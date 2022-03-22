Генеральную прокуратуру Украины сейчас возглавляет Ирина Венедиктова, член Совета национальной безопасности и обороны, а также первая женщина на этом посту

Генпрокурор Украины продолжает заочно арестовывать известных россиян © Facebook, Ирина Венедиктова

Венедиктова — дочь генерал-майора милиции и кандидата юридических наук, замужем за Денисом Колесниковым, замначальника Департамента киберполиции. Родной брат генпрокурора, Сергей Венедиктов, долгое время был юристом в коммерческих структурах нынешнего главы МВД Арсена Авакова. Таким образом, уже самим происхождением и семейными связями ей была уготована блестящая карьера в правоохранительных органах.

Венедиктова в 2000 году окончила Харьковский национальный университет внутренних дел, факультет управления и информатики по специальности «Правоведение и менеджмент». Сразу же после окончания, в 2000-2004 годах, работала преподавателем кафедры правоведения Харьковского гуманитарного института «Народная украинская академия».

В 2004 году Венедиктова перешла на работу на юридический факультет Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Сначала была доцентом, а через год заняла пост заведующей кафедры гражданско-правовых дисциплин. В 2014 году она стала профессором.

«Ничего личного»: генпрокурор Украины угрожает Газманову © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского. По словам Венедиктовой, в команду Зеленского ее привел нынешний спикер парламента Руслан Стефанчук.

Она стала одним из первых публичных лиц избирательной кампании Зеленского. Именно она в феврале 2019-го представляла его команду на «смотринах» в Брюсселе. 21 июля 2019 года на парламентских выборах была избрана народным депутатом Верховной рады, но в кресле депутата пробыла недолго. Через полгода Зеленский одним указом уволил с поста директора Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубу, а другим назначил исполняющей обязанности руководителя этого органа народного депутата Ирину Венедиктову. Два года назад, в середине марта 2020 года, Верховная Рада утвердила ее на должность генерального прокурора Украины.

Зеленский, выдвигая ее кандидатуру, особый упор делал на том факте, что она женщина, что должно было понравиться западным либеральным лидерам. Многие надеялись, что с ее назначением в Генпрокуратуре дадут ход многочисленным делам против экс-президента Петра Порошенко и его окружения, но, как говорится, воз и ныне там.

Выбор Венедиктовой на эту должность ее коллеги-юристы объясняли верностью и лояльностью команде Зеленского. О ее профессиональных качествах многие из них были далеко не лестного мнения. Экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак обвинял ее в лицемерии и утверждал, что она в глаза говорит одно, а действует совсем по-другому.

В 2017 году Ирина Венедиктова пыталась попасть в кассационный гражданский суд в составе Верховного суда. Но провалилась на конкурсе и вылетела. Она не смогла набрать минимальное количество баллов по итогам письменного тестирования и практического задания. Украинские аналитики отмечали, что она часто совершала правовые ошибки, а в выступлении, которое готовила заранее, перепутала слова «ратифицировать» и «имплементировать», заявила об отсутствии в Украине закона о референдуме с 2012 года (когда он действовал до 2018 года) и намерении установить в стране «прямое народовластие», понятие которого противоречит Конституции.

8 марта 2020 года Венедиктова, на тот момент и. о. директора ГБР, заявила, что подала исковое заявление на издание «Украинская правда» о защите чести и достоинства из-за статьи «Спрут Авакова: Как «временный министр» наращивает свое влияние в силовом блоке».

Прокуратура Украины готова объявить Медведчука в розыск © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Эрик Гонц считал ее назначение генпрокурором плохим знаком для бизнеса из-за ее тесной связи с украинскими олигархами и президентом, что может сказаться на ее объективности. «Одним из самых больших нареканий среди бизнеса в Украине является нехватка правосудия. Теперь в Украине генеральный прокурор очень приближена к партии президента, и я волнуюсь, что инвесторы и бизнес воспримут ее назначение как возвращение к старым правилам в Украине», ‒ утверждал американский эксперт.

Ирина Венедиктова живет в комплексе отдыха «Пуща-Водица» Государственного управления делами. Об этом заявлял народный депутат Гео Лерос. По его словам, Венедиктова арендует шестикомнатный дом общей площадью 675,1 кв. м. за почти 64 тысячи гривен в месяц. Ирина Венедиктова любит дорогие часы. На ее руке красовались Hublot стоимостью 115 тысяч гривен и Rolex за 100 тысяч гривен. Передвигается Венедиктова на «Порше-Кайен» 2014 года выпуска, его стоимость на момент покупки составляла 867 тысяч гривен.

О предшественнике Венедиктовой, Руслане Рябошапке, президент Зеленский когда-то говорил, что он, дескать, на 100% его человек. Однако Рябошапка оказался скорее человеком западных партнеров Украины. Венедиктова в большей степени лояльна президенту. Хотя в случае его конфликтов с экс-президентом Венедиктова не блещет храбростью, а старается в нужный момент срочно уйти в отпуск или на больничный, предпочитая вручать подозрения через своих подчиненных. Ее сложно назвать профессионалом в своей области, но принцип подбора кадров в украинской политике гласит, что нужны не умные, а верные.