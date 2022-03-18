Своей победой по итогам спецоперации Россия может считать формирование новых органов власти на всех территориях Юга-Востока и частично центра Украины. В Крыму же за 8 лет произошло громадное количество важных событий

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 18 марта.

«Прекращение проекта АнтиРоссия»

В пятницу, 18 марта, президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченном к восьмой годовщине возвращения Крыма.

Глава государства назвал главной причиной спецоперации на Украине избавления Донбасса от геноцида. В этой связи он также процитировал слова из Библии: «Нет больше любви, чем если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих».

Российский лидер также заверил, что «мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы». Путин позвал российский бизнес и банки в Крым © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Директор Института политических исследований Сергей Марков уверен, что какие-либо компромиссы с украинской стороной невозможны. При этом главной целью России не даже Донбасс и не Украина, а прекращение строительства с помощью террора АнтиРоссии на месте Украины.

«Для этого Россия выдвинула требования денацификации, которая подразумевает ликвидацию всех неонацистских подразделений, использующихся для террора, а также ликвидацию идеологию фашизма и неонацизма, который пронизывает государственные структуры Украины. Это главное», — указал политолог.

Если украинские власти и стоящие за ними американцы согласятся с прекращением проекта АнтиРоссии и денацификации, то это означает их самоликвидацию, поэтому вряд ли они на это пойдут, пояснил Марков. А любые местные договоренности при сохранении проекта АнтиРоссии будут означать, что этот проект обязательно будет накачен мощнейшими видами вооружений и людьми: «будут просто брать наемников со всего мира и записывать их как граждан Украины и за счет этого будут создавать мощную армию, которую бросят войной на Россию в 2024 году».

По мнению эксперта, своей победой в этом противостоянии Россия может считать формирование новых органов власти на всех территориях Юга-Востока и частично центра, которые дают возможность населению этих регионов жить мирной и спокойной жизнью.

«Если США будут строить АнтиРоссию на Западной Украине, то ничего страшного в этом нет. Она занимает только треть территории Украины и 20% ее населения. Это будет не настолько большое государство. Если на Юго-Востоке мы можем говорить об освобождении, то в отношении западных областей речь будет идти об оккупации. Политически это будет слишком накладно», — заявил Марков. Политолог Марков объяснил, что надо сделать, чтобы Запад прекратил русофобию и узнал правду об Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Как изменился Крым за 8 лет

В середине марта были опубликованы результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому 70% граждан России поддерживают спецоперацию на Украине. В Крыму эти цифры наверняка выше, рассказал крымский политолог Владимир Джаралла.

Это легко объяснимо, отметил эксперт, потому что на протяжении этих восьми лет мы знали, что такое Украина с ее агрессивным режимом, постоянной угрозой безопасности и попытками совершить теракт. Некоторые из терактов удавались, другие были пресечены на стадии организации, шла постоянная борьба разведок.

«Все это было нам слишком хорошо знакомо, и поэтому мы понимали, что это гнойник нельзя вылечить, его можно только вскрыть. Все, что сейчас происходит, — это то, что копилось восемь лет и подошло к своему логическому завершению», — сказал Джаралла.

Владимир Джаралла: Спецоперация России на Украине раз и навсегда решила проблемы Крыма © inforeactor.ru

«За эти восемь лет Крым прошел путь модернизации, который нельзя сравнить даже с советским периодом по масштабам произошедших перемен. Поэтому многие вещи просто не замечаешь.

С 2014 по 2016 год требовалось принимать решения здесь и сейчас. Энергетическая блокада, транспортная блокада, перебои со снабжением региона, которых не произошло только благодаря вмешательству на всех уровнях и работе на результат. С 2016 по 2020 год были определены главные направления развития Крыма и произошла та самая инфраструктурная модернизация. С 2020 года по настоящее время в Крыму происходит саморазвитие.

Если говорить о бытовом уровне, то, когда гуляешь по городу, в какой-то момент замечаешь, насколько резко все изменилось, и ты даже не заметил, как все произошло. Так что мы не замечали эти события, хотя принимали в них непосредственное участие», — рассказал Джаралла.

Как Крым помогает Донбассу

О том, как Крым в эти дни помогает Донбассу, сообщил координатор интеграционного комитета «Россия-Донбасс», экс-депутат Госдумы Андрей Козенко.

По его словам, Крым помогает не только Донбассу, но и жителям всех освобождённых территорий оставшейся части Украины — эти территории сегодня остро нуждаются в поддержке. Андрей Козенко: Надеюсь, что крымскотатарский батальон, созданный Украиной, уже денацифицирован в полном составе © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В Республике Крым открыто 100 пунктов для сбора гуманитарной помощи беженцам и жителям освобождённых районов Донецкой и Луганской Народных республик. За всё время было собрано более 730 тонн гуманитарной помощи, включая поддержку субъектов Российской Федерации, органов власти и крымчан», — перечислил Козенко.

Также он отметил, что еще 22 февраля в составе Народной милиции ДНР был сформирован казачий батальон, выполняющий сегодня задачи любой сложности для поддержания стабильности и правопорядка на освобождаемых территориях, поставленные командованием Народной милиции и главой ДНР.