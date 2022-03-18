Крым сегодня. Пять важных достижений за восемь лет в составе России

Сотни миллиардов российских рублей оживили экономику Крыма. Детские сады, школы, отели, промышленные предприятия, дороги - многое построено

Впервые за восемь лет! В Крым снова пошли поезда из Украины © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Море и солнце бесплатно

Туризм — то, чем живёт Крым много десятилетий. При СССР на пляжах негде было полотенце разложить — всё занято. В 2021 году история повторилась. Крым принял почти 9,5 миллионов туристов. Для сравнения — население полуострова составляет около 2,3 миллиона человек.

Для размещения и комфортного отдыха каждого из гостей полуострова все эти годы строились гостиницы, отели, другие места отдыха. Пятьдесят два новых объекта на 3118 номеров появились в Крыму за 8 лет. И это лишь часть достижений. Планируется, что в ближайшие 5 лет будут созданы 12 тысяч номеров. До 2025 года — 3500 новых номеров в построенных отелях и гостиницах.

Масштабные ремонты и стройки возможны в том числе и потому, что работает Программа льготного кредитования для гостиничной сферы по ставке 3-5%. Такие выгодные условия привлекли инвесторов. Планируется, что около 23 млрд рублей будут потрачены на строительство отелей и гостиниц. Такие денежные вложения не просто превратятся в бетон и стекло. Новые номера — это новые рабочие места в туристической отрасли и смежных направлениях.

«Это возвращение жизни». Как жители северного Крыма встречают воду из Днепра © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Туристы — это ещё и налоговые поступления. В 2021 году мы получили около 5,7 млрд рублей, что составляет 10% от всех доходов полуострова. Для сравнения, в 2020 году налоговые поступления от туризма составили около 4 млрд рублей. Существенный рост даже в ковидный период — это явный показатель того, что мы будем зарабатывать всё больше.

Кошельки и карманы

Выросли и доходы крымчан. Каждый видит это на улицах городов. Постоянные автомобильные заторы — пример того, что машин стало не просто много, а очень много. Строятся новые микрорайоны, квартиры в них разлетаются как горячие пирожки.

Цифры показывают: Крым стал больше зарабатывать. В 2013 году средняя зарплата на полуострове составляла около 8900 рублей, а в 2021 году — 38 221 рубль. При этом примерно четверть населения всего полуострова — льготники, получающие различные виды соцподдержки. К примеру, если в семье есть ребёнок от 3 до 7 лет, то родители каждый месяц получают пособие. Компенсируются расходы на школьную форму для многодетных семей. Ко Дню Победы ветераны получают от 5 до 15 тысяч рублей.

Стройки века и обыденные нужды

Крымский мост, трасса «Таврида», аэропорт Симферополь — три огромных и очень дорогостоящих объекта, которые были построены за 8 лет. Они существенно увеличили транспортную доступность региона, сделали проще и комфортнее жизнь для тысяч крымчан.

Все они построены по федеральной целевой программе (ФЦП). Всего планируется потратить более 700 млрд рублей на строительство больниц, дорог, школ, детских садов. За 8 лет в Крыму появились современный республиканский многопрофильный медицинский центр им. Семашко, 32 детских сада, 4 школы. У нас появились новые водозаборы, давшие воду востоку Крыма. При Украине во многих сёлах люди купались в Азовском море — Ленинский район страдал из-за нехватки воды. После 2014 года эта проблема была решена раз и навсегда, в том числе при помощи мер ФЦП.

Однако не только масштабные проекты меняют жизнь крымчан. Все мы хотим пользоваться благами цивилизации. В сфере ЖКХ тоже делается немало. Почти 17 млрд рублей были потрачены с 2014 по 2021 года на то, чтобы ремонтировать десятки километров водоводов, модернизировать сети водоснабжения и канализации. Постоянно ведутся работы в котельных, на канализационно-очистных станциях (КОС), различных объектах водоснабжения.

Многие заметили, что даже обычные многоэтажки меняются. Например, всего были отремонтированы почти 800 кровель. Около 900 лифтов заменили. А это спокойствие и комфорт каждого из нас.

Постоянно ведутся важные работы, которые не все замечают. Например, очищены 55 километров русел рек. Это значит, что потопы лета 2021 года в Бахчисарайском районе, к примеру, не повторятся. Строятся берегоукрепительные сооружения, ремонтируются дамбы.

Главное — газ и энергия. К 2025 году предполагается, что уровень газификации в Крыму достигнет 84,7%. Навсегда ушли в прошлое проблемы энергетики. До 2014 года у нас был дефицит электроэнергии. Теперь она в избытке после строительства двух крупных электростанций в Севастополе и Симферополе.

Важно и другое. После работы или в солнечный выходной день хочется прогуляться. Были приведены в порядок более 200 парков, скверов и пешеходных зон. Около 350 дворов стали выглядеть современно и ухоженно. На них появились урны, скамейки и красивые детские площадки. Обустройство 150 спортивных и 48 детских игровых комплексов — это тоже повышение качества жизни. Далеко не в каждом крупном городе на материке можно выйти во двор и поиграть с детьми, позаниматься на тренажёрах.

Лучше для каждого

От Бабы Клавы к Балаклаве. Что ждет знаменитую бухту после реконструкции © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Расходы увеличились в 6 раз. Это значит, что мы стали больше тратить на социальные выплаты, инфраструктурные проекты, другие важные задачи развития полуострова. За 8 лет существенно выросли расходы на образование — почти в 4 раза. На здравоохранение в 2021 году мы потратили около 27 миллиардов рублей, в то время как в 2013-м — всего 7,5 миллиардов рублей.

Эти деньги теперь идут на улучшение жизни крымчан. К примеру, так называемую «школу четырёх президентов» строили с 1992 года, при четырёх украинских президентах. Только в 2017 году она была открыта. Десятки модульных детских садов открылись в сёлах. Появились там и фельдшерско-акушерские пункты. Ремонтируются и строятся новые дороги. Появляется освещение на сельских и городских улицах. Всё это благодаря тому, что в Республике Крым стали больше зарабатывать и с умом тратить.