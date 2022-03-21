России не нужно спешить при проведении спецоперации на Украине: Россия бережёт жизни своих военных и жизни мирного населения. При этом страна может минимизировать эффект от экономических санкций, если проведёт быстрые и грамотные изменения в экономике

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 21 марта.

«Спешить России некуда»

Ход спецоперации России на Украине прокомментировал публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, многие военные специалисты на Западе уверяют, что она идет небывало хорошо, эффективно и быстро. А силы России, используемые в этой операции, меньше не только общих вооруженных сил Украины, они в разы меньше той части ВС, «которые Украина сконцентрировала на востоке для очередной попытки напасть на Донбасс».

«То, что мы не сносим города ковровыми бомбардировками, как поступали в аналогичных обстоятельствах англосаксы, так это потому, что русская цивилизация самая гуманная из всех 30 когда-либо существовавших. Анатолий Вассерман: РФ на Украине осуществляет политику «непредрешенчества» и повторяет ошибки Белой гвардии © РИА Новости, Александр Натрускин

Поэтому мы сейчас боремся с террористической группировкой «Украина» именно теми методами, которые применяют против террористов, прикрывающихся живым щитом. Это требует большого искусства, но у нас это искусство в почете и владеют им очень многие», — заявил публицист.

Он признал, что операция идёт небыстро, но спешить России некуда: «чем дольше идет эта операция, тем больше у нашего производства времени на давным-давно напрашивающуюся реорганизацию».

«Россия бережет жизни своих военных и жизни мирного населения»

На примере Мариуполя Россия еще учится тому, как брать города, если это понадобится, говорит военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Он поясняет, что Мариуполь — это агломерация в 440 тысяч населения. Он крупнее, чем многие областные центры, такие как Сумы и Николаев. Если действительно будет военная необходимость, то Россия сможет проводить такого рода операции, отметил Евсеев, но это будет только в крайнем случае — «мы не хотим разрушать гражданскую инфраструктуре».

«Россия же не идет на ковровые бомбардировки. Если на Украине возмущаются действиями российской авиации, пусть посмотрят на то, как американская авиация в городе Ракка. Он был стерт с лица земли, хотя по размеру и населению он был не меньше Мариуполя. И никто на Западе ни слова не сказал, сколько мирных жителей погибло при «освобождении» Ракки», — заявил военный эксперт. США хотят разжечь войну между Россией и НАТО руками Польши - Евсеев © REUTERS, Ints Kalnins

Россия же, продолжил он, старается минимизировать потери среди мирного населения. Поэтому штурм крупных городов будет осуществляться только для спасения гражданских лиц, которые будут находится в условиях гуманитарной катастрофы.

Евсеев также заявил, что Россия бережет жизни собственных военнослужащих и бережет жизни мирного населения: «если бы Россия не берегла жизни мирного населения, она бы превратила Киев в Мариуполь».

Что происходит в Донбассе: рассказ очевидца

Депутат Новосибирского городского совета Ростислав Антонов, который сейчас находится в Донбассе, описал увиденное собственными глазами.

Антонов сравнивает ситуацию с чеченской кампанией: «по накалу, по напору, по тяжести — это очень тяжелая ситуация, серьезные боевые действия».

«Я был в Дебальцево, когда его освобождали. Волноваха сильнее разрушена, чем Дебальцево. Там настоящая катастрофа.

Я был вчера в Сартане, это под Мариуполем населенный пункт, заезжал в частный сектор самого Мариуполя — там таких разрушений, какие я видел в Волновахе, тоже не наблюдается. Центр разрушен сильнее, но там, где я был, разрушений не так много», — сообщил депутат.

Ростислав Антонов: То, что сейчас происходит на Украине, напоминает по накалу чеченскую кампанию © rberega.info

«Сейчас люди гибнут даже не от ранений, они гибнут от переохлаждения. Небоевые потери. Тут в максимально сжатые сроки нужно все восстанавливать, нужно помогать дончанам, направлять ремонтные бригады, чтобы они ехали, восстанавливали свет, тепло, газ на освобожденных территориях. Это первоочередная задача для наших служб», — заявил депутат.

Какой будет жизнь в России в условиях санкций

О том, как на Россию повлияют введённые против неё экономические санкции, порассуждал экономист и публицист Михаил Хазин. Он призывает не делать окончательных выводов по поводу санкций, потому что не знает, которые из них сохранятся к маю месяцу.

«Сегодня наша ключевая задача состоит в том, чтобы правильным образом перестроить управление экономикой и обеспечить на территории нашей страны инвестиционный процесс, который был фактически запрещен в период либерального управления нашей страной», — сказал Хазин.

По его мнению, Россия имеет «все шансы выкрутиться, при условии, что мы сами будем себе помогать, а не вредить». Михаил Хазин: Санкции Запада — это не экономика, а главным образом психологическое давление на Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Мы должны радикально изменить кредитно-денежную политику, срочно и быстро. Мы должны начать налоговую политику. Мы должны радикально усилить инвестиционную политику и увеличить объем инвестиций в реальный сектор, в основные средства — в разы.

Нужно стимулировать малый и средний бизнес, чтобы он создавал рабочие места. Потому что крупный бизнес много рабочих мест не создаст. Это все вещи, которые понятно, как делать, не понятно только, кто это будет делать, потому что сегодня системы управления наши выстроены под либеральное управление. Поэтому их надо менять. Вот такая картина на сегодня», — обрисовал ситуацию экономист.