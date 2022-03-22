Активисты и сторонники киевского режима развернули настоящую кампанию по давлению на международные компании с целью заставить их отказаться от любого типа деятельности в РФ. И эта кампания находит отклик в западных СМИ. О том, что пишут ведущие американские медиа на эту тему, – в обзоре издания Украина.ру

Интересно, что американские СМИ не объясняют, откуда идёт такая инициатива.

Ссылка на Telegram-канал Дмитрия Дубилета, автора проекта «Полная изоляция России», содержится лишь в странном индийском издании «Таймс хаб», большая часть новостей на котором посвящена Украине.

«Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале рассказал о результатах своих призывов к немецкой компании Bosch, которая "подозрительно долго молчала о бойкоте России". Производитель уходит с рынка», — с удовлетворением отмечается там.

В опубликованной на сайте американского телеканала «Си-эн-би-си» статье утверждается, что основные международные компании уходят из РФ «с беспрецедентной скоростью». «Вам нравится убивать невинных детей?» Как украинские активисты шантажируют международный бизнес © Стрингер / Стрингер / Перейти в фотобанк

Прекращение операций в России может быть наиболее болезненным для нефтегазовых компаний, включая BP и Exxon Mobil, у которых были многомиллиардные нефтегазовые проекты, в то время как торговые сети, платёжные компании и развлекательные бренды, такие как Disney, пострадают меньше и смогут легче вернуться в страну, указывается в статье.

Там также утверждается, что массовый уход крупных компаний из России стал результатом политики «корпоративной социальной ответственности», якобы практикуемой их руководством и акционерами, и общей атмосферы, в которой директора просто вынуждены были заявлять о поддержке санкций и при этом не оказаться в числе последних.

«Мы видели, как компании уходили с рынков в прошлом, например, на Кубе и в Иране. Но это [уход из России] было беспрецедентно. Большие компании убегали толпами», — заявил один из цитируемых в статье экспертов.

В статье также утверждается, что руководство многих компаний смотрит на санкции против РФ в качестве «репетиции» того, что может случиться, если Китай попытается силой вернуть Тайвань.

«Есть надежда, что Китай сочтет быстрый и единый ответ на российское вторжение причиной для того, чтобы действовать осторожнее», — утверждает автор.

С другой стороны, экономика Китая намного мощнее российской, и последствия для международных компаний в случае подобных санкций были бы ужасными, замечает автор. Эксперт объяснил, почему Россия не прекращает транзит газа через Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем временем на сайте престижного американского Йельского университета был опубликован список крупных компаний и организаций со всего мира, которые классифицируются в зависимости от их отношения к операциям в России. Список был составлен 28 февраля профессором Джеффри Зонненфельдом и «его группой экспертов, исследователей и студентов», и постоянно актуализируется.

Все упоминаемые в списке организации делятся на 5 групп. Им назначена «оценки» от A, B, C, D и потом сразу F, что соответствует обычным представлениям о «лучшей» и «худшей» категории.

Категория A: организации, полностью разорвавшие все связи с Россией. Туда попали, помимо коммерческих компаний, таких как Airbnb или British Petroleum, такие организации, как Международная федерация бокса и даже Международная федерация кошек.

Категория B: организации, приостановившие свои операции в России, но оставившие возможности для возвращения. К этой категории в настоящее время относится большинство компаний из списка. Airbus, Boeing, Bank of China, Coca Cola, Apple, Disney, Honda, Western Union и другие.

Категория C: организации, сократившие деятельность в России, свернувшие некоторые операции, но оставившие другие. К таким компаниям авторы списка отнесли, в частности Carlsberg, «остановившую экспорт и некоторые операции», и Pepsi, «приостановившую операции в России, за исключением основных».

Категория D: организации, пытающиеся «выиграть время», отказавшиеся от новых инвестиций в России, но продолжающие операции. К таким компаниям относятся, например, Bayer, Colgate-Palmolive, Nestle и Danone.

Категория F: организации, по словам составителей списка, «бросающие вызов» требованиям об уменьшении связанной с Россией деловой активности.

К этим компаниям относятся, в частности, «Ашан» (по словам составителей списка, «3,5 миллиарда долларов дохода от операций в России»), «Леруа Мерлен» («4 миллиарда») и авиакомпания Emirates, продолжающая полёты в Россию.

«Хотя мы рады, что наш список был широко распространён среди советов директоров компаний, правительственных чиновников и средств массовой информации как наиболее авторитетный и всеобъемлющий отчёт об этом мощном историческом движении (бойкота России. — Ред.), нас больше всего вдохновляют тысячи сообщений, которые мы получили от читателей со всего мира, особенно с Украины, и мы по-прежнему будем рады вашим советам, идеям и отзывам», — сообщают авторы списка. «Опасный сценарий»: в Кремле высказались о возможности использования Украиной зарубежных аэродромов © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Газета «Вашингтон пост» в статье, рассказывающей о списке Йельского университета, утверждает, что генеральные директоры «изо всех сил стараются», чтобы возглавляемые ими компании не попали в число остающихся в России.

«Зонненфельд, основавший некоммерческий Институт руководителей высшего звена, сказал, что ему поступали звонки от генеральных директоров, которые спрашивали, "почему мы не не поставили их в правильный список и что им нужно сделать, чтобы прояснить ситуацию или занять более сильную позицию"», — говорится в статье.

В интервью изданию Зонненфельд также утверждал, что давление, оказываемое на российскую экономику, разрушило имидж президента РФ Владимира Путина как «всемогущего лидера, у которого всё под контролем».

«Хотя некоторые компании могут возразить, что их уход из России причинит вред их сотрудникам, которые не имеют никакого отношения к решению Путина о вторжении в Украину, Зонненфельд сказал, что "идея не в том, чтобы минимизировать боль"», — продолжает газета.

Руководители компаний должны понять, что необходимо вызвать экономический коллапс в России для блага русского народа, предотвратив, таким образом, ещё более тяжёлую участь для него, рассказал Зонненфельд изданию.

«Мы в одном шаге от открытой войны. Это последняя попытка. Вы помогаете этим сотрудникам, не позволяя [Западу] сбрасывать бомбы и стрелять в них», — утверждал профессор.

По его словам, существование списка оказало давление на компании, которые собирались вести дела в России в обычном режиме. До того, как компания McDonald's объявила о временном закрытии своих 850 заведений в России, она «сбивала с толку всех своих коллег», утверждал Зонненфельд.

Помимо списка компаний, в котором даётся оценка их отношений с Россией, группа Зонненфельда также составила список по другим актуальным вопросам американской политической жизни, таким, как отношение к огнестрельному оружию или утверждениям бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации результатов выборов 2020 года.

Зонненфельд заявил изданию, что у его группы имеется своего рода «рейтинг» бизнесменов, позволяющий судить о том, насколько хорошо они «отстаивают правду» и «занимают позицию».

Британская газета рассказала, почему санкции не приведут к экономической победе над РФ © gazprom.ru Лос-Анджелес Таймс» также рассказывает о списке Йельского университета, называя его «"стеной позора" компаний, не ушедших из России».

Некоторые компании говорят, что они не уходят из России, чтобы не нанести вреда своим ни в чём не повинным российским сотрудникам, отмечается в статье.

«Мы не бросим наших сотрудников и не передадим эти производственные мощности российскому правительству, чтобы оно могло работать и получать от них выгоду. Это только подвергнет наших сотрудников большему риску и принесет больше вреда, чем пользы», — заявил Дэйв Робертсон, президент компании Koch Industries, отнесённой в списке Йельского университета к категории F.

Однако Зонненфельд не принимает таких оправданий, рассказывается в статье. Слова о благополучии сотрудников — это, по его словам, «оправдание трусости».

«Руководство и учредители как минимум 400 глобальных компаний должны гордиться своим уходом из России», — заявил Зонненфельд.

На момент выхода статьи в «Лос-Анджелес Таймс» к категории F в списке Йельского университета относились 24 компании. Сейчас таких «злостных нарушителей» уже 33.