Во вторник, 22 марта, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что Совфед примет участие в расследовании по биолабораториям на Украине

Карасин отметил, что сенаторы будут работать в совместной с Госдумой комиссии по парламентскому расследованию ситуации с размещением американских биолабораторий на Украине.

Ранее в Госдуму был внесен проект постановления, в котором представлен список депутатов, которые могут войти в комиссию по расследованию деятельности лабораторий США на Украине. В нем сообщается о поддержке инициативы по созданию комиссии, а также об обращении в Совфед с предложением о создании комиссии.

В приложении к постановлению называются фамилии 14 депутатов, в том числе председателя комиссии — Ирины Яровой. Смертельная угроза! Что находится в американских биолабораториях на Украине

При этом несколькими днями ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что Украина может быть самым крупным проектом Пентагона по созданию биолабораторий.

Лавров заявил, что Соединенные Штаты проводили эксперименты с потенциальными инфекциями и напомнил, что Россия поднимала этот вопрос в различных международных организациях. Глава МИД подчеркнул, что Москва настаивает на создании механизма расследования военно-биологической деятельности.

«По миру разбросаны 300 биолабораторий»

Ранее министерство обороны РФ провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.

Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

То, что вскрылось сейчас на Украине, — это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Игорь Никулин: Американцы готовили на Украине генетическую бомбу для всего человечества © nsn.fm Игорь Никулин, некоторые американские эксперименты на Украине, например, по переносу птицами бацилл сибирской язвы, в случае успеха имели бы катастрофические последствия для всего населения Земли, так как таким образом можно было бы получить биологическое оружие абсолютно неизбирательного действия.

Что известно о биолабораториях

Издание Украина.ру регулярно писало о работе на территории Украины секретных биолабораторий США.

Впервые добро на функционирование этих биолабораторий на Украине дали при президенте Викторе Ющенко. В 2013 году при Викторе Януковиче их закрывали, но затем последовал Евромайдан.

Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров рассказывал, что деятельность этих объектов засекречена, а «украинских граждан и близко нет при проведении работ». По словам Азарова, соглашение было секретным, и его правительство узнало о работе лабораторий практически случайно, из информационного письма Минздрава.

Посольство США традиционно утверждало, что в лабораториях велись работы исключительно в мирных целях для «обеспечения защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в государственных учреждениях».

Однако в мире есть много крайне опасных видов оружия, и существуют давно выработанные механизмы международного контроля над ними. В данном же случае полнейшая секретность деятельности американцев в биологических лабораториях на Украине лишь вызывает опасения по поводу возможного злоупотребления биологическими материалами. В МО РФ связали с биолабораториями вспышки заболеваний на Украине, ДНР и ЛНР © РИА Новости, Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Американский профессор Фрэнсис Бойл из Иллинойсского университета, автор законопроекта от 1989 года против биологического терроризма, в 2020 году писал, что всего в 400 американских лабораториях работают 13 000 ученых и заняты они в том числе и созданием боевых вирусов.

«По сути, у нас имеется индустрия биологического наступательного оружия, нарушающая Конвенцию о биологическом оружии и антитеррористический закон о биологическом оружии от 1989 года», — сообщал американский профессор, отмечая также, что противники США, такие как «Россия и Китай, пришли, несомненно, к такому же заключению на основании открытых источников».

При этом американские биолаборатории располагаются не только на Украине и в Грузии, они есть в Казахстане и Афганистане. Для чего понадобилось выносить изучение опасных вирусов за пределы США? Ответ кажется очевидным: такие работы в Америке запрещены, а в третьих странах можно позволить себе проводить любые эксперименты.