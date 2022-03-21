Конфликт на Украине приобретает всё более глобальные масштабы, и это понимают люди во всех странах мира: от рядовых грузинов до французских министров. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в США становится известен не как политик, а как сатирик

Грузия не поддаются антироссийской истерии

Международный центр изучения общественного мнения и бизнес-исследований GORBI выяснил, как население Грузии относится к решению властей страны не присоединяться к антироссийским санкциям.

Результаты опроса, проведённого 10-16 марта среди 1008 человек, показали, что 30,4% респондентов назвали действия правительства правильными, 30,4% — неправильными, 5,2% — не определились с позицией. Не Западом единым. Как Азия поддерживает спецоперацию России на Украине © REUTERS, Anushree Fadnavis

Отказ Грузии — страны, которая после событий августа 2008 года разорвала с РФ дипломатические отношения и по-прежнему преподносит ту миротворческую операцию как «акт агрессии», а также идущая по пути евроинтеграции вместе с Украиной, — вводить какие-либо ограничительные меры в отношении Москвы для многих стал неожиданностью.

Разъясняя позицию государства по нынешним событиям, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили чётко и однозначно заявил, что Тбилиси не собирается участвовать и экономических санкциях против России, поскольку это только навредит населению. По его словам, за последние 9 лет действующему правительству удалось добиться мира и стабильности в стране с помощью прагматичной политики, основанной на национальных интересах, поэтому глупо повторять действия властей Грузии 2008 года, что в нынешних условиях будет провокацией.

На вопрос, планирует ли он в знак солидарности посетить Киев, Гарибашвили заявил, что ему ничего это не даёт, к тому же при закрытом воздушном пространстве Украины сделать этого не сможет, в отличие от «лидеров самого могущественного государства мира», то есть США.

Отвечая критикам принятого решения, Гарибашвили заявил: «Когда речь идёт о санкциях, тысячи виноделов, экспортёров, фермеров подключены в этом процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввёл санкции?.. Лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам».

Украинский кризис отнимет кусок хлеба у всего мира

Долгосрочные последствия продолжающегося кризиса на Украине вызывают тревогу всего мирового сообщества, и чиновники из разных стран, представители международных организаций призывают уже сейчас предпринять реальные действия, чтобы избежать глобальной гуманитарной катастрофы. Падение ВВП и угроза голода. Главные проблемы экономики Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая перед саммитом глав МИД стран ЕС в Брюсселе, заявил: «Мы должны очень серьёзно рассмотреть вопрос продовольственной безопасности. Мы знаем объём производства, в частности, зерновых на Украине и в России. И мы видим последствия войны: невозможность собирать, невозможность хранить, невозможность экспортировать. Это не санкции приводят к большой дисфункции системы мировой продовольственной безопасности. Это война. Потому что нет никаких продовольственных санкций».

Дипломат предупредил, что сегодняшняя ситуация завтра приведёт к риску голода, поэтому нужно быстро принять во внимание этот новый расклад, и не допустить мирового продовольственного кризиса, «который может быть большим», наряду с конфликтом.

Как отметил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди, одно из самых больших опасений заключается в том, что к трагедии на украинской земле добавится продовольственный кризис на мировом уровне по отношению к тем странам, которые не смогут противостоять последствиям военной операции в том, что касается продовольствия.

Пока продолжается военная спецоперация России на Украине — это 2 крупнейших мировых поставщиков пшеницы — правительство Индии, как сообщили источники газеты Mint, разрабатывает стратегию, как стать ведущим экспортёром на зерновом рынке.

Зеленский берёт новые «политические высоты»

Американский комик Энди Боровиц в своей статье для газеты The New Yorker, публикующей в том числе сатирические и юмористические материалы, написал, что Институт исследований общественного мнения при Университете Миннесоты провёл «опрос» о наиболее реальных кандидатах на пост президента США: за действующего главу государства демократа Джо Байдена проголосовали бы 23% респондентов, за его предшественника республиканца Дональда Трампа — 17%, а «фаворитом» стал президент Украины Владимир Зеленский — 51%. Неонацизм и зависимость. Две главные причины неизбежного поражения режима Зеленского © president.gov.ua

«Тот факт, что Зеленский родился не в Соединённых Штатах, не рассматривался как существенное препятствие для того, чтобы стать американским президентом», — сказал «руководитель опроса» Дэвис Логсдон, добавив, что плохое знание английского языка тоже никому раньше не мешало.

Согласно американской Конституции, президентом США может стать гражданин страны не младше 35 лет, который родился и прожил на её территории не менее 14 последних лет. На этом основании критики Барака Обамы пытались доказать, что он избран на высший политический пост незаконно, поскольку родился не на Гавайях, а в Кении, откуда родом его отец. В итоге точку в этом споре поставил Трамп, который был одним из лидеров этого движения «рожденцев», заявив, что Обама родился в США.

В скором времени американцы смогут узнать Зеленского лучше. Стриминговый сервис Netflix объявил о возвращении в свою библиотеку в США комедийного сериала «Слуга народа» с президентом Украины в главной роли, права на который приобрёл ещё в 2016 году.