.

За несколько секунд до этого он обсуждал на канале исчезновения украинок и украинцев в Европе.

«Сообщается не российскими источниками, не пророссийскими источниками, а вполне себе европейскими о том, что есть такая проблема. Похищение людей это пипец, конечно. Похищают, заставляют сниматься в порно, убивают — там просто жесть. Потом видео как снафф продают в теневом интернете — убийства реальные. Дегенераты. Ублюдков море. Если вы думаете, что полиция [здесь] такая суперумная, вы ошибаетесь», — обратился Шарий к подписчикам.

Ранее другой из его подписчиков попросил ответить Шария на вопрос, есть ли факты похищения людей в Испанию — именно туда уехала жена подписчика. Шарий и ответил, что конкретно по Испании у него данных нет, а вот по Европе в целом — картина удручающая.

Украинские СМИ уже публиковали объявление в Германии, призывавшее беженцев с Украины опасаться работорговцев.

Ориенталист и живущий в России одессит Игорь Димитриев у себя в Τelegram-канале передавал слова знакомой, которая чуть не стала жертвой работорговцев в Ольштыне. Ей удалось отбиться. Одессу превращают во второй Мариуполь, в Бердянске появилась власть, потери Украины, украинцы взялись за Грецию. Хроника событий на Украине на 11:00 22 марта © Telegram/Одеса.Офіційно

«Схема такая: украинцы через знакомых находят местных людей через соцсети, которые якобы готовы предоставить жилье/работу, помочь с оформлением документов и так далее. По факту на месте там будут либо реальные волонтеры, либо те, кто перехватил инфу о том, что вы приедете, либо это изначально сутенерство и рабство. Проверить никак нельзя, особенно во время паники. Люди не успевают найти официальных волонтёров (они на вокзалах), и их уводят сразу на вокзале, как таксисты у аэропорта», — описала она вкратце схему, которую используют работорговцы.

По её словам, уже есть ряд случаев пропажи украинок за рубежом.

«Разговаривала с девчонками своими, кто уехал — такая тема не только в Польше, но и в Венгрии и Румынии. У нас несколько девочек знакомых так ушли со связи… уехали неизвестно с кем… Идеальное время для нечисти, конечно. Тут тебе и органы, и проституция, и рабочая сила сама в руки идёт, ещё и готова заплатить, чтоб ты ее взял», — отмечала она.

В Европе пока же обратили внимание на то, кто сражается с российскими военными.

«Зеленский открыл ящик Пандоры»

Во вторник, 22 марта, австрийское издание Heute обратило внимание на полк «Азов», который продолжает воевать в Мариуполе. Издание назвало полк неонацистским ополчением. Референдум-обманка, приказ власти и изуверы из «Азова», отказ наёмникам из Бразилии, Борисполь встревожен. Хроника событий на Украине на утро 22 марта © РИА Новости, Михаил Андроник / Перейти в фотобанк

Издание, со ссылкой на другие немецкоязычные СМИ отметил, что «Азов», несмотря на принадлежность в Национальной гвардии Украины, и сегодня действует автономно.

«В последние месяцы они самостоятельно сформировали отряды дружинников против угрозы российского вторжения», — указывалось в статье.

Австрийцы также указали на популярность аккаунтов «Азова» в соцсетях. А ещё издание отметило, что «азовцы» довольно негативно относятся к украинской власти.

«Отношения с правительством в Киеве остаются натянутыми. Еще в начале года командир "Азова" Максим Жорин заявлял, что правительство "абсолютно бесполезно". Поэтому, по его словам, они сами взяли на себя задачу по защите населения. В то же время, однако, у праворадикального ополчения есть покровители в высоких украинских государственных учреждениях. Это не изменилось после вступления в должность президента Владимира Зеленского в 2019 году», — отметило издание.

В конце статьи авторы отмечали: «Азов» ещё может быть угрозой для власти.

«Несмотря на то, что батальон "Азов" в настоящее время воюет за Украину, еще предстоит выяснить, действительно ли "азовцы" остаются союзниками демократического правительства в Киеве, или правительство Зеленского открыло ящик Пандоры», — указывалось в публикации. Задумались о пытках пленных, Верховная Рада ушла в подполье, Зеленский узурпировал власть. Итоги 21 марта на Украине © president.gov.ua

В тот же день народный депутат Украины Илья Кива сообщил о готовящемся на Украине перевороте. По его словам, «Азов» попытается свергнуть Зеленского.

«Группы националистов, которые находятся во взаимодействии с контрразведкой Украины подготовят переворот и свой приход к власти. В этой конструкции принимает активное участие и мэр Киева Кличко, который дал возможность финансирования и человеческого ресурса», — заявил Кива.

Он заявил, что формальным поводом к перевороту станет крах группировки националистов в Мариуполе.

Но сами «азовцы» в соцетях демонстрируют лояльность Зеленскому и подчас ругают его критиков. Тем временем Офис генпрокурора занят совсем другими политиками.

Никуда не денется

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта в интервью «Украинской правде» прокомментировала дело в отношении пятого президента Украины, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Иностранцев грабят, «украинский Менгеле» оправдывается, ВСУ не хватает топлива. Хроника событий на Украине на 17:00 21 марта © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Слушайте, все живут и дела живут тоже. Сегодня такой момент, что Петр Алексеевич никуда не денется. У него мобилизационный возраст, уехать он не сможет», — подчеркнула Венедиктова.

По её словам, сейчас нет необходимости в стране поднимать какие-то политические вопросы.

«Дело угольное в состоянии расследования и оно никуда не исчезло. Динамика расследования, конечно же, снизилась, потому что все ресурсы человеческие брошены на военные преступления», — указала Венедиктова.

Тем временем обстановка на Украине остаётся напряжённой.