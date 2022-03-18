Американские политики уже теряют терпение от того, что власти США спонсируют войну на Украине, а немецкие — от требований посла Украины в ФРГ Андрея Мельника нарастить поставки оружия. А в это время президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагают вручить Нобелевскую премию мира

С такими дипломатами и нацисты не нужны

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник — личность заметно, никогда не отказывающая себе в удовольствии рассказать немецким СМИ о «российской агрессии» и страданиях его страны. Более того, в последнее время его поведение стало откровенно хамским: он не только, не подбирая дипломатических выражений, предъявляет претензии властям Германии за недостаточную помощь Киеву, но и прямым текстом диктует местным политикам, как нужно поступать, а журналистам — о чём писать.

И вот терпение лопнуло у парламентского госсекретаря в Министерстве строительства Сёрена Бартоля, сообщает издание Junge Welt. Зеленский в роли Рейгана отчитал депутатов Бундестага за Украину © REUTERS, Lisi Niesner

«После того как Мельник потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить с ещё одним правительственным заявлением, Бартоль написал в Twitter: «Я начинаю находить этого "посла" просто невыносимым». После этого ему, вероятно, кто-то позвонил, и вскоре Бартоль удалил свой твит и извинился, в особенности за кавычки», — говорится в статье.

Между прочим, поведение украинского посла нарушает положения Венской конвенции о дипломатических отношениях от 1961 года, которая регулирует грань дозволенного дипломатические представители государств. В частности, они не должны вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.

«Тем временем Мельник продолжает гнуть своё. В Twitter он выказал неудовольствие по поводу статьи в газете Zeit, автор которой отозвался о фашистах полка «Азов» (признан неонацистской организацией в РФ. — Ред.) не так восторженно, как того хотел («мужественные борцы») господин Мельник. Посол потребовал «прекратить демонизировать полк «Азов». Вот такое требование к либеральной газете, помимо всего прочего, проглотить ещё и эти неаппетитные проявления украинского национализма и при этом мило улыбаться», — продолжает Junge Welt.

Критика в адрес Мельника от немецких политиков звучала и ранее. Так, в феврале председатель фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что посол Украины перешёл границы, требуя от канцлера ФРГ Олафа Шольца предъявить ультиматум России с целью отвода войск от границы. Как Берлин 1945 года: Небензя рассказал об истинном положении дел на Украине © REUTERS, Carlo Allegri

«Мельник ведёт себя совершенно непотребно — так же, как и члены (запрещённой в РФ организации. — Ред.) ОУН по отчётам СД (Служба безопасности рейхсфюрера СС. — Ред.) в Донецке. Они так свирепствовали в этом городе, что настроили русское население против себя, а таким образом и против своих германских кураторов. В конце концов, СД решил своих подопечных расстрелять. Это и было сделано. Несколько десятков националистов фашисты расстреляли, но не потому, что ОУН была против Гитлера, а потому, что своими действиями её члены подняли местное население против фашистских оккупантов и их украинских прихвостней», — сказал германист Тимофей Борисов.

По словам эксперта, нынешние власти Германии в отличие от своих предшественников 1940-х годов не знают, как реагировать на современный «бандеровский идиотизм», поэтому предпочитает просто обходить молчанием нападки Мельника, которого всерьёз не воспринимают, на официальный Берлин или на Россию.

Война Зеленского по американской указке

В политических кругах США растёт недовольство активной поддержкой Киева со стороны властей.

Бывший служащий спецназа Джо Кент, который баллотируется в Палату представителей от республиканцев, в эфире телеканала Fox News возмутился тем, что американские чиновники выступают на больших пресс-конференциях на фоне украинских флагов, выражая солидарность с народом другой страны, при этом смещая фокус с проблем самих Соединённых Штатов.

«Мы подталкиваем Зеленского, подстрекаем украинцев к продолжению бойни, не поддерживая их на пути дипломатического урегулирования. [Эскалация на Украине служит] отличным способом отвлечь внимание от политического кризиса внутри США. В Вашингтоне зачастую игнорируют тот факт, что на рассмотрении находится предложение о мире», — заявил Кент. «Из нас готовили пушечное мясо»: британцы рассказали шокирующие подробности об иностранных наемниках на Украине © CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau

В подтверждение его слов можно рассматривать сообщение заместителя главы Пентагона по разведке Рональда Малтри о том, что Вашингтон оперативно передаёт Киеву точные и своевременные разведывательные сведения, которые используются против Вооружённых сил России, участвующих в спецоперации.

С аналогичным призывом накануне выступила однопартиеца Кента действующая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая подверглась нападкам коллег за то, что отказалась аплодировать Владимиру Зеленскому во время его обращения к американскому Конгрессу по видеосвязи.

«США давали Владимиру Зеленскому и его народу ложную надежду на победу в противостоянии, которое они, вероятно, не могут выиграть. Если мы действительно беспокоимся за страдающих украинцев, которых нам ежедневно показывают по телевизору, мы должны перестать отправлять им деньги и оружие», — заявила Грин.

Нобелевское проклятие

На этом фоне особо издевательски выглядит инициатива европейских политиков и членов Европарламента выдвинуть Зеленского на Нобелевскую премию мира. И не важно, что список претендентов уже сформирован (в него вошли 92 организации и 251 частное лицо) — Запад уже привык переписывать законы так, как выгодно ему.

По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Александра Брода, Нобелевская премия мира девальвировала в момент, когда её вручили 44-му президенту США Бараку Обаме и председателю Палестинской национальной администрации Ясиру Арафату.

«В знак протеста в связи с награждением Арафата норвежский член Нобелевской комитета подал в отставку, назвав того террористом. При Обаме — война в Афганистане, интервенции в Ливии, Ираке, Сирии, ракетные удары по Пакистану. Все эти акции сопровождались разрушениями, гибелью гражданских лиц, включая женщин и детей. Зеленский из этого же ряда разрушителей.

Обманул ожидания своих избирателей, продолжил войну с собственным народом, обстрелы мирного Донбасса, поощрял действия радикалов, дискриминацию русского языка и антироссийскую политику. Сейчас продолжает вести двойную игру. С одной стороны — переговоры с Россией, с другой — обстрелы Донбасса продолжаются, неонацистам и головорезам дан «зелёный свет», в том числе и тому, как они подло прикрываются мирным населением», — заявил Брод.

По мнению председателя Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергея Орджоникидзе, занимавшего ранее должность генерального секретаря конференции ООН по разоружению, Зеленскому могут присудить Нобелевскую премию мира, проигнорировав государственный переворот на Украине 2014 года и долголетний конфликт в Донбассе с жертвами среди местного населения и батальонами со свастикой, поскольку Западу нужен символ оппозиции президенту России.

Вручение этой премии Зеленскому станет издевательством над понятием мира и его дискредитацией, подчеркнул дипломат.

«Выдвигать на Премию мира человека, который вслед за прежним президентом Украины Петром Порошенко продолжил войну на Украине, отказался выполнять Минские соглашения, при котором производились обстрелы мирных жителей Донбасса, выдвигать на Премию мира человека, виновного в развязывании войны в своей стране… Премию мира следует переименовать в Премию поджигателям войны», — предложил сенатор Сергей Цеков.

«Думаю, ни один приличный человек после такого Нобелевскую премию мира просто не примет. Быть в одном ряду с предателями Горбачёвым и Муратовым, с убийцами Обамой и Зеленским могут согласиться только подобные им. Но при этом есть и ещё одна закономерность. Никому из перечисленных персонажей вручение Нобелевской премии не гарантировало дальнейших успехов на их поприще. Даже больше: эта награда стала своеобразной "чёрной меткой", — сообщил председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов.